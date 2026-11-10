Las acciones tokenizadas suman u$s2.830 millones y el Top 10 combina chips, IA y empresas cripto, con Strategy e Intel como novedades

La tokenización de acciones es legal en Argentina desde 2025, ofreciendo alternativas a CEDEARs vía Bitso.

El mercado global de tokens alcanzó u$s2.830 M (48% más vs. sept.); SpaceX y Alphabet completan el podio.

Circle, la emisora de la stablecoin USDC, sigue al frente del ranking mundial de acciones tokenizadas en noviembre de 2026, con u$s368,6 millones.

El mercado ya vale u$s2.830 millones, 48% más que en septiembre, según datos de CoinGecko al 8 de noviembre.

El podio lo completan SpaceX, con u$s352 millones, y Alphabet, la casa matriz de Google, con u$s240,2 millones. La compañía de Elon Musk, que debutó en bolsa en junio, más que duplicó su valor tokenizado desde el relevamiento de septiembre, cuando sumaba u$s141,8 millones.

El Top 10 de acciones tokenizadas en noviembre 2026

El listado de CoinGecko sobre acciones tokenizadas suma el valor de todos los tokens que replican una misma acción, sin importar qué plataforma los emita. Así queda el ranking:

Circle: u$s368,6 millones

SpaceX: u$s352 millones

Alphabet: u$s240,2 millones

Strategy, acción ordinaria: u$s217,3 millones

Strategy, acción preferente STRC: u$s190,7 millones

Nvidia: u$s162,6 millones

SanDisk: u$s134,6 millones

Tesla: u$s124,6 millones

Intel: u$s117,2 millones

Micron: u$s112,2 millones

Strategy, la empresa de Michael Saylor que acumula bitcoin en su tesorería, ocupa dos lugares con sus acciones ordinarias y preferentes. Frente al Top 10 de acciones tokenizadas de septiembre, se suman Strategy e Intel, y quedan afuera SK Hynix, Apple y Marvell.

Qué acciones tokenizadas más crecieron desde septiembre

El ranking de acciones tokenizadas de noviembre muestra subas en casi todas las empresas que ya figuraban dos meses atrás:

SanDisk más que triplicó su valor, de u$s42,4 millones a u$s134,6 millones

Alphabet casi lo triplicó, de u$s86,8 millones a u$s240,2 millones

Nvidia creció 42% , de u$s114,8 millones a u$s162,6 millones

, de u$s114,8 millones a u$s162,6 millones Micron subió 24% y Circle, 18%

y Circle, Tesla avanzó 14%, hasta u$s124,6 millones

Los fabricantes de chips y memorias mantienen su peso: Nvidia, SanDisk, Intel y Micron ocupan cuatro de los diez puestos.

La actividad diaria, en cambio, se moderó. El volumen negociado en 24 horas fue de u$s324,3 millones al 8 de noviembre, contra u$s593,5 millones en el relevamiento de septiembre.

Quién emite las acciones tokenizadas y cómo acceden los argentinos

Cada empresa del ranking tiene tokens de varias plataformas que replican la cotización del título original.

Entre las principales figuran bStocks de Binance, con u$s1.240 millones; xStocks, de Kraken, con u$s971 millones, y Ondo Global Markets, con u$s798,2 millones, según CoinGecko al 8 de noviembre.

En la Argentina, la tokenización de acciones, obligaciones negociables y CEDEARs está habilitada desde 2025. En junio, la CNV amplió el régimen de tokenización y prorrogó el sandbox regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2027.

Plataformas como Bitso, que integró xStocks en abril, ya ofrecen estos tokens a usuarios locales. Se pueden operar las 24 horas y con montos fraccionados, lo que los convierte en una alternativa a los CEDEARs. La diferencia clave es que no siempre otorgan los mismos derechos que la tenencia directa del título, como el voto.

El crecimiento acompaña una tendencia que ya se veía en agosto, cuando las acciones tokenizadas superaron el millón de usuarios en todo el mundo.