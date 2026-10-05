Bitcoin suma una herramienta para operar una variable distinta de su cotización: cuánto espera el mercado que se mueva durante los próximos 30 días. El nuevo contrato perpetuo vinculado al Bitcoin Volmex Implied Volatility Index (BVIV) permite tomar posiciones sobre la volatilidad esperada, sin apostar necesariamente a una suba o una baja de la criptomoneda.

El instrumento de Volmex se negocia mediante Markets, dentro del ecosistema de Hyperliquid, bajo el símbolo mkts: BVIV. Utiliza USDC como garantía y admite un apalancamiento de hasta cinco veces. Su lógica es comparable con la del VIX de Wall Street, el famoso índice del miedo, aunque eso no significa que ambos mercados tengan la misma profundidad.

Los expertos coinciden en una distinción central: el índice refleja expectativas sobre la magnitud de los movimientos, no sobre su dirección. El matiz aparece al interpretar la calma y evaluar hasta dónde puede servir como cobertura.

Qué es y cómo funciona el "VIX" de Bitcoin

"El BVIV no dice para dónde va el precio. Dice cuánto movimiento espera el mercado durante el próximo mes", asegura a iProUP Matías Part, analista de Bitget. Según la lectura que comparte con este medio, el indicador ronda los 37 puntos y se encuentra cerca del mínimo del año.

Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, toma como referencia un rango de entre 37 y 40 puntos y señala que esos valores reflejarían una volatilidad relativamente contenida para Bitcoin. Pero introduce una precisión indispensable: "Se expresa en términos anualizados, por lo que una lectura de 40 no significa que Bitcoin vaya a moverse un 40% durante el próximo mes".

El BVIV mide volatilidad implícita: "Las expectativas incorporadas en los precios de las opciones. Se diferencia de la volatilidad histórica, que describe cuánto se movió efectivamente el activo en un período pasado", advierte.

Cómo funciona el BVIV de Bitcoin (generado con IA)

Part contextualiza el nivel actual con su referencia para Bitcoin y ubica las lecturas habituales entre 50 y 70 puntos y señala que en febrero el indicador superó los 90. Atribuye parte de la compresión a una mayor presencia de fondos que venden cobertura de manera sistemática, una dinámica que abarata la protección. "Pero un seguro barato no significa que el riesgo haya desaparecido", aclara el analista de Bitget.

Chaves coincide en que una lectura reducida no elimina los riesgos, aunque pone un límite a la interpretación: "Un nivel bajo no anticipa automáticamente un repunte de la volatilidad ni garantiza tranquilidad". Una sorpresa macroeconómica o un evento propio del mercado cripto pueden modificar rápidamente esas expectativas.

Cómo leer el BVIV de Bitcoin

Para Part, los períodos prolongados de baja volatilidad merecen atención porque pueden preceder a movimientos importantes. El especialista identifica un patrón que, según su análisis, se repitió tres veces durante el año, aunque aclara: "No es una predicción".

Chaves agrega otro matiz: estos índices tampoco permiten determinar si Bitcoin está caro o barato. "Sus extremos no significan que Bitcoin esté caro o barato, ni que su tendencia deba revertirse: la volatilidad puede aumentar tanto en una subida fuerte como en una caída", sostiene.

Ambas lecturas permiten separar dos cuestiones. Un índice bajo describe cuánto movimiento está descontando el mercado; decidir si esa expectativa resulta demasiado optimista exige un análisis adicional. Por sí solo, el número no indica cuándo comprar BTC ni cuándo venderlo.

En su estrategia para operar la criptomoneda, Chaves prioriza la estructura del precio, la tendencia y el impulso del movimiento. Utiliza la volatilidad como una referencia complementaria para contextualizar la operación y ajustar el riesgo.

"Desde mi lectura técnica, Bitcoin confirmó un rompimiento alcista de su estructura semanal y el rango de los últimos días ofrece una zona interesante para evaluar posicionamiento a favor de esa tendencia", afirma. Esa interpretación, aclara, debe reevaluarse si pierde validez.

De qué depende la ganancia del BVIV de Bitcoin

El perpetuo transforma al BVIV en el subyacente de un instrumento negociable. A diferencia de un futuro tradicional, no tiene una fecha fija de vencimiento y utiliza pagos periódicos de financiación, conocidos como funding, para favorecer la convergencia con su referencia.

El operador puede abrir una posición long, si espera que aumente la volatilidad implícita, o una posición short, si considera que disminuirá.

Part utiliza la analogía de un seguro contra el granizo: quien compra volatilidad busca protección frente a una tormenta y quien la vende espera que continúe la calma. La comparación ayuda a entender la exposición, aunque el perpetuo no funciona como una póliza que paga automáticamente cuando Bitcoin registra un movimiento brusco.

Chaves precisa esa diferencia: "La ganancia depende de que el contrato se mueva a favor de la posición y compense los costos".

Por ejemplo, si un inversor compra el contrato en 35 y logra venderlo en 45, obtiene un resultado favorable antes de descontar comisiones y financiación. Si abre una posición vendedora en 45 y la cierra en 35, también se beneficia de la diferencia. En ambos casos, importa el precio efectivo al que opera el perpetuo.

Que Bitcoin se mueva mucho no alcanza para ganar

Este punto marca uno de los límites de la analogía del seguro. Un salto de Bitcoin, hacia arriba o hacia abajo, no garantiza que una posición compradora en BVIV resulte rentable.

"Si un evento ya estaba descontado, su llegada puede reducir la incertidumbre y hacer caer la volatilidad implícita, incluso con un movimiento fuerte del precio", explica Chaves.

Su conclusión sintetiza el riesgo de confundir ambas operaciones: "Acertar sobre Bitcoin no equivale a acertar sobre el BVIV".

Así, una noticia puede provocar una fuerte suba de BTC y, al mismo tiempo, reducir la incertidumbre sobre las semanas siguientes. En ese escenario, quien compró Bitcoin podría ganar mientras quien compró volatilidad podría perder.

Part destaca que el instrumento también puede funcionar como amortiguador para una cartera con Bitcoin. Esa posibilidad depende, sin embargo, de que el contrato de volatilidad aumente lo suficiente como para compensar parte de las pérdidas y los costos de mantener la posición. No constituye una cobertura garantizada.

La ventaja operativa, según el analista, es concentrar la exposición en un contrato único. Antes, obtener una exposición comparable podía requerir estrategias con opciones y una gestión más compleja.

Chaves identifica al apalancamiento y la liquidación entre los riesgos centrales de esta operatoria, especialmente para quienes apuestan a una caída de la volatilidad: una sorpresa puede dispararla rápidamente y provocar pérdidas antes de que el inversor consiga salir.

También señala los pagos de financiación, las desviaciones entre el contrato y el índice, la liquidez disponible y los riesgos de la plataforma y de los datos utilizados. Part pone el foco en la juventud del mercado. Según señala, el contrato comenzó a operar el 21 de septiembre y todavía debe demostrar que puede atraer un volumen suficiente.

"Si hay pocos participantes, el contrato puede terminar cotizando bastante lejos del índice que busca seguir, y quien quiera salir en un momento de estrés puede no encontrar una contraparte", advierte.

Las dos miradas convergen en una misma exigencia: comprender el indicador es apenas una parte de la operación. También hay que evaluar a qué precio se entra, cuánto cuesta sostener la posición y en qué condiciones se puede cerrar.

"Es una herramienta interesante, pero para quien ya entiende cómo funciona. No es un producto para entrar apalancado sin haber hecho la tarea", concluye Part.