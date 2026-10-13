La iniciativa contempla que los clientes de bancos participantes puedan convertir depósitos elegibles y recompensas de programas de fidelidad en ONED USD

La iniciativa busca expandirse en la región, aunque la falta de habilitación del Banco Central argentino podría demorar su debut.

El proyecto permitirá convertir depósitos y utilizar dólares digitales respaldados en USDC para realizar pagos con tarjetas Visa.

Coinbase y Gennius se aliaron para integrar la stablecoin ONED USD en bancos de América Latina, con Argentina como mercado piloto.

Coinbase y la fintech Gennius anunciaron una alianza para llevar la stablecoin ONED USD a bancos de América Latina, con Argentina como primer mercado piloto.

El proyecto busca integrar dólares digitales respaldados 1:1 por USD Coin (USDC) directamente en los servicios bancarios tradicionales, permitiendo depósitos, transferencias y pagos con tarjetas Visa.

Coinbase eligió a Argentina para lanzar una stablecoin bancaria que permitirá pagar con dólares digitales

La iniciativa contempla que los clientes de bancos participantes puedan convertir depósitos elegibles y recompensas de programas de fidelidad en ONED USD, un token emitido sobre la infraestructura de Coinbase y respaldado íntegramente por USDC en custodia.

Una vez convertidos, los fondos podrán transferirse de manera instantánea las 24 horas del día y utilizarse en compras con tarjetas Visa emitidas por las propias entidades financieras.

El programa comenzará en Argentina, país donde la demanda de stablecoins es particularmente alta debido a la inflación y la volatilidad cambiaria.

Según datos de exchanges regionales, más de la mitad de las operaciones en pesos argentinos se realizan con monedas estables, lo que convierte al país en un terreno fértil para este tipo de soluciones.

Coinbase apuesta por Argentina con una stablecoin que busca cambiar los pagos dentro de los bancos (Imágen creada con IA)

Aunque aún no se confirmaron los bancos que participarán ni la fecha de lanzamiento, la alianza busca expandirse posteriormente a otros mercados de América Latina y el Caribe.

Gennius actuará como integrador tecnológico, conectando los sistemas centrales de los bancos con la infraestructura de emisión y custodia de Coinbase, y la firma cripto aportará su plataforma regulada de stablecoins y custodiará los USDC que respaldan cada ONED USD.

Los bancos conservarán la relación con sus clientes, ofreciendo la experiencia dentro de sus propias aplicaciones y canales digitales, sin necesidad de reemplazar su tecnología actual.

La propuesta busca mantener la actividad cripto dentro del sistema regulado, evitando que los usuarios migren hacia exchanges externos. Para los bancos, significa poder ofrecer servicios de tokenización de depósitos, pagos con stablecoins, custodia y trading de activos digitales, todo bajo su propia marca.

En Argentina, el Banco Central aún no habilitó formalmente a los bancos a operar con criptomonedas, lo que podría retrasar la implementación. Sin embargo, la presión de la demanda y la necesidad de innovar en servicios financieros podrían acelerar el debate regulatorio en los próximos meses.

El fugaz paso de Coinbase por Argentina entre 2026 y 2026

La noticia recuerda a un antecedente directo que vincula a Coinbase con la Argentina: La exchange decidió retirarse de Argentina a principios de 2026, menos de un año después de haber desembarcado en el país.

La compañía suspendió sus operaciones con pesos argentinos desde el 31 de enero de ese año, aunque aclaró que se trataba de una pausa temporal para reevaluar su estrategia local.

Coinbase había llegado oficialmente al mercado argentino en enero de 2025, tras obtener el registro como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) otorgado por la Comisión Nacional de Valores.

La decisión de salir se comunicó el 6 de enero de 2026, cuando la empresa informó que los usuarios dejarían de poder comprar o vender USDC con pesos argentinos a partir del 31 de ese mes.

La compañía dio un plazo de 30 días para que los clientes retiraran sus fondos o los transfirieran a cuentas bancarias.

Voceros de Coinbase explicaron que la medida era una "pausa deliberada" destinada a reevaluar y fortalecer su enfoque de negocio en el país, con la intención de regresar más adelante con una oferta más robusta y sostenible.

Argentina, remarcaron, se mantiene un mercado estratégico por su alta adopción de criptomonedas y su rol central en la misión de la empresa de "llevar al mundo onchain".

La salida significó que los argentinos ya no podían operar directamente con pesos dentro de la plataforma, aunque se mantuvo la posibilidad de comprar, vender, enviar y recibir otras criptomonedas utilizando activos digitales distintos al peso.

En la práctica, esto implicó un retiro de la operatoria con moneda fiduciaria local, sin que Coinbase abandonara completamente su presencia en el ecosistema cripto argentino.