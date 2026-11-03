Bitcoin mantiene su tendencia alcista respaldado en sus fundamentos de escasez y ciclos, con soportes clave situados en 74.000 y 69.000 dólares.

Polymarket estima un 90% de chances de una Cámara demócrata, lo que frenaría el avance de leyes clave como la Clarity Act en el corto plazo.

La posible pérdida del Congreso por parte del partido de Trump genera volatilidad en el precio de Bitcoin, que hoy cotiza en 76.800 dólares.

Es una elección importante, porque es muy probable que el partido de Trump pierda el control del Congreso.

Pero el mercado ya lo está descontando: en Polymarket vemos 90% de chances de una Cámara demócrata y cerca de 70% para el Senado. Creo que parte de la caída de hoy tiene que ver con eso.

Si el gobierno de Trump pierde fuerza en el Congreso, es un impacto negativo para las criptomonedas.

Pero hay que mirar los tiempos: el nuevo Congreso asume el 3 de enero de 2027 y hasta entonces no va a haber avances en ninguna ley cripto.

La Clarity Act quedó trabada en el Senado, y mientras tanto la SEC avanza con sus propias reglamentaciones.

Igual, yo creo en el lema "Bitcoin doesn’t care". El precio de Bitcoin se sostiene en sus fundamentos, como la escasez de sus 21 millones de unidades y un código abierto y resistente a la censura, más allá de regulaciones o elecciones. Bitcoin responde sobre todo a sus ciclos, y entiendo que el ciclo bajista ya terminó.

Tampoco hay que sobrestimar el rol del gobierno. Trump tomó decisiones a favor de cripto, pero Estados Unidos no está comprando bitcoin: la mayoría de los que tiene en su tesorería fueron incautados en causas judiciales. Por eso, un cambio en el Congreso no afecta la demanda.

En lo inmediato, con las elecciones vamos a tener volatilidad. Bitcoin está en 76.800 dólares, sobre un soporte entre 76.000 y 77.000. A pesar del hackeo a Binance de la semana pasada, el precio cayó poco, y para mí es una señal alcista.

Si el impacto de las elecciones es mayor, el siguiente soporte está en 74.000, y el más fuerte, en 69.000, el máximo del ciclo de noviembre de 2021. No creo que llegue hasta ahí: como mucho podría ir a buscar los 74.000 y después seguir el camino alcista.

*Por Norberto Giudice (@CriptoNorber), especialista en Bitcoin, criptomonedas y blockchain