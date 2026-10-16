La compañía intervino tres servicios de ciberdelincuencia que aceptaban USDT y ETH y facilitaron más de 1.000 millones de mensajes maliciosos

Desactivaron 20.000 cuentas y bloquearon 100.000 webs usadas para fraude, afectando a más de 75.000 organizaciones en 150 países.

La operación, con orden judicial en EEUU, incautó dominios de YAM Store y otras plataformas de phishing que usaban criptomonedas.

Microsoft y Health-ISAC desarticularon una gran red de ciberdelincuencia global, ligada a 1.000 millones de mensajes maliciosos.

Microsoft y la organización de ciberseguridad Health-ISAC descubrieron una red internacional de servicios de ciberdelincuencia que desde enero de 2026, facilitó más de 1.000 millones de mensajes maliciosos contra más de 75.000 organizaciones en más de 150 países.

La operación, realizada mediante una orden judicial en EEUU, permitió incautar y redirigir dominios vinculados a YAM Store, CoGUI e Iron Man, tres plataformas de phishing que aceptaban pagos con criptomonedas como USDT y ETH.

Según indicó Microsoft, los servicios estaban relacionados con campañas dirigidas a:

consumidores

empresas

instituciones financieras

organizaciones del sector sanitario.

Como parte de la intervención, la compañía desactivó más de 20.000 cuentas vinculadas a YAM Store, mientras que las medidas de bloqueo de dominios alcanzaron más de 100.000 direcciones web utilizadas para suplantación de identidad y fraude.

Cómo funcionaba la red de phishing

La investigación comenzó después de que la policía de Japón alertara a Microsoft sobre estafas dirigidas a empresas y consumidores.

Los investigadores descubrieron un mercado que vendía herramientas para realizar ataques sin necesidad de desarrollarlas desde cero.

Microsoft estima que los operadores ganaron millones de dólares, aunque se desconoce cuánto dinero fue congelado o recuperado.

YAM Store ofrecía cuentas de Microsoft y Google obtenidas de forma fraudulenta, además de servicios de alojamiento.

Por otro lado, CoGUI e Iron Man proporcionaban páginas y mensajes falsos que imitan a bancos, comercios y organismos públicos.

Microsoft identificó más de 2.300 plantillas utilizadas para este tipo de engaños.

Los proveedores aceptaban pagos con criptomonedas como USDT y ETH. YAM Store también permitía pagar con Alipay y WeChat Pay, mientras que otros servicios aceptaban USDC.

TRM Labs ayudó a rastrear y congelar fondos vinculados con los operadores, aunque no se informó cuánto dinero quedó inmovilizado. La investigación también permitió desactivar cuentas y bloquear dominios utilizados para distribuir los ataques.

Cuánto dinero se perdió por estafas y delitos informáticos

El fraude digital aún genera pérdidas millonarias. Según el FBI, las víctimas en Estados Unidos denunciaron pérdidas por casi u$s21.000 millones durante 2025, un 26% más que el año anterior.

El organismo también recibió 191.561 denuncias por phishing y suplantación de identidad.

En el ecosistema cripto, Chainalysis estimó que las estafas y los fraudes con criptomonedas generaron al menos u$s14.000 millones en ingresos ilícitos durante 2025, una cifra que podría superar los u$s17.000 millones con nuevas identificaciones.

Sin embargo, estos datos incluyen distintas modalidades de fraude y no permiten determinar cuánto dinero se robó específicamente mediante phishing en todo el mundo durante 2026.

Cómo buscan frenar nuevos ataques

Cloudflare suspendió cuentas, desactivó herramientas y bloqueó cientos de dominios vinculados con la red.

Microsoft también apuntó al servidor de licencias de Iron Man, cuya desactivación podría impedir que sus clientes sigan utilizando las herramientas de phishing.

La operación representa un golpe contra esta red, aunque los delincuentes podrían reemplazar los dominios y las cuentas bloqueadas.

El caso muestra cómo el phishing se convirtió en un negocio organizado que ofrece infraestructura y herramientas para ejecutar ataques a gran escala.