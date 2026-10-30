El golpe por u$s6.300 M a Binance pulverizó registros históricos. Repaso por las brechas de Bybit, Poly Network, Ronin y la quiebra de Mt. Gox.

La confirmación del ciberataque contra Binance por un monto estimado en u$s6.300 millones terminó de consagrar como la mayor brecha de seguridad financiera en la historia de los activos digitales.

A lo largo de los últimos quince años, la evolución de las criptomonedas estuvo acompañada por intrusiones millonarias que expusieron la debilidad de los custodios centralizados, las fallas lógicas en contratos inteligentes y la fragilidad de los puentes que conectan diferentes cadenas de bloques.

La magnitud del asalto a Binance reabrió el debate sobre la custodia y devolvió al primer plano el historial de los mayores hackeos de la industria.

¿Cuáles fueron los hackeos más costosos a exchanges centralizados antes de Binance?

La custodia de grandes volúmenes de capital concentrado en una misma entidad representó históricamente el blanco predilecto de las organizaciones cibercriminales:

Bybit (febrero de 2025): Sufrió la sustracción de u$s1.500 millones en tokens Ether . El ataque encendió alarmas extremas porque los fondos fueron extraídos de una billetera fría (cold wallet), demostrando que el aislamiento físico de internet resulta inútil si fallan los mecanismos de validación de firmas y permisos.

Coincheck (enero de 2018): El exchange japonés padeció el vaciado de una billetera caliente por u$s530 millones en tokens NEM . Las pericias de Inteligencia de Corea del Sur atribuyeron el golpe a grupos estatales dedicados a financiar actividades gubernamentales mediante el robo de divisas electrónicas.

Mt. Gox (2011 - 2014): La plataforma radicada en Tokio concentraba el 80% del volumen mundial de Bitcoin hasta que reportó la pérdida acumulada de u$s500 millones de la época. La imposibilidad de absorber el agujero patrimonial llevó a la quiebra definitiva del operador en 2014 y dejó a 24.000 ahorristas sin acceso a sus cuentas durante una década.

Bitget (septiembre de 2026): En un antecedente reciente, la firma confirmó un ataque interno a su estructura de almacenamiento mediante la falsificación de credenciales corporativas, registrando un perjuicio final recalculado en u$s387,5 millones.

¿Cómo golpearon las brechas de seguridad a las finanzas descentralizadas y los puentes blockchain?

El ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi) y las herramientas de interoperabilidad también protagonizaron desvíos millonarios por fallas en su arquitectura de código.

En agosto de 2021, el protocolo Poly Network perdió u$s610 millones tras la explotación de un error en los contratos que coordinaban el intercambio de activos entre redes distintas. Si bien el atacante devolvió prácticamente la totalidad de los fondos tras una negociación pública con el equipo técnico, el hecho desnudó las vulnerabilidades operativas de los contratos inteligentes.

Una situación similar afectó a la industria de los videojuegos sobre la blockchain en marzo de 2022, cuando Ronin Network -la red de Axie Infinity- sufrió el robo de u$s540 millones distribuidos en 173.600 ETH y 25,5 millones de USDC. La intrusión operó sobre las firmas de validación del puente y pasó inadvertida durante varios días.

Apenas un mes antes, en febrero de 2022, el protocolo Wormhole registró la emisión irregular de 120.000 tokens sintéticos de Ether por u$s320 millones, saldo que debió ser cubierto por la firma de inversión Jump Crypto para preservar la paridad del sistema.