Para entender la polémica hay que empezar por los hechos.

Norberto Giudice, conocido en el ambiente como criptonorber, construyó su comunidad durante años mostrando sus operaciones en público. Cuenta con un historial que él mismo resume en más de 80 trades en ganancias en los últimos dos años, incluidas rachas documentadas de 48 operaciones ganadoras consecutivas en su estrategia bajista y 34 en la alcista del ciclo anterior.

Sobre esa reputación montó sus copy tradings en BingX, el mecanismo por el que cualquier usuario replica de manera automática las operaciones de un trader, que llegaron a tener cupos de 5.000 copiadores que se agotaban. "Los copy no son míos, son de BingX. Ellos hicieron un copy siguiendo mis estrategias", aclara el referente a iProUP.

En septiembre giró todas sus estrategias a la suba, convencido de que el mercado bajista no había finalizado. Su análisis comparaba la estructura del ciclo con la de 2022 y 2023, con una cuña descendente de resolución alcista, una duración casi idéntica de ambos mercados bajistas, cerca de 330 días, y las mismas señales de su indicador de referencia. "El setup se daba muy similar a lo que ya venía viendo", aseguró en el video que publicó el pasado domingo en YouTube.

La estrategia de criptonorber no contaba con una secuencia que hoy y tenemos arriba de la mesa. El hackeo a Binance por u$s6.300 millones, el revés electoral del oficialismo estadounidense, la inflación que reavivó la expectativa de suba de tasas y el escándalo de Nvidia que desplazó a su CEO Jensen Huang.

Bitcoin cayó 29% desde el máximo local y Solana, el activo de su estrategia más comprometida, se desplomó más de 40% desde la apertura de sus posiciones. Sus cinco operaciones apalancadas quedaron en rojo profundo y, según relató, estuvo literalmente a centavos de la liquidación en Solana, con el precio tocando u$s67,70 contra una liquidación calculada en u$s65,11.

El caso Criptonorber expone los riesgos del copy trading (generado con IA)

"Ninguna estrategia alcista apalancada puede resistir una caída de ese tamaño", admitió el referente cripto en el video. Y mostró las consecuencias con capturas propias, u$s150.000 de pérdidas realizadas que compartió en su grupo de WhatsApp, un momento en que sus dos posiciones principales perdían u$s270.000 no realizados, y un cierre parcial de su operación más grande asumiendo u$s12.000 de quebranto para alejar el precio de liquidación.

A partir de ese momento se abrió el debate respecto a si es o no responsabilidad de quien muestra sus operaciones el resultado para quienes copian la estrategia.

Los números de la polémica

La cuenta de X Criptoboom afirmó que Giudice "arrastró a 5 mil copiadores y los hizo perder u$s15 millones". El número real que muestra la página pública de BingX es apenas distinto y en algún punto peor. Las pérdidas acumuladas de los copiadores rondaban los u$s13,38 millones, repartidos entre u$s5,86 millones del portafolio de Bitcoin, con 9.769 copiadores, y u$s7,52 millones del de Solana, con 5.632. Es decir, más de 15.400 cuentas copiando entre ambas estrategias.

Un par de apuntes necesarios para seguir. Esa métrica incluye pérdidas no realizadas de posiciones que siguen abiertas, de modo que el número final puede ser menor si el mercado recupera, o mayor si no. El otro dato es que criptonorber denunció que algunas capturas que circularon estaban alteradas con inteligencia artificial, aunque las cifras citadas surgen de la página pública de la plataforma y no de capturas de terceros.

Los dos portafolios se abrieron el 22 de septiembre, operan con apalancamiento de 5 veces, solo en dirección compradora, promedian a la baja con recargas sucesivas de capital, las "balas" o "cargadores" en la jerga de la comunidad, que llegaron a ser 90 tramos hacia fines de octubre, y no usan stop loss. Con una palanca de 5 veces en margen aislado, una caída cercana al 18,75% alcanza para liquidar una posición. Bitcoin cayó 26% desde la apertura y Solana mucho más.

Para quien nunca copió un trade, el mecanismo merece una explicación más llana.

El copy trading permite vincular el capital propio a las operaciones de otro usuario, el "líder" o referente, de modo que cada compra y cada venta que él hace se replica proporcionalmente en la cuenta del seguidor, de manera automática. No requiere saber leer un gráfico ni entender un contrato de futuros. Su basamento está en la confianza hacia el líder.

Cuando la estrategia copiada usa apalancamiento, el seguidor está operando con dinero prestado sin haberlo decidido activamente. Una palanca de 5 veces significa que con u$s1.000 de margen se controla una posición de u$s5.000, y que una caída del 10% del activo se lleva la mitad del capital. Si el precio sigue bajando y el margen se agota, la plataforma cierra la posición de manera forzosa y el capital se pierde por completo, aunque el activo después rebote.

Según relató el propio criptonorber, el sistema de copy trading de BingX presentó fallas, especialmente en las recargas de margen de algunos usuarios, y aunque la plataforma dio soporte por Telegram y agregó una función para añadir margen, llegó "bastante tarde" para su gusto.

A eso se sumaron errores de configuración de los propios copiadores, gente que no cargó los tramos adicionales de capital que la estrategia requería, que dejó montos por debajo del mínimo o que arrastró configuraciones de operaciones anteriores. "Hay mucha gente que quedó liquidada en el camino", reconoció Giudice.

