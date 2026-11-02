La caída de Bitcoin combinó la decisión de la Fed de sostener las tasas, el crudo arriba de u$s100 y el robo millonario al mayor exchange del planeta

Binance confirmó que cubrirá el 95% de los 6.300 millones de dólares robados, mientras el mercado cripto local mantiene calma operativa en Argentina.

El retroceso fue impulsado por tasas altas de la Fed, el precio del petróleo, la corrección en acciones tecnológicas y el hackeo masivo a Binance.

Bitcoin cerró octubre con una caída del 7,32%, marcando su peor desempeño histórico para este mes desde 2014 pese a su reputación alcista previa.

Bitcoin cerró octubre con una caída de 7,32%, su peor "Uptober" desde 2014, golpeado por las tasas altas de la Reserva Federal, el petróleo caro, las dudas sobre la inteligencia artificial y el hackeo a Binance. Así, el mes que el mercado cripto considera el más alcista del calendario terminó en rojo por segundo año consecutivo.

La criptomoneda pasó de unos u$s83.500 a comienzos de mes a cerca de u$s77.450 al cierre del 31 de octubre. En la última semana osciló entre u$s76.337 y u$s81.840, con el ataque a Binance como golpe final.

La paradoja es que el calendario se dio vuelta. Septiembre, tradicionalmente un mes flojo, terminó con una suba de 6,4%, según Binance Research.

Los peores octubres de Bitcoin desde que hay registro

La fama alcista de octubre se construyó sobre más de una década de ganancias. De acuerdo con la serie histórica de CoinGlass, el mes promedia un rendimiento de 24,11%, con una mediana de 10,92%, incluso contando el resultado de este año.

Por eso, el retroceso de 2026 quedó entre las excepciones más duras. Los octubres más negativos de Bitcoin son:

2011: -34,7%

2014: -12,6%

2012: -11,1%

2026: -7,32%

Apenas cuatro de los últimos 14 octubres terminaron en baja: 2014, 2018, 2025 y 2026. Además, es la primera vez desde 2011 y 2012 que Bitcoin encadena dos octubres negativos.

Por qué cayó Bitcoin en octubre de 2026

La caída de Bitcoin durante octubre respondió a una combinación de presiones macroeconómicas globales y un golpe propio del ecosistema cripto:

Tasas altas en Estados Unidos. El 28 de octubre, la Fed mantuvo la tasa de referencia entre 3,75% y 4% , tras subirla en septiembre. La votación fue 10 a 2: Lisa Cook y Beth Hammack pidieron otra suba de 0,25 punto porcentual. El organismo advirtió que la inflación sigue elevada.

El 28 de octubre, la Fed mantuvo la tasa de referencia entre , tras subirla en septiembre. La votación fue 10 a 2: Lisa Cook y Beth Hammack pidieron otra suba de 0,25 punto porcentual. El organismo advirtió que la inflación sigue elevada. Petróleo caro. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán llevó al Brent con entrega en diciembre a cerrar en u$s116,72 el 23 de octubre .

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán llevó al Brent con entrega en diciembre a cerrar en . Dudas sobre la inteligencia artificial. Las ventas en tecnológicas por el retorno de las inversiones en IA llevaron al Nasdaq 100 a perder más de 5,8% en el mes.

Las ventas en tecnológicas por el retorno de las inversiones en IA llevaron al en el mes. El hackeo a Binance. El 29 de octubre, el exchange sufrió el robo de unos u$s6.300 millones, el mayor de la historia cripto. Ya se congelaron cerca de u$s3.000 millones.

Binance aseguró que cubrirá las pérdidas con fondos propios y con su Fondo de Activos Seguros para Usuarios, conocido como SAFU. El 1 de noviembre reactivó los retiros y ya cubrió el 95% del monto afectado.

Cómo reaccionaron los usuarios argentinos de cripto

En la Argentina, donde las criptomonedas funcionan sobre todo como puerta de acceso al dólar, el hackeo a Binance y la baja de Bitcoin no provocaron una estampida de ahorristas.

"No registramos retiros de fondos por este incidente ni movimientos fuera de lo habitual", indicaron desde Lemon a iProUP. Julián Colombo, director de Bitso, señaló que tampoco detectaron actividad anormal.

Parte de la explicación está en la composición del mercado local: según a16z Crypto con datos de Artemis, el 94% del volumen cripto en pesos corresponde a stablecoins.

Tras el cierre de octubre, el foco pasa a noviembre, un mes con historial favorable para Bitcoin. Los datos de CoinGlass muestran un rendimiento promedio de 34,9%, inflado por la suba de 454% de 2013, y una mediana de 10,3%.

El escenario negativo ya había sido anticipado a mediados de octubre. Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, advertía a iProUP: "Los bajistas son que las tasas sigan altas, que sigan saliendo fondos o que se caiga con claridad por debajo de u$s80.000: ahí el lateral se rompe para abajo y se abre camino hacia zonas más bajas, donde todavía hay liquidez esperando".

Ese piso se perdió en la última semana del mes. Los expertos consultados por iProUP ubican posibles soportes entre u$s77.000 y u$s79.000 y, más lejos, entre u$s64.000 y u$s65.000, aunque aclaran que no son pisos garantizados.