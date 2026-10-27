El Ministerio de Justicia lanzó PRONACIB para mejorar el rastreo cripto, preservar pruebas digitales y fortalecer la investigación de ciberdelitos

Surge ante el aumento de delitos informáticos y casos de secuestro de criptoactivos por hasta u$s400.000.

Coordinado por Mariano T. Rivas, el programa buscará rastrear estafas con criptomonedas y mejorar la evidencia digital.

El Ministerio de Justicia creó el PRONACIB para fortalecer la prevención e investigación de la ciberdelincuencia en Argentina.

El Ministerio de Justicia de la Nación creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), una iniciativa que busca mejorar la prevención y la investigación de delitos informáticos en Argentina, con atención a las estafas que involucran criptomonedas y otros activos virtuales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 483/2026 y publicada el 25 de septiembre en el Boletín Oficial.

El programa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia y estará coordinado por el abogado Mariano Tomás Rivas, quien ejercerá el cargo ad honorem.

Uno de los ejes del PRONACIB será fortalecer las herramientas para identificar, rastrear y analizar criptomonedas vinculadas con actividades ilícitas.

La iniciativa también busca mejorar los procedimientos para preservar la evidencia digital, asegurar los activos e incautarlos cuando corresponda en el marco de una investigación judicial.

Una normativa que impulsa normas penales y procesales

Según la nueva resolución, el avance tecnológico modificó las formas de realizar delitos y facilitó el ocultamiento de pruebas, especialmente en casos que atraviesan distintas jurisdicciones.

Ante esto, el programa impulsará la actualización de las normas penales y procesales, además de elaborar protocolos, guías de buenas prácticas y capacitaciones para quienes intervienen en el sistema de justicia.

La propuesta contempla la coordinación entre organismos del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También prevé la participación de:

fuerzas de seguridad

ministerios públicos

entidades financieras

proveedores de servicios de activos virtuales

En el plano internacional, el PRONACIB articulará acciones con la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos, que funciona como punto de contacto de la red de cooperación prevista en el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.

Otro de los puntos incluidos en la normativa es el análisis de los riesgos y las oportunidades que presentan la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías emergentes.

El objetivo será evaluar tanto su posible utilización para cometer delitos como su aplicación ética para asistir en las investigaciones.

Estafas con bitcoin y secuestro de criptomonedas en Argentina

La creación del programa se produce en un contexto de investigaciones judiciales por estafas con criptomonedas y de nuevos desafíos para las autoridades a la hora de recuperar y custodiar activos digitales.

Uno de los casos recientes ocurrió en Salta, donde la Justicia dictó cinco días de prisión preventiva para un hombre imputado por presuntas estafas con bitcoin, estimadas en unos u$s164.000.

Otro antecedente se registró en Santa Fe. El 20 de octubre, las autoridades provinciales confirmaron el primer secuestro de criptomonedas en la provincia, con la incautación de activos valuados en cerca de u$s400.000, presuntamente vinculados con una red internacional de estafas.

El operativo requirió que el Estado provincial habilitara una billetera virtual propia para recibir y custodiar los fondos digitales. Los activos permanecen congelados mientras avanza la causa judicial y se determina cómo restituirlos a las personas damnificadas.

En este escenario, el PRONACIB busca mejorar la capacidad del Estado para investigar delitos que involucran tecnologías digitales, coordinar a los organismos que intervienen en las causas y desarrollar herramientas para seguir el recorrido de los criptoactivos vinculados con actividades ilícitas.