Su decisión, anunciada en el video, fue pedirle a la plataforma que dé de baja los copy tradings una vez cerradas las posiciones, hasta corregir los problemas técnicos y revisar las estrategias.

Las reglas que no se respetaron

El experto mantuvo su regla declarada durante años. Se podía destinar al trading apalancado menos del 10% del portafolio, manteniendo el resto en tenencia simple sin palanca. En sus propios videos de estas semanas, criptonorber reconoció el incumplimiento sin vueltas.

"Yo mismo pasé de tener un 10% en trading apalancado a tener casi un 20% durante estas últimas seis semanas, donde tenía cinco trades abiertos que todos requerían capital", reconoció, después de haber contado que tomó fondos de su cartera de largo plazo para defender posiciones apalancadas.

Si el autor de la norma, con trece años de mercado, terminó duplicando su límite bajo presión, el seguidor que copiaba sus operaciones tenía todavía menos chances de respetarlo. El promedio a la baja con recargas sucesivas tiene esa dinámica compleja, cada tramo adicional de capital se siente como una defensa y es, al mismo tiempo, una escalada de la apuesta.

Para lo que viene, el propio trader anticipó los ajustes que evalúa. Bajar la palanca de 5 a 4 veces y usar el índice de miedo y codicia para modular las recargas, evitando sumar capital cuando el mercado está en euforia, que fue exactamente el error de timing de septiembre, cuando las estrategias se cargaron con Bitcoin cerca de los u$s88.000.

También definió su línea de invalidación con claridad inusual, si Bitcoin cierra por debajo de los u$s57.000, su tesis alcista queda refutada y asumirá que el mercado bajista continúa.

La acusación implícita en buena parte de las críticas es que el líder gana mientras sus seguidores pierden. En el esquema de BingX eso es falso en su forma directa, porque el líder cobra una participación de alrededor del 16% sobre las ganancias de sus copiadores, de modo que cuando ellos pierden, él no cobra esa comisión, además de perder su propio capital en las mismas posiciones.

"Ni yo ni los copy traders ganan plata cuando la gente pierde, todo lo contrario", subrayó criptonorber, y agregó que rechazó sistemáticamente promocionar plataformas de apuestas, que sí lucran con la pérdida del usuario.

En el medio quedaron las posiciones de la comunidad, que vale citar porque representan el mapa completo del debate. Desde la cuenta Instinto Financiero plantearon que "no cualquiera muestra todas sus operaciones" y que quien copia una estrategia ajena "tiene que aceptar que también se pierde".

El usuario NeoTrader matizó que lo que sí le corresponde al líder es "informar el tipo de riesgo que está implícito en este tipo de operaciones". La cuenta JR1929 fue al punto filosófico del asunto, "la responsabilidad nunca se delega", aunque advirtió que "publicar operaciones implica cierta intencionalidad, no pequemos de naif".

Finalmente, el analista Nicolás Rosso cerró la defensa más citada, al sostener que Giudice "no es un estafador bajo ningún concepto", que es "un excelente trader" y que "en el largo plazo sus operaciones van a envejecer bien".

En opinión de este autor, la discusión sobre la culpa individual tapa la pregunta por el sistema que permite que 15.000 personas queden apalancadas 5 veces detrás de una sola tesis de mercado, sin test de idoneidad, prospecto ni límite regulatorio.

Qué evaluar antes de hacer copy trading

Hay algunas preguntas que me parecen válidas a la hora de pensar en copiar una estrategia. Sirve tanto para quienes quieren incursionar, como para quienes ya tienen experiencia.

La primera pregunta es por el peor escenario y no por el último rendimiento. El portafolio de Bitcoin de este caso llegó a mostrar un drawdown máximo del 67,49% en 30 días. Ese número estaba disponible antes de copiar, en la misma página donde se veían las ganancias.

La segunda es si la estrategia usa stop loss. Una estrategia sin límite de pérdida definido es una apuesta a que el mercado nunca se equivoca más que el líder.

La tercera es cuánta palanca hay detrás. Apalancamiento de 5 veces significa que una caída del orden del 19% liquida. Quien no sabe calcular ese número no debería estar copiando esa estrategia.

La cuarta es qué porcentaje del patrimonio se expone. La regla que el propio protagonista de este caso predicaba, menos del 10% en trading apalancado, sigue siendo correcta. Su incumplimiento no la refuta, la confirma.

Y la quinta es si se entiende el instrumento. El propio Giúdice se lo dijo a un seguidor que confundía margen con posición, con una franqueza que resume todo el caso. Quien no distingue esos conceptos todavía no tiene el conocimiento suficiente para operar apalancado, ni con sus propias decisiones ni con las de otro.

La síntesis le pertenece, sin quererlo, al propio mercado. Durante dos años, el copy trading argentino fue una historia de rachas ganadoras, cupos agotados y capturas de ganancias. Alcanzaron seis semanas malas para mostrar la otra mitad de la ecuación, que siempre estuvo escrita en la letra chica.

Copiar los trades de otro es fácil. Lo que no se puede copiar es su tolerancia a la pérdida, su espalda financiera ni su responsabilidad sobre el resultado. Esa parte, como escribió uno de los usuarios del debate, no se delega.