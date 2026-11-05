Contrariamente a lo que supone una derrota electoral para un gobierno procripto, Bitcoin recuperó los u$s80.000 y Ethereum superó los u$s2.400 después de las elecciones estadounidenses. No fueron los únicos casos, ya que la jornada posterior a la votación dejó subas importantes para el mercado.

Pero eñ repunte no estuvo impulsado principalmente por nuevas compras, sino por el cierre forzado de posiciones de operadores que habían apostado a una caída de los precios.

Mientras los precios recuperaban terreno, los fondos de inversión seguían retirando dinero y el resultado electoral abría interrogantes sobre el futuro de los proyectos regulatorios que esperaba la industria.

Por qué subieron Bitcoin y Ethereum después de las elecciones en EE.UU.

Durante el conteo de votos, Bitcoin cayó hasta los u$s75.600, su nivel más bajo desde mediados de septiembre. La baja había llevado a muchos operadores a apostar por una continuidad de la caída, en una jornada en la que Bitcoin enfrentaba una prueba clave por las elecciones en Estados Unidos.

Cuando el precio cambió de dirección, esas posiciones comenzaron a cerrarse de manera forzada. Cada cierre generó una orden de compra que contribuyó a acelerar la suba.

Según CoinGlass, en una sola hora se liquidaron u$s380 millones en posiciones cortas, frente a apenas u$s90 millones en posiciones largas. La relación fue superior a cuatro a uno.

Bitcoin volvió a u$s80.000, mientras los ETF perdieron u$s1.157 M en tres ruedas (generado con IA)

En el acumulado de 24 horas, las liquidaciones superaron los u$s910 millones y alcanzaron a más de 117.000 operadores. La operación individual más grande correspondió a una posición de Ethereum contra Tether en HTX, por alrededor de u$s38 millones.

Este fenómeno, conocido como short squeeze, también ayuda a explicar por qué Ethereum avanzó más que Bitcoin: subió más de 6,5%, hasta los u$s2.440, mientras que Bitcoin ganó cerca del 4%. La volatilidad implícita de Bitcoin también retrocedió.

El indicador a una semana pasó del 41% a alrededor del 34%, una señal de que los operadores redujeron la demanda de cobertura frente a posibles movimientos bruscos.

Además, el precio quedó cerca de un 10% por encima de su media móvil de 200 días, ubicada en torno a los u$s73.200, una distancia que amplió la que tenía cuando Bitcoin rompió el patrón de las elecciones de medio término que venía desde 2014.

El comportamiento de los fondos cotizados muestra, sin embargo, que el repunte no estuvo acompañado por un regreso del dinero institucional. Los ETF de Bitcoin al contado acumularon salidas netas por u$s1.157 millones en tres ruedas: u$s643,2 millones el 30 de octubre, u$s398,6 millones el 2 de noviembre y u$s115,6 millones el 3 de noviembre, según datos de Farside.

No es la primera vez que el fondo de BlackRock encabeza ese movimiento. La diferencia entre lo que ocurrió con los precios y los flujos de inversión es importante: Bitcoin recuperó terreno, pero los fondos que permiten invertir en el activo a través de los mercados tradicionales continuaron registrando retiros.

El impacto de las elecciones de EE.UU. en el mercado cripto

El resultado electoral no modifica las normas que hoy rigen al sector, pero complica el avance de los proyectos que esperan tratamiento legislativo. Los demócratas se quedaron con el control de las dos cámaras.

El resultado era uno de los escenarios que los espacios de apuestas venían anticipando desde semanas antes. Por eso, la reacción inicial de los mercados fue breve. Para la industria de los activos digitales, el cambio de composición legislativa reduce las posibilidades de avanzar con las normas que esperaba aprobar durante el próximo período.

El principal proyecto afectado es la Clarity Act, una iniciativa que busca establecer qué criptomonedas quedan bajo la supervisión de la Comisión de Futuros y cuáles corresponden a la órbita de la Comisión de Valores.

La nueva composición del Congreso aleja todavía más ese respaldo. Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, asegura que "la aprobación de la Genius Act, que estableció un marco federal para las stablecoins, fue un avance importante que logró un fuerte consenso. En cambio, la Clarity Act, que busca definir reglas más amplias, encontró más resistencias en el sistema financiero tradicional".

Además, anticipa que "una nueva composición legislativa no implica un cambio inmediato en la política económica, pero sí una mayor necesidad de negociación entre ambos partidos y un escenario de menor previsibilidad para determinadas reformas".

Consecuencias del resultado electoral en el mercado cripto argentino

Para Argentina, las consecuencias pueden llegar a través de los mercados financieros internacionales. Una mayor incertidumbre política en Estados Unidos puede modificar el costo del financiamiento y el atractivo de los activos de países emergentes.

"El impacto para Argentina no pasa solamente por un vínculo político. Si la incertidumbre internacional eleva el costo del capital o reduce el atractivo de los activos emergentes, eso puede trasladarse a los bonos argentinos, al riesgo país y a las expectativas cambiarias", precisa. Ese canal de transmisión ya se vio en otras ocasiones, cuando los bonos argentinos se movieron y el riesgo país reaccionó por factores externos.

El ejecutivo también destacó el papel de las variables locales para amortiguar esos movimientos. "La capacidad de mantener el orden fiscal, sostener la estabilidad monetaria y fortalecer las reservas va a ser fundamental para reducir la exposición a los movimientos externos", asegura.

La reacción de los mercados internacionales durante la jornada estuvo marcada por una recuperación de los principales activos. El índice dólar cayó a un mínimo de un mes, en torno a 101,4 puntos, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años retrocedió hasta cerca del 4,93%.

El oro también recuperó terreno, con una suba cercana al 3% que lo llevó a los u$s4.046. En Wall Street, el S&P 500 avanzó un 1,1% y el Dow Jones ganó un 1,6%, después de que los futuros hubieran llegado a caer hasta un 2,5% con los primeros resultados electorales.

Tasas de la Fed y empleo: las próximas señales para el precio de Bitcoin

Con las elecciones ya definidas, los operadores vuelven a concentrarse en los indicadores económicos y en las decisiones de la Reserva Federal. Colombo anticipa que el mercado seguirá de cerca tres variables: "El dato de empleo de este viernes, las señales de la Reserva Federal y el flujo de los fondos cotizados".

La primera referencia será el informe de empleo de octubre, previsto para el 6 de noviembre. El anticipo privado de ADP mostró la creación de 86.000 puestos de trabajo durante octubre, por encima de los 67.000 que esperaba el consenso. Un mercado laboral más sólido puede reducir las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés.

La siguiente fecha importante será el 9 de diciembre, cuando la Reserva Federal vuelva a reunirse para definir su política monetaria. En el encuentro del 28 de octubre, el organismo mantuvo las tasas en un rango de entre 3,75% y 4% y describió a la inflación como elevada. Además, dos funcionarios se inclinaron por un aumento de un cuarto de punto en lugar de un recorte.

Ese contexto monetario ya había pesado sobre el activo cuando Bitcoin cerró su peor octubre desde 2014 y rompió por segundo año la tradición del Uptober. Ese escenario representa un factor de presión para los activos de riesgo, entre ellos las criptomonedsa. Aunque el resultado electoral alivió parte de la incertidumbre política, la política monetaria estadounidense todavía plantea interrogantes sobre las condiciones financieras de los próximos meses.

En el mercado cripto, los operadores identifican una zona de resistencia para Bitcoin entre los u$s80.000 y los u$s82.000. El soporte más cercano se encuentra alrededor de los u$s75.600 que marcó durante la jornada electoral.