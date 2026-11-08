Una nueva brecha golpeó al sector cripto y expuso datos personales y financieros de clientes de tarjetas vinculadas a criptomonedas

La firma reforzó la autenticación 3D Secure y el monitoreo de billeteras antes del cierre de sus tarjetas, previsto para el 20 de diciembre de 2026.

Gnosis Pay aseguró que las claves privadas, frases semilla, códigos PIN y fondos de los usuarios no fueron comprometidos.

Una filtración en una empresa de tarjetas cripto expuso nombres, domicilios, números de tarjetas y direcciones de billeteras de clientes.

Gnosis Pay, una empresa que emite tarjetas vinculadas a criptomonedas, confirmó una filtración de información personal después de detectar que terceros ingresaron sin autorización a parte de su infraestructura digital.

El incidente se conoció el viernes 6 de noviembre, cuando la firma notificó por correo a los afectados y descartó pérdidas en los fondos de sus clientes tras la intrusión.

La compañía informó que el acceso permitió extraer determinados registros de identificación, mientras usuarios y referentes del sector señalaron que la información comprometida podría incluir datos sensibles para reconocer y localizar a los titulares.

Qué información personal quedó expuesta tras el ataque a Gnosis Pay

Según los reportes difundidos por clientes y desarrolladores, entre los registros expuestos habría nombres completos, domicilios, números de tarjetas y direcciones de billeteras asociadas a las cuentas de Gnosis Pay.

Esos datos no equivalen a las credenciales necesarias para mover criptomonedas, pero pueden facilitar intentos de fraude, suplantación de identidad o mensajes engañosos dirigidos a quienes recibieron la notificación del incidente.

El fundador de Rotki, Lefteris Karapetsas, cuestionó públicamente las prácticas de resguardo de información de la compañía después de recibir el aviso formal enviado por Gnosis Pay a los usuarios afectados.

En su evaluación técnica, la empresa sostuvo que las claves privadas, las frases semilla y los códigos PIN no fueron alcanzados por la intrusión, y negó que hubiera movimientos de fondos.

Esta distinción es central para dimensionar el episodio: la exposición informada compromete datos personales y financieros asociados a las tarjetas, pero no implica, según Gnosis Pay, acceso directo a los activos.

Qué medidas de seguridad implementó Gnosis Pay tras la filtración

Para reducir posibles abusos mientras continúa la operación, Gnosis Pay endureció los controles de pago y estableció que todas las compras realizadas en comercios electrónicos deberán superar la autenticación 3D Secure.

El mecanismo 3D Secure, conocido como 3DS, agrega una instancia de verificación durante el pago digital y se aplicará a la totalidad de las transacciones online procesadas con sus tarjetas.

En paralelo, la empresa intensificó el monitoreo de los movimientos registrados en las billeteras vinculadas a las tarjetas, con controles que permanecerán activos de forma continua durante la etapa operativa restante.

Además, Gnosis Pay advirtió que su equipo de soporte jamás pedirá contraseñas ni solicitará transferencias adicionales, una indicación relevante para quienes recibieron correos sobre la filtración y podrían ser contactados por terceros.

Cuándo dejarán de funcionar las tarjetas de Gnosis Pay

El episodio coincide con un proceso de retirada que la empresa ya había anunciado: su división de tarjetas para consumidores, identificada como negocio B2C, tiene fecha de cierre establecida para diciembre.

La hoja de ruta fija el cese de la aplicación web y del servicio de tarjetas para el 20 de diciembre de 2026, a las 23:59 UTC, según el cronograma oficial de la entidad.

Hasta entonces, los titulares podrán retirar sus saldos por cuenta propia mediante la infraestructura de contratos inteligentes de Safe Smart Account, que permite transferir activos hacia direcciones de la red Gnosis Chain.

La recomendación oficial es trasladar stablecoins como EURe a billeteras externas antes del cierre de la interfaz, para conservar el acceso a esos fondos sin depender del servicio minorista.

Una vez que la plataforma deje de operar, Gnosis Pay mantendrá canales de soporte asistido para gestionar reclamos y verificar transacciones hasta el vencimiento del plazo anunciado para el cierre.