La iniciativa contempla cambios para fondos y asesores, habilita nuevas alternativas de custodia y busca reducir la incertidumbre regulatoria

La propuesta incluye a compañías fiduciarias como custodios y permite la autocustodia, buscando reducir la ambigüedad legal para inversores institucionales.

El plan de Paul Atkins modifica leyes de inversión para permitir que asesores y fondos regulados gestionen criptomonedas bajo un marco normativo claro.

La SEC propone actualizar las reglas de custodia para Bitcoin y otros criptoactivos en EE. UU. ante el crecimiento del mercado de activos digitales.

La SEC busca actualizar las reglas de custodia para Bitcoin y otros criptoactivos en Estados Unidos, después de admitir que el marco vigente quedó rezagado frente al crecimiento del mercado digital.

La propuesta de Paul Atkins apunta a reducir la incertidumbre para asesores, fondos e inversores institucionales, mientras el organismo avanza con cambios para adaptar la regulación financiera al ecosistema cripto.

Qué propone la SEC para custodiar Bitcoin y otras criptomonedas

Paul Atkins, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), afirmó que las normas federales de valores quedaron rezagadas frente a la evolución de Bitcoin desde su lanzamiento en 2008.

El funcionario sostuvo que las reglas actuales "no han seguido el ritmo" de una clase de activo que pasó de experimento de nicho a conformar un mercado de varios billones de dólares.

La iniciativa modifica la Ley de Asesores de Inversión y la Ley de Sociedades de Inversión para establecer un esquema de custodia más claro y específico para los activos digitales.

Con las nuevas disposiciones, los asesores de inversión registrados y los fondos regulados, incluidos los fondos mutuos, podrían custodiar criptomonedas bajo un marco diseñado para las condiciones actuales del mercado.

La SEC pretende dejar atrás la incertidumbre asociada con normas de custodia redactadas hace décadas, mucho antes de que existieran criptomonedas, Bitcoin y servicios financieros vinculados con activos digitales.

"Para ese fin, la propuesta de hoy proporcionaría un marco regulatorio claro para la custodia de criptoactivos, dando a los asesores de inversión y fondos una vía conforme donde antes no existía", dijo Atkins en una declaración oficial.

Además, los asesores podrían permitir que sus clientes mantengan la autocustodia de sus criptoactivos, aunque el mecanismo estaría sujeto a condiciones específicas establecidas dentro de la nueva propuesta regulatoria.

Cómo cambiarían las reglas para fondos y asesores cripto

La propuesta también amplía el universo de custodios potenciales al contemplar que compañías fiduciarias estatales puedan cumplir esa función, más allá de bancos y brókeres tradicionales establecidos.

Este cambio sumaría alternativas para organizar servicios vinculados con activos digitales dentro de estructuras supervisadas, un punto relevante para fondos y asesores que buscan ampliar su exposición al mercado cripto.

El anuncio llega semanas después de que la Ley CLARITY quedara estancada en el Senado, luego de que los legisladores no avanzaran con el proyecto sobre estructura de mercado el 15 de septiembre.

Las restricciones de custodia también dificultaron que los fondos ofrecieran un acceso más amplio a estrategias de activos digitales mediante canales regulados y que los asesores acompañaran a sus clientes en ese mercado.

Atkins vinculó la iniciativa con un objetivo mayor para Estados Unidos, que incluye convertirse en el principal centro cripto del mundo, terminar con la regulación mediante acciones legales y crear marcos más claros para la tokenización.

El período de comentarios públicos será de 60 días después de la publicación de la propuesta en el Registro Federal, con atención especial sobre la autocustodia y el rol de las compañías fiduciarias estatales.

El cambio constituye uno de los avances regulatorios más claros de la gestión de Atkins hasta ahora y ofrece una vía definida a inversores institucionales, con menor ambigüedad legal para acelerar la adopción masiva de Bitcoin.