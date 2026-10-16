La fintech de origen chino Pagsmile, que ya participa del sistema argentino de pagos, amplió su estructura local con la creación de una segunda compañía cuyo objeto incorpora actividades que exceden el procesamiento de pagos y cobranzas.

La nueva sociedad se llama Bitnebula AR S.A., está controlada en un 95% por Pagsmile AR y se constituyóel 23 de septiembre según el Boletín Oficial. Su actividad contempla billeteras, cuentas de pago, tarjetas y servicios cripto.

El documento fundacional revela que nació con un capital 30 millones de acciones de $1: 28,5 millones para Pagsmile y 5% para Philippe Maxime Mathieu, presidente de la filial argentina y presidente de la nueva sociedad.

Cómo es la estrategia de expansión de Pagsmile en Argentina

La diferencia respecto de la estructura que el grupo chino ya tenía en el país surge de los objetos de ambas sociedades:

Pagsmile AR fue creada en 2022 para desarrollar un negocio centrado en la gestión y procesamiento de pagos y cobranzas

para desarrollar un negocio centrado en la gestión y procesamiento de pagos y cobranzas Bitnebula incorpora billeteras, cuentas y tarjetas, además de actividades de intercambio, transferencia, custodia y administración de criptoactivos

Concretamente, Pagsmile llegó a la Argentina el 31 de marzo de 2022. El objeto establecido entonces comprendió la gestión y procesamiento de pagos y cobranzas mediante sistemas electrónicos, transferencias y otros medios de pago, con exclusión de las actividades alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras.

Su actividad está orientada principalmente a brindar infraestructura para que empresas puedan cobrar y realizar operaciones en diferentes mercados. Según la firma, ofrece integración con Pago Fácil, banca online, DEBIN y Transferencias 3.0.

La estrategia cripto de Pagsmile en Argentina

El modelo permite que empresas globales incorporen instrumentos utilizados por consumidores locales sin desarrollar toda la infraestructura necesaria en cada mercado, como las alianzas de Union Pay y Alipay con PVS. También brinda servicios de procesamiento, pay-in, payout y liquidaciones vinculadas con operaciones internacionales.

Tras su fundación en China en 2012, Pagsmile llegó a Brasil en 2015, el centro de su expansión latinoamericana. Hoy informa:

Volumen global de facturación de u$s800 millones mensuales

50 millones de órdenes por mes

2,5 millones de usuarios de la billetera Transfersmile Wallet

Además, la empresa se asocia con compañías para ofrecer soluciones de pagos y se conecta a TikTok y PayPal. También se integra a Mercado Pago, Tencent, Tinder, Kuaishou, NetEase, Banco do Brasil y Bradesco.

La nueva billetera cripto china

Bitnebula comenzará a operar en un ecosistema que ya reúne casi 354 millones de cuentas y más de 200 proveedores de acuerdo al último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central.

El documento revela que de las 67,3 millones de cuentas de pago, 15,8 millones mantenían saldo por unos $900.000 M, monto al que se le agregan $8,9 billones invertidos en fondos comunes de inversión a través de fintech.

El reporte registra 233 proveedores que ofrecen cuentas de pago y 92 billeteras digitales interoperables, destacándose Mercado Pago, Ualá y Personal Pay, entre otras.

El negocio que puede disputar Bitnebula contempla también pagos, cobranzas, transferencias, remesas, emisión de tarjetas físicas y virtuales, e iniciación de pagos.

Uno de los terrenos de mayor volumen es el de los pagos con transferencia: según el BCRA, se realizaron 116,9 millones de operaciones por $3 billones y el 98,9% se inició mediante QR. Además, contabilizó 67 aceptadores de cobros que conectan a comercios con el sistema de pagos.

Bitnebula agregó a ese escenario otro negocio que Pagsmile AR no había incorporado: intercambio de activos virtuales por monedas de curso legal o criptomonedas, transferencias y servicios de custodia o administración.

En ese segmento, la Comisión Nacional de Valores (CNV), administra el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, que reúne a personas y empresas que desarrollar las actividades alcanzadas por el régimen.

Qué hace Pagsmile en Brasil

El movimiento del grupo chino tiene como antecedente la ampliación de actividades viene desarrollando en Brasil. Allí, comenzó a operar en 2015 y durante el 2025 recibió la autorización del Banco Central brasileño para profundizar su actividad como institución de pago.

Durante este año, el grupo avanzó además sobre otro segmento mediante la adquisición de Microcash Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte, una compañía dedicada al crédito para micro y pequeñas empresas.

La operación fue aprobada por el Banco Central de Brasil y el control directo de esa sociedad pasó a Transfersmile Holding Financeira, mientras que el control indirecto final quedó en manos de Marlon Tseng Baldissera y Di Liu.

Posteriormente, la compañía adquirida pasó a denominarse Select Credit y elevó su capital de 2 millones a 5 millones de reales, además de haber incorporado al grupo asiático una estructura regulada para desarrollar crédito destinado inicialmente a micro, pequeñas y medianas empresas.

Ese recorrido constituye un antecedente de la expansión de Pagsmile desde el procesamiento de pagos hacia otros segmentos financieros en Brasil y pueden anticipar qué servicios desarrollará Bitnebula en Argentina.