Los hackers vinculados al país sustrajeron u$s7.400 millones en 2026. El ataque a Binance fue uno de los principales golpes del año

EE. UU. acusa a Pionyang de usar ciberataques para financiar su programa armamentístico; Corea del Norte niega las acusaciones.

El hackeo a Binance, atribuido al grupo Lazarus, sustrajo u$s6.360 millones, concentrando gran parte de las pérdidas.

Corea del Norte acumuló robos de criptomonedas por u$s7.400 millones en 2026, un récord anual según TRM Labs.

Corea del Norte acumuló robos de criptomonedas por u$s7.400 millones durante 2026, a través de ataques informáticos contra plataformas y empresas del sector, según un informe de TRM Labs.

La cifra representa más de la mitad de los u$s12.800 millones sustraídos por grupos vinculados al país desde 2017 y convierte a 2026 en el de mayores pérdidas por hackeos cripto.

Las operaciones incluyen:

ataques a exchanges

robo de claves privadas

instalación de malware

falsas ofertas laborales para infiltrarse en empresas del ecosistema

Entre los principales ataques figura el ataque a Binance, que concentró la mayor parte de las pérdidas registradas durante este año.

El hackeo a Binance concentró la mayor parte de las pérdidas

El ataque a Binance fue uno de los principales robos detrás del salto registrado en 2026. En el incidente, los atacantes sustrajeron aproximadamente u$s6.360 millones en activos digitales distribuidos en diez redes de criptomonedas.

Según el informe de TRM Labs, la mayor parte de los fondos salió de las billeteras en un lapso de 20 minutos.

La firma de análisis blockchain atribuyó el ataque al grupo TraderTraitor, una unidad especializada vinculada a Lazarus, la organización de hackers asociada al estado norcoreano.

Tras detectar el incidente, Binance suspendió temporalmente los retiros en varias redes y aseguró que los fondos de sus usuarios estaban protegidos. Sin embargo, la plataforma no publicó la causa raíz del ataque.

Corea del Norte negó su responsabilidad y apuntó contra los Estados Unidos

La atribución del ataque también abrió un frente diplomático. Corea del Norte rechazó las acusaciones del FBI, que responsabilizó oficialmente al país por el hackeo a Binance.

Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un –líder de Corea del Norte– definió como una "retórica absurda" y lo consideró una provocación política de EEUU. La respuesta llegó después de que el FBI identificara al grupo TraderTraitor como responsable del robo.

Según el organismo estadounidense, los atacantes comenzaron a convertir los fondos sustraídos principalmente a Ethereum y podrían intentar lavar los activos mediante plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y servicios de intercambio instantáneo.

El organismo también pidió a los exchanges y a las firmas de análisis blockchain que bloquearan las transacciones vinculadas con las direcciones identificadas.

Por su parte, Binance informó que ya había cubierto el 95% de los fondos robados, unos u$s5.985 millones, mediante recursos propios, parte de su fondo SAFU y el seguro de futuros. Además, cerca de u$s3.000 millones habían quedado congelados en la blockchain.

Cinco grandes ataques concentran la mayoría de los robos

El informe de TRM Labs también muestra que los ataques norcoreanos no se limitan a un solo exchange. Cinco grandes incidentes concentran aproximadamente u$s9.100 millones del total sustraído desde 2017. Entre ellos se encuentran los hackeos a:

Binance

Bybit

Ronin

Bitget

DMM Bitcoin

Otro de los casos más importantes fue el de Bybit, ocurrido en febrero de 2025, cuando los atacantes se llevaron cerca de u$s1.500 millones en criptomonedas.

En conjunto, los datos reflejan la escala que alcanzaron las operaciones de estos grupos, que combinan vulnerabilidades tecnológicas, engaños y técnicas de infiltración para acceder a los fondos de empresas del sector.

Estados Unidos y Naciones Unidas sostienen desde hace años que los robos de criptomonedas representan una fuente de divisas para Corea del Norte, que enfrenta sanciones internacionales y restricciones financieras. Pyongyang, sin embargo, niega sistemáticamente su participación en este tipo de operaciones.