La Argentina registró u$s88.500 millones de actividad cripto entre julio de 2025 y junio de 2026, un crecimiento interanual del 15,3%, según datos del Latin America Crypto Adoption de Chainalysis.

La expansión superó el promedio latinoamericano del 9,8% y ubicó al país como el segundo mercado regional por volumen. Los referentes del sector vinculan ese avance con el ahorro en dólares digitales, los cobros del exterior y las transferencias, aunque el volumen total no permite determinar cuánto aportó cada uso.

La medición combina entradas a servicios cripto, transferencias domésticas entre billeteras personales y transferencias internacionales recibidas en esas billeteras. Se trata de una estimación de actividad.

Brasil conserva el primer puesto, con u$s252.500 millones, pero su actividad cayó 1,6%. México está tercero, con u$s77.600 millones, y creció 25,5%. La contracción brasileña condicionó el promedio regional: Argentina lo superó por 5,5 puntos porcentuales, aunque otros países avanzaron más rápido.

La explicación que ofrecen las plataformas apunta a la continuidad de usos desarrollados durante años. En esa lectura, la familiaridad con billeteras, exchanges y stablecoins permite que los usuarios sigan recurriendo a estas herramientas cuando necesitan administrar o mover su dinero.

Qué son las stablecoins y cómo se usan en Argentina

Las stablecoins son criptoactivos diseñados para mantener un valor vinculado a una referencia, generalmente el dólar. USDT y USDC, que apuestan fuertemente al país, buscan cotizar alrededor de u$s1 por unidad y pueden transferirse mediante redes blockchain. Esa característica permite utilizarlas para conservar una referencia en dólares durante una operación.

Argentina movió u$s88.500 millones en cripto y creció 15,3% interanual (generado con IA)

"Argentina es uno de nuestros principales mercados. Las restricciones cambiarias llevaron a muchas personas a familiarizarse con billeteras y dólares digitales, pero ese aprendizaje conserva valor cuando cambian las condiciones", plantea Rafael Meruane, CEO de Notbank by CryptoMarket en charla con iProUP.

"Nuestra lectura es que Argentina está pasando de una adopción impulsada por la necesidad a un uso que también se sostiene por conveniencia. Comprar dólares resuelve una parte del problema; recibir un pago del exterior, convertirlo y transferirlo son operaciones distintas. Haber aprendido a utilizar estas herramientas permite que el usuario compare alternativas y elija según lo que necesita hacer con su dinero", agrega Meruane.

Un indicador acompaña esa lectura. Y es que desde julio de 2024, la cantidad de billeteras atribuidas al país con al menos u$s10.000 en stablecoins aumentó 82%, según Chainalysis. Cuenta billeteras, no personas, y puede incluir fondos comerciales además de ahorro e inversión. Su período es distinto del utilizado para medir el crecimiento anual de actividad.

Cambio de hábito: cripto persiste pese a dólar e inflación estables

Para Matías Gallardo, Growth Latam de EverValue, "la estabilización de la economía puede reducir parte del incentivo a buscar cobertura, pero siguen existiendo necesidades concretas: acceder a dólares digitales, cobrar desde otros países y mover fondos de forma ágil".

"Además, la infraestructura y el conocimiento de uso que se desarrollaron en la Argentina durante años hacen que estas herramientas sigan siendo relevantes incluso cuando algunas variables mejoran. La adopción empieza a apoyarse también en la utilidad y la conveniencia", sostiene.

Esa interpretación pone el foco en la experiencia del usuario: una persona que ya aprendió a operar una billetera, elegir una red y convertir sus fondos dispone de una alternativa que puede seguir utilizando según los costos y las condiciones de cada operación.

Los pagos por trabajos al exterior aportan otro caso de uso. En ese circuito, las criptomonedas pueden funcionar como una vía para recibir fondos, transferirlos y convertirlos. Cobrar en stablecoins tampoco implica necesariamente conservarlas: el usuario puede venderlas para cubrir sus gastos.

Según datos aportados por Bitwage by Paystand a este medio, casi uno de cada dos usuarios con país informado en su base es argentino. La cantidad es 2,8 veces la de Estados Unidos, su segundo mercado, y supera a la de EE.UU., Colombia y Brasil juntos.

"Argentina es nuestro principal mercado en captación de usuarios. Ese peso encaja con un perfil de freelancers y profesionales que trabajan para el exterior y necesitan resolver cómo recibir y disponer de sus ingresos", confía Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand.

Para ellos, añade, "importan los costos, las condiciones cambiarias y la posibilidad de cobrar en stablecoins o criptomonedas. La elección está ligada a cómo administran el dinero que generan con su trabajo".

La expansión del dólar cripto a futuro

La expansión de las transferencias con stablecoins también aparece a escala global. Entre julio de 2025 y junio de 2026 alcanzaron u$s220.300 millones, un aumento del 77,5% frente a los doce meses anteriores, según Chainalysis. Es una estimación conservadora que incluye operaciones cuyos dos extremos pueden atribuirse a países; el volumen no corresponde exclusivamente a pagos laborales.

Para quien cobra del exterior, la conveniencia depende del costo completo de la operación: comisiones, cotización de conversión, tiempos de acreditación y facilidad para disponer del dinero. También cuentan la custodia, la seguridad de la plataforma y los mecanismos que sostienen el valor de la stablecoin.

Gallardo proyecta que la próxima etapa de expansión estará vinculada con pagos, transferencias internacionales y servicios para empresas. Su expectativa está condicionada a mejoras en la experiencia de uso, la seguridad y la claridad regulatoria.

Anticipa para "el mediano plazo una expansión gradual, impulsada cada vez más por casos de uso concretos: pagos, transferencias internacionales, cobros y soluciones para empresas".

"Las stablecoins probablemente sigan teniendo un papel central porque conectan el ecosistema digital con necesidades financieras reales. El ritmo dependerá de que mejoren la experiencia de uso, la seguridad y la claridad regulatoria; si esos factores acompañan, el mercado puede crecer más allá del ahorro", concluye.