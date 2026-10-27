Bitcoin hizo lo que el mercado venía temiendo desde la semana pasada y perdió su piso más vigilado. La cuestión es que el token cayó casi 2% hasta alrededor de u$s79.800, después de tocar mínimos de entre u$s79.146 y u$s79.263 el sábado y rebotar hacia los u$s80.300.

Por qué Bitcoin perdió los u$s80.000

El retroceso no fue aislado. Ether perdió casi 3% hasta algo más de u$s2.300, XRP cerca de 3% hasta u$s1,28 y Solana 2%, apenas sosteniendo los u$s100. DOGE, ZEC, HYPE y BNB cayeron entre 1% y 2%, y el único token grande que terminó en verde fue TRX, con una suba inferior al 1%.

Según CoinGlass, las liquidaciones en Bitcoin alcanzaron u$s239,65 millones en 24 horas. De ese total, u$s234 millones fueron posiciones largas y apenas u$s16,65 millones cortas. Es decir que más del 93% del dinero liquidado pertenecía a alguien que apostaba a la suba.

En el conjunto del mercado cripto el patrón se repite con más volumen. Las liquidaciones totales llegaron a u$s727,78 millones y afectaron a 196.033 operadores, con u$s686,93 millones en largos, casi el 84% del total.

Una liquidación no es una venta voluntaria. Es la plataforma cerrando por la fuerza una posición apalancada cuando el precio se mueve en contra y el operador ya no tiene garantía suficiente. Dicho de otro modo, esos casi 200.000 operadores no decidieron vender, fueron vendidos.

Para la analista cripto Laura Ventura, eso tiene una consecuencia práctica de doble filo. "Por un lado, confirma que buena parte del movimiento fue mecánico y no una salida por convicción".

Bitcoin cayó por debajo de los u$s80.000 y enfrenta niveles clave y una semana decisiva

La experta agrega un segundo efecto: "El apalancamiento comprador ya se purgó. Con menos posiciones largas abiertas, queda menos nafta disponible para una caída en cascada adicional, aunque tampoco queda mucho impulso comprador en el corto plazo".

La señal que dejan los ETF de Bitcoin

Los ETF spot de Bitcoin en EE.UU. perdieron u$s773 millones en dos jornadas, con u$s635,5 millones el jueves (la mayor salida diaria desde junio) y u$s137,9 millones el viernes.

El detalle está en el precio al que ocurrió. El jueves, cotizaba alrededor de u$s81.500, que según el análisis on-chain de Glassnode publicado el 21 de octubre de 2026 es exactamente el costo base promedio de esos mismos ETF, el precio al que compraron en promedio. La misma firma había señalado que la zona entre u$s80.000 y u$s81.500 era donde se superponían el soporte del libro de órdenes y el del on-chain.

Es decir, los fondos vendieron en su propio punto de equilibrio y consumieron el bloque de compras que sostenía el nivel. Cuando el mercado volvió a testear esa zona el fin de semana, el soporte ya no estaba. Eso es lo que permite que un activo pierda un piso que había defendido varias veces en octubre.

Y hay una referencia que vale anotar para interpretar los próximos días. Bitcoin debe recuperar los u$s82.500, el nivel que perdió el jueves pasado, antes de que los compradores puedan tratar esta caída como una pausa y no como el comienzo de algo más largo.

Qué puede pasar con Bitcoin tras la reunión de la Fed

La reunión de la Reserva Federal del 27 y 28 de octubre es el evento que ordena toda la semana, y la forma en que el mercado la está descontando define dónde está el riesgo real.

La tasa de referencia está hoy en el rango de 3,75% a 4%, el nivel fijado después de la subida de septiembre, que fue la primera en más de tres años.

Según las estimaciones de Ebury citadas por la agencia EFE, el mercado asigna apenas un 10% de probabilidad a una subida esta semana, lo que implica cerca del 90% a que la Fed mantenga. Para diciembre, en cambio, la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos ronda el 90%.

Puesto así, el miércoles no se juega la decisión: se juega el tono. Y los funcionarios vienen dando señales contradictorias que explican la tensión.

Kevin Warsh, presidente de la Fed, dijo desde Bangkok que en el último mes "todo se ajustó a nuestras expectativas", una frase deliberadamente neutra.

Los vicepresidentes Philip Jefferson y Michelle Bowman sostuvieron que el organismo no tiene apuro para subir. En la vereda opuesta, el gobernador Chris Waller afirmó que espera más subas, aunque no necesariamente en reuniones consecutivas.

"Si Warsh insinúa que diciembre está asegurado, la liquidez se encarece y cripto es siempre lo primero que se vende. Si deja la puerta abierta, el rebote puede ser violento. Para el minorista la lección es no estar apalancado en una conferencia de prensa", sostiene Carolina Vidal, estratega de mercados y asesora financiera.

En el frente geopolítico, el Brent cayó alrededor de 2% desde un máximo de seis meses hasta cerca de los u$s114 por barril, después de que Donald Trump declarara que "se está acercando el momento de tomar una decisión" sobre si alcanzar un acuerdo con Irán o retomar los ataques. Los bonos del Tesoro estadounidense subieron, el movimiento clásico de capital buscando refugio.

Vale una precisión para quien compare cifras de petróleo. El valor del Brent en torno a u$s114 y el del WTI cerca de u$s100 corresponden a dos crudos de referencia distintos, por lo que no se contradicen, aunque la diferencia entre ambos es inusualmente amplia y conviene verificarla contra la cotización del momento.

Entretanto, dos actores relevantes del mercado hicieron público su posicionamiento en los últimos días.

Peter Schiff, director ejecutivo y estratega global jefe de Euro Pacific Capital y crítico histórico del activo, sostuvo que Bitcoin "rompió el soporte" y señaló los u$s75.000 como el próximo nivel crítico. Arthur Hayes, cofundador y ex director ejecutivo de BitMEX, informó que cerró el portafolio direccional de su fondo Maelstrom y realizó ganancias en operaciones de ETH, ENA y UNI.

Si se ponen juntos todos los niveles que circulan, aparece una coincidencia que vale anotar. Glassnode ubica la media verdadera de mercado en u$s77.500, y el punto de equilibrio de los tenedores de corto plazo en u$s74.600.

Norberto Giudice, analista conocido en redes como criptonorber, marcó en diálogo con iProUP dos niveles de soporte en u$s80.000 y u$s77.000, y había afirmado que por debajo de ese segundo nivel no creía que el precio fuera a ir. Schiff apunta a u$s75.000.

Qué señales pueden anticipar un rebote de Bitcoin

Cuatro referencias concretas, todas verificables y con fecha:

El tono de Warsh el miércoles . La decisión está descontada en un 90%, así que el movimiento del precio va a depender de cuánto apure la Fed el escenario de diciembre

. La decisión está descontada en un 90%, así que el movimiento del precio va a depender de cuánto apure la Fed el escenario de diciembre Si Bitcoin recupera los u$s82.500 . Es el nivel que perdió el jueves y la referencia que, según el análisis de CoinDesk, separa una pausa de una tendencia

. Es el nivel que perdió el jueves y la referencia que, según el análisis de CoinDesk, separa una pausa de una tendencia Si los ETF vuelven a captar dinero. Perdieron u$s773 millones en dos jornadas y el lunes es la primera rueda en que esos inversores pueden volver a operar. El signo de esos flujos vale más que cualquier lectura técnica

Los resultados de las grandes tecnológicas. El mercado cripto viene moviéndose con el Nasdaq, y esta semana se publican los balances que definen el apetito por el riesgo.