Estados Unidos endurece sus controles sobre un exchange acusado de facilitar operaciones millonarias con países sancionados. Los detalles

La medida impedirá a bancos estadounidenses procesar transferencias relacionadas con la plataforma y entrará en vigor 30 días después de su publicación oficial.

FinCEN detectó movimientos por u$s16.000 millones entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluidos u$s1.500 millones ligados a Rusia.

Estados Unidos ordenó excluir a un exchange de su sistema financiero por presuntas operaciones vinculadas con Irán, Rusia y Corea del Norte.

El Gobierno de Estados Unidos avanzó contra un exchange de criptomonedas al que acusa de facilitar operaciones millonarias vinculadas con actividades ilegales y países alcanzados por sanciones internacionales.

La decisión busca impedir que entidades financieras estadounidenses procesen transferencias relacionadas con la plataforma y limitar sus conexiones con el sistema financiero del país, sin ordenar su cierre mundial.

Por qué Estados Unidos decidió sancionar al exchange MEXC

El Departamento del Tesoro ordenó excluir a MEXC Global del sistema financiero estadounidense, tras atribuirle transacciones por al menos u$s16.000 millones relacionadas con evasión de sanciones, ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas.

La investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó operaciones realizadas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, vinculadas con grupos sancionados de Irán, Rusia y Corea del Norte.

Entre las operaciones señaladas, las autoridades destacaron aproximadamente u$s1.500 millones relacionados con la evasión de sanciones rusas, según precisó el organismo en el comunicado sobre la medida durante el período investigado.

La disposición prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias relacionadas con MEXC y entrará en vigor 30 días después de su publicación oficial en el Registro Federal de Estados Unidos.

Cuál es la postura del Tesoro sobre las operaciones de MEXC

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la decisión y planteó que las entidades financieras deben elegir entre conservar el acceso al sistema estadounidense o apoyar al régimen iraní.

"Las instituciones financieras no pueden estar en ambos lados: o apoyan al régimen iraní o tienen acceso al sistema financiero estadounidense", afirmó Bessent.

Bessent vinculó la medida con la Operación Economic Outcast, lanzada en agosto para excluir a entidades financieras que ayudan a Irán a evadir las sanciones estadounidenses.

Por su parte, MEXC registraba aproximadamente u$s4.480 millones en activos totales, según datos de DefiLlama.

"El Tesoro seguirá cortando las vías de sustento económico del régimen iraní y frustrando sus desesperados intentos de eludir las sanciones estadounidenses mediante activos digitales", explicó Bessent.

Qué otros países restringieron el acceso a MEXC durante 2026

El avance de las restricciones sobre MEXC no se limita a Estados Unidos, ya que durante 2026 la plataforma también enfrentó obstáculos regulatorios en otros mercados internacionales.

En octubre, Corea del Sur ordenó bloquear el acceso a los sitios web de 27 exchanges extranjeros que operaban sin autorización local, entre ellos MEXC, como parte de sus controles sobre los servicios financieros digitales.

La medida fue aprobada por organismos surcoreanos y alcanzó a plataformas extranjeras que no estaban registradas ante la Unidad de Inteligencia Financiera, responsable de supervisar a estos proveedores de servicios.

En septiembre, MEXC anunció que dejaría de prestar servicios a usuarios de Países Bajos por cambios regulatorios en el Espacio Económico Europeo, con restricciones progresivas de cuentas y operaciones durante octubre.

Además, el 20 de octubre MEXC anunció que dejaría de prestar servicios a usuarios de Rusia y Bielorrusia, como parte de sus esfuerzos de cumplimiento normativo en distintos mercados internacionales.