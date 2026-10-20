En su informe a diez años, JP Morgan prevé que Bitcoin rinda hasta 16,6% anual, pero lo deja fuera de sus carteras por su volatilidad.

El avance de los activos digitales sobre las mesas de análisis de Wall Street sumó una evaluación de largo plazo de uno de los principales actores del sistema financiero internacional. En la trigésimo primera edición de su informe anual de supuestos del mercado de capitales (Long-Term Capital Market Assumptions), la división de gestión de activos de JP Morgan proyectó que Bitcoin (BTC) ofrecerá un retorno anualizado del 10% durante los próximos diez años en su escenario base.

Los cálculos de la entidad bancaria estadounidense toman como punto de partida cotizaciones del activo al contado en torno a los u$s83.000 al 30 de septiembre de 2026. A partir de esa referencia, el banco evaluó trayectorias teóricas que sitúan a la criptomoneda como el instrumento de mayor rendimiento potencial de la próxima década frente al oro, las acciones internacionales y los bonos soberanos.

A pesar de estas estimaciones favorables, los estrategas de la firma marcaron un límite estricto: JP Morgan mantiene a Bitcoin fuera de sus carteras de inversión modelo. La institución considera prematuro incorporarlo de forma definitiva en sus matrices estratégicas debido a su inestabilidad de precios y elevada volatilidad, catalogándolo como un activo netamente especulativo.

¿Cómo calculó JP Morgan los rendimientos y cuáles son los escenarios alcistas y bajistas?

Para modelar la evolución del precio de Bitcoin hacia 2036, el equipo técnico del banco combinó tres variables metodológicas con distinta ponderación de confianza:

Emisión monetaria global (65% del peso total): Compara el ritmo de crecimiento de la oferta programada de Bitcoin frente a la emisión de dólares y dinero fiduciario a nivel global. Bajo este parámetro central, el banco proyecta un retorno base del 10,7% anual.

Complemento del oro y reservas (30% de ponderación): Analiza el papel de la moneda digital como reserva de valor alternativa al metal precioso. En este marco, contemplan una hipótesis en la que bancos centrales incorporen el activo a sus reservas institucionales, lo que llevaría el rendimiento anualizado de este componente al 17,3%.

Adopción de red (5% restante): Mide la expansión directa en el volumen transaccional y usuarios activos de la red.

Con esta matriz, la firma trazó dos extremos claros. En el escenario más optimista, Bitcoin promediaría un retorno anualizado del 16,6% a diez años, superando con comodidad a los activos tradicionales. En contraste, el escenario bajista anticipa una caída anualizada del 11,2%, motivada por una eventual pérdida de uso de la red frente al auge de activos tokenizados en cadenas de bloques competidoras.

¿Por qué la City global descarta sumarlo a carteras balanceadas a pesar de su potencial?

La negativa a integrarlo de forma estructural en portafolios diversificados responde a la dificultad de prever su comportamiento en momentos de estrés financiero.

El reporte de JP Morgan subraya que actualmente no existen fundamentos sólidos para asignarle un rol de diversificación tradicional dentro de carteras balanceadas. Su función, explican los analistas, se limita en la práctica a operar como un instrumento de cobertura frente a ciclos de flexibilización monetaria y emisión de deuda soberana, cargado de oscilaciones bruscas.

No obstante, el banco reconoce el salto de escala del ecosistema, que ya alcanza una capitalización de mercado de u$s2,5 billones, un volumen comparable al valor de todo el mercado bursátil de Suiza o de la industria del crédito privado internacional. Este crecimiento viene acompañado por mayor claridad regulatoria, custodia de grado bancario y la consolidación de los ETF al contado, factores que impulsan al 17% de las oficinas familiares (family offices) consultadas por la entidad a priorizar la compra de activos digitales.

En paralelo a este informe de mercado, la corporación profundiza su propia adopción tecnológica: recientemente habilitó el uso de su activo institucional JPM Coin en la red principal de Ethereum para liquidar depósitos en dólares al instante fuera del horario bancario, sumándose a los u$s7.000 millones diarios que ya procesa en su red privada Kinexys.