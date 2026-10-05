Empresario sostuvo que la acción preferente Stretch (STRC) de la firma regresó a niveles cercanos a su valor nominal de u$s100 por unidad

Pese a las críticas, Strategy sigue acumulando Bitcoin, alcanzando 848.000 BTC con un valor actual superior a u$s70.000 millones.

La acción preferente Stretch (STRC) regresó a $100, señalando que el mercado no reconoce rendimiento superior a BTC.

Peter Schiff cuestiona la estrategia de Strategy con Bitcoin, indicando que perdió poder de compra frente a la criptomoneda.

Peter Schiff volvió a cuestionar la estrategia de Strategy, la firma anteriormente conocida como MicroStrategy.

El empresario sostuvo que la compañía perdió poder de compra frente a Bitcoin (BTC) y que su acción preferente Stretch (STRC) regresó a niveles cercanos a su valor nominal de u$s100.

Peter Schiff cree que Strategy perdió poder de compra frente a Bitcoin

El economista –reconocido por su visión crítica hacia las criptomonedas– describió que el modelo de acumulación de BTC en el balance no logró superar la depreciación relativa frente al activo digital.

Schiff argumentó que, mientras BTC se consolidó como reserva de valor en los últimos meses, Strategy no consiguió replicar ese desempeño en su estructura corporativa.

Según su análisis, el capital invertido en BTC no generó un diferencial positivo frente a la evolución del precio de la criptomoneda, algo que habría erosionado la capacidad de compra de la compañía.

La referencia a la acción preferente Stretch (STRC) es clave en su crítica. Este instrumento, diseñado para ofrecer dividendos y estabilidad a los inversores, volvió a acercarse a su valor nominal de u$s100, algo que Schiff interpreta como una señal de que el mercado no reconoce un rendimiento superior en comparación con la tenencia directa de BTC.

Peter Schiff vuelve a cargar contra Strategy y sostiene que tener Bitcoin directo rinde más

La compañía, de todos modos, sostiene que su estrategia no está paralizada. En su última presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Strategy informó que todavía contaba con unos u$s4.880 millones en su reserva en dólares y otros u$s833,4 millones de efectivo disponible al 4 de octubre.

La reserva está destinada principalmente a cubrir dividendos de las acciones preferentes y los intereses de la deuda, mientras que el USD Cash puede utilizarse para distintos objetivos, incluida la compra de BTC.

De hecho, Strategy siguió acumulando Bitcoin incluso durante el período en el que STRC permaneció por debajo de su valor nominal. El 28 de septiembre comunicó la compra de otros 1.665 BTC, mientras que semanas antes adquirió 950 BTC y, a fines de agosto, otros 4.603 BTC.

Esto muestra que la compañía todavía dispone de mecanismos alternativos para financiar su estrategia, aunque Schiff considera que no tienen la misma potencia que el esquema de emisión de acciones preferentes.

Mientras tanto, la recuperación de STRC es presentada por Strategy como una señal positiva para su modelo de "Digital Credit". Michael Saylor destacó que la volatilidad histórica de 30 días de STRC cayó hasta 9% al 2 de octubre pasado, cifra que se ubicad por debajo del 10% registrado por el ETF SPY (que replica al S&P 500).

Para Saylor, el objetivo es diferenciar los distintos instrumentos de la compañía: BTC como exposición directa al activo, MSTR como una alternativa de mayor sensibilidad al precio de BTC y STRC como un instrumento orientado a generar ingresos con menor volatilidad.

Strategy compra 334 BTC y alcanza un acumulado histórico de 848.000 unidades de Bitcoin

En su último reporte, Strategy informó que durante ese mismo período compró solamente 334 Bitcoin por unos u$s28,7 millones, a un precio promedio de u$s85.838,80.

Para financiar la operación utilizó u$s15,7 millones provenientes de la venta de acciones ordinarias MSTR y otros u$s13 millones de su caja disponible.

Con esa adquisición, la compañía alcanzó exactamente 848.000 Bitcoin acumulados, comprados por un costo total cercano a u$s63.970 millones y a un precio promedio de u$s75.440,70 por unidad, incluyendo gastos y comisiones.

A precios de mercado recientes, la posición representa más de u$s70.000 millones y equivale a aproximadamente el 4% del suministro máximo de Bitcoin.