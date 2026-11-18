Desde el martes, un cliente de Coinbase en Estados Unidos puede escribirle a ChatGPT "comprate unos u$s200 de Bitcoin" y ejecutar la orden sin abrir otra aplicación.

El exchange lanzó un plugin oficial que conecta la cuenta de trading del usuario con el chatbot de OpenAI y permite operar criptomonedas, acciones y futuros desde la conversación. Cada compra, venta, modificación o cancelación aparece en una tarjeta que el usuario tiene que confirmar con un clic. La inteligencia artificial propone la operación y el humano le da luz verde.

El usuario instala el plugin desde ChatGPT, en la web, el celular o la aplicación de escritorio, inicia sesión con su cuenta de Coinbase y elige a qué portafolios puede acceder el asistente. Desde ese momento puede pedir en lenguaje natural lo que haría en la aplicación del exchange. Las opciones van desde consultar saldos o comprar un activo, hasta vender una posición o convertir dólares en USDC.

Las consultas de solo lectura, como preguntar cuánto vale el portafolio, no requieren confirmación. Todo lo que mueve dinero sí. Las órdenes se ejecutan a través de Advanced Trade, el módulo profesional de la plataforma, con las mismas comisiones y condiciones de elegibilidad.

El menú de activos incluye criptomonedas al contado, acciones estadounidenses elegibles y futuros con fecha de vencimiento a través de Coinbase Financial Markets. Admite órdenes de mercado, que se ejecutan al precio disponible, y órdenes límite, que fijan un precio máximo o mínimo. Para las acciones, las órdenes de mercado solo funcionan en el horario regular, mientras que las sesiones extendidas exigen órdenes límite por acciones enteras.

El requisito de confirmación humana en el plugin de Coinbase

Coinbase for Agents, lanzado en junio, ya permitía que herramientas como ChatGPT o Claude operaran cuentas de trading con reglas definidas por el usuario. En septiembre la compañía sumó acciones, fondos cotizados y pagos con el protocolo x402 a ese esquema.

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Lo que el plugin oficial agrega es la pantalla de aprobación. El eslogan elegido para el anuncio lo resume en tres palabras, "aprobá cada orden". Es decir, la empresa no vende una IA que opera sola. Vende una IA que propone y un humano que firma.

Coinbase mantiene una conexión personalizada para flujos automatizados que no requiere confirmar cada operación. Según su guía de configuración, esa vía igual exige el consentimiento de la cuenta, los permisos de ChatGPT y una autorización explícita para operaciones financieras. También es la única que habilita los derivados globales de Coinbase, que incluyen los futuros perpetuos, y los pagos con x402.

Dicho de otro modo, la confirmación orden por orden es la opción por defecto para el usuario minorista, no una regla del sistema. El que quiera delegar todo en un agente automático puede hacerlo por otra puerta.

La compañía advierte que los agentes de inteligencia artificial pueden malinterpretar instrucciones y producir resultados inexactos, y aclara que el usuario sigue siendo responsable de revisar y autorizar las operaciones.

"La conexión se puede revocar en cualquier momento desde la configuración de seguridad de la cuenta", aclara a iProUP el analista y experto en ciberseguridad Segundo Carranza.

El punto fuerte de operar por chat es no tener que pensar en la mecánica, escribir lo que uno quiere y que la máquina lo traduzca. Pero el resguardo que ofrece Coinbase funciona solo si el usuario revisa la tarjeta con atención, es decir, si entiende la mecánica que el producto le prometía ahorrar.

"Quien no distingue una orden de mercado de una orden límite, o un contrato de futuros de una compra al contado, no va a detectar en la tarjeta el error que cometió la IA", advierte Carranza.

Los futuros estadounidenses solo se operan desde el portafolio principal, y los portafolios aislados que se le pueden asignar a un agente solo admiten criptomonedas al contado. Los derivados más riesgosos de la plataforma, los globales, quedaron fuera del plugin oficial. Son decisiones de diseño que limitan el daño posible, aunque no lo eliminan.

El debate sobre quién responde cuando se delega una decisión financiera ya tuvo un capítulo local con el caso criptonorber y los riesgos del copy trading, donde miles de usuarios replicaban operaciones apalancadas de un trader con un clic. La lección es la misma, cambia el intermediario.

"Copiar a una persona o pedirle a una IA que opere son dos maneras de delegar la ejecución, y en ninguno de los dos casos se delega la pérdida", concluye el especialista entrevistado.

¿Por qué ahora y qué pasa con el usuario argentino?

El momento elegido, por supuesto, no es azaroso. El mercado atraviesa el peor tramo del año. Bitcoin acumula una caída cercana al 18% en el cuarto trimestre, el segundo peor de su historia según CoinGlass, y al momento de esta redacción apenas supera los u$s64.000.

El plugin funciona como un nuevo canal de entrada de órdenes. Llevar el botón de compra adonde está el usuario, en este caso a una conversación con ChatGPT, baja la fricción para operar justo cuando el negocio más la necesita. Es una estrategia de distribución tanto como de innovación.

La otra pata es la apuesta de largo plazo de la compañía por los pagos entre máquinas. Según Coinbase, el protocolo x402, que permite a los agentes de IA pagar pequeños montos por datos o servicios, procesó más de 230 millones de transacciones en algo más de un año, y la compañía afirma que maneja más de la mitad. El plugin para personas es la cara visible de un negocio pensado para cuando los que operen sean los agentes.

Respecto a los usuarios argentinos, la respuesta corta es que, por ahora, el plugin no está disponible en el país. El servicio es exclusivo para clientes de Coinbase en Estados Unidos y depende además de las políticas de la cuenta de ChatGPT y del espacio de trabajo del usuario. No hay anuncio sobre una expansión a otros mercados.

Coinbase obtuvo su registro como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales ante la Comisión Nacional de Valores a comienzos de 2025, pero desde el 31 de enero de 2026 pausó la compra y venta de criptomonedas con pesos argentinos en su plataforma.

Las cuentas siguen abiertas y funcionan como billetera y como exchange entre criptomonedas, sin conexión directa con el sistema financiero local. La empresa lo presentó como una pausa para "revisar y optimizar" su propuesta en el país.

Para el inversor local, la noticia sirve más como anticipo que como herramienta. El modelo de operar desde un asistente conversacional probablemente llegue a otras plataformas, y la pregunta que va a importar no es si la IA puede ejecutar una orden, sino quién responde cuando la ejecuta mal.