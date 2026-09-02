La tendencia responde a una nueva forma de organizar el trabajo y de percibir el sueldo que crece a nivel regional y en donde Argentina lidera. Los datos

La dolarización e impulso del trabajo freelance reconfiguran el mercado laboral, con roles de IA pagando hasta u$s52.143 anuales.

Argentina lidera la dolarización en LATAM, con 48% de pagos cripto globales a freelancers argentinos según Deel y Bitwage.

El 93% de trabajadores remotos en Argentina cobra en dólares; stablecoins superan al peso como segundo medio de cobro.

El 93% de los trabajadores remotos en la Argentina cobra sus ingresos en dólares y las stablecoins ya superan al peso como segundo método de cobro, según una investigación de la empresa de recursos humanos Deel.

El análisis, basado en pagos reales procesados en la plataforma durante el primer semestre del año, confirma que el país tiene la tasa de dolarización más alta de toda América Latina y que USDC se consolidó como la stablecoin preferida por freelancers argentinos.

El 93% de freelancers argentinos cobra en dólares y las stablecoins superan al peso como segundo medio de cobro

La investigación de Deel, que gestiona a más de 1,5 millones de trabajadores en el mundo, revela que la Argentina es el único mercado de la región donde el dólar ocupa el primer lugar, una stablecoin entra en el top 3 y la moneda local queda relegada al tercer puesto.

En números concretos, el reporte detalla que los retiros se realizan porcentualmente de la siguiente manera:

93% en dólares

5,8% en stablecoins

4,2% en pesos argentinos

Según datos de Bitwage by Paystand, de los pagos procesados en criptomonedas realizados a trabajadores de 200 países, el 48% de los mismos tienen como destino profesionales argentinos, una señal del peso que adquirió el país dentro del mercado internacional de trabajo remoto.

El dato coincide con el crecimiento de la exportación de talento. Durante 2025, las exportaciones de servicios de la Economía del Conocimiento alcanzaron los u$s9.600 millones, un récord histórico con un crecimiento del 8,1% interanual.

Además, representan el 53% de las exportaciones argentinas de servicios y el sector supera los 285.000 empleos formales, según datos oficiales.

Detrás de esas cifras aparecen programadores, diseñadores, contadores y otros perfiles capaces de trabajar desde Argentina para empresas en cualquier parte del mundo.

En la misma línea que el reporte de Deel, según Bitwage, el 55% del talento prefiere cobrar en monedas digitales estables atadas al dólar como USDT y USDC.

Rafael Meruane, CEO de Notbank by CryptoMarket, resalta que la tendencia también modifica la forma en que los trabajadores administran sus finanzas.

"El salario tradicional estaba pensado para administrar un ingreso que llegaba una vez por mes. Cuando una persona empieza a cobrar cuatro, seis o más veces en ese mismo período, y además recibe fondos desde otros países, necesita otra lógica financiera", precisa.

"Ahí las stablecoins encuentran un caso de uso muy concreto: permiten recibir valor, mantener liquidez y decidir en qué momento convertir a moneda local, ahorrar o invertir. No están provocando el cambio laboral; están convirtiéndose en una de las herramientas que mejor se adapta a él", agrega Meruane.

Las stablecoins superaron al peso entre freelancers argentinos, según datos de Deel

¿Qué rol remoto ya paga u$s52.000 al año en la Argentina?

El informe de Deel también detalla que los salarios que más crecieron en el país no corresponden a la industria tecnológica. Los roles de growth marketing lideraron con un aumento interanual del 32%, seguidos por planificación financiera (+25%) y ejecutivo de cuentas (+24%).

Este patrón muestra una diversificación del trabajo remoto más allá de la ingeniería de software, tradicionalmente considerada la estrella del rubro.

En cuanto a compensaciones, la media anualizada de los trabajadores remotos argentinos gestionados por Deel se ubica en u$s32.000, posicionando al país en el tercer lugar de la región detrás de Brasil (u$s53.980) y Chile (u$s42.348).

Además, se estima que los freelancers que facturan en dólares o stablecoins y trabajan para clientes del exterior perciben ingresos superiores al promedio del mercado laboral local, lo que explica la migración masiva hacia plataformas como Wise, Payoneer y billeteras cripto para la cobranza como Belo o Bitso.

El rol especializado mejor pagado es el de entrenamiento de IA y calidad de datos, con una media anual de u$s52.143, mientras que un desarrollador de software alcanza los u$s46.800 y un ejecutivo de cuentas u$s29.874.

Con respecto a puestos ligados a IA, los roles de consultoría en IA y automatización encabezan la lista de mejor pagos, con tarifas que pueden alcanzar los u$s80 la hora para seniors que cuenten con experiencia en agentes, flujos automatizados y machine learning aplicado, según datos de Coderhouse.

Natalia Jiménez, directora de desarrollo de negocios para LATAM en Deel, subraya que "el talento latinoamericano ya no es una jugada de reducción de costos. Los datos salariales muestran un mercado en maduración, donde los roles especializados alcanzan compensaciones competitivas a nivel global".

Los datos confirman que el mercado laboral argentino está atravesado por una fuerte dolarización y por la creciente adopción de stablecoins como alternativa de cobro, en un contexto de inflación persistente y restricciones cambiarias.

Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand, explica que "pasamos de una economía organizada alrededor del puesto de trabajo a otra cada vez más organizada alrededor del talento y los resultados. Cuando una empresa contrata a una persona en otro país para un proyecto o un objetivo puntual, deja de tener sentido pensar que el único modelo posible sea cobrar el último día del mes".

"Con el cambio en la forma de trabajar llegó también la innovación financiera y el cambio en la infraestructura de pagos. Esto explica por qué cada vez más empresas suman la opción de pagar en stablecoins a sus colaboradores", añade.

Cómo crece el trabajo freelance en 2026 y la regulación que lo impulsa

La expansión del trabajo remoto, los equipos distribuidos y la contratación por proyectos cambió una de las estructuras más arraigadas del mercado laboral desde la pandemia y el trabajo freelancers se instauró como la norma para un gran porcentaje de profesionales.

El informe Future Workforce Index 2026 de Upwork, plataforma global de contratación para profesionales, detectó que 38% de los talentos relevados desempeñó trabajo freelance este año, frente a 28% en el 2025.

Upwork detectó que el 38% de los talentos relevados desempeñó trabajo freelance en 2026

Al mismo tiempo, el 58% de los empleados full time precisó estar considerando esa modalidad para acceder a nuevas oportunidades profesionales.

La regulación del trabajo freelance impulsó el crecimiento de estos datos, con nuevas leyes que buscan equilibrar flexibilidad y protección:

Unión Europea avanza con una directiva que presume relación laboral en plataformas digitales

Australia introdujo la categoría de "trabajadores tipo empleado" con salario mínimo

Estados Unidos, a través de la Fair Labor Standards Act (FLSA), busca reclasificar a miles de freelancers como empleados, otorgándoles acceso a mayores beneficios

La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en junio de 2026 el primer convenio internacional específicamente dedicado al trabajo en plataformas de colaboradores.

En la Argentina, la Resolución General 5893/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió la obligación de emitir comprobantes electrónicos originales a ciertos segmentos, incluidos miles de monotributistas que operan en el rubro freelance.