El gurú vincula el futuro alcista de las criptomonedas con una transferencia de riqueza de hasta u$s2 billones, la tokenización y tesorerías corporativas

BitMine Immersion Technologies busca controlar el 5% de la oferta de Ethereum, tras sumar 12.532 ETH con una inversión cercana a los u$s32 millones.

La estrategia se basa en el cambio generacional, la tokenización de activos y la adopción de criptomonedas en tesorerías corporativas de Wall Street.

Tom Lee, cofundador de Fundstrat, proyecta que una transferencia patrimonial de hasta u$s2 billones entre 2026 y 2028 impulsará un mercado alcista cripto.

Tom Lee, cofundador de Fundstrat y presidente de BitMine Immersion Technologies, observó una oportunidad histórica para las criptomonedas. El analista sostuvo que una transferencia de riqueza de entre u$s1,5 y u$s2 billones hacia las nuevas generaciones, prevista para el período 2026-2028, puede convertirse en uno de los motores del próximo mercado alcista.

Su pronóstico llega mientras su empresa refuerza su apuesta por Ethereum (ETH), con compras millonarias que la acercan a controlar el 5% de la oferta circulante. Lee consideró que el cambio generacional, la tokenización de activos financieros y la expansión de las tesorerías corporativas cripto pueden impulsar un ciclo alcista de una magnitud inédita.

Sin embargo, el entusiasmo del inversor convive con una realidad menos lineal: Ethereum sufrió una caída cercana al 5% en medio de las noticias sobre el inminente final de las compras de BitMine. El contraste refleja una de las principales tensiones del mercado: las perspectivas de largo plazo pueden ser positivas, pero no eliminan la volatilidad de corto plazo.

Tom Lee pronostica que u$s2 billones impulsarán el mercado cripto

La tesis de Lee parte de un fenómeno económico que puede modificar la composición de las carteras de inversión: la transferencia de patrimonio entre generaciones. De acuerdo con estimaciones del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) y Fundstrat citadas por el ejecutivo, entre u$s1,5 y u$s2 billones cambiarían de manos entre 2026 y 2028.

El argumento es que una parte de ese dinero pasará a inversores más jóvenes, que podrían mostrar una mayor predisposición a incorporar activos de riesgo, como acciones tecnológicas y criptomonedas, en sus carteras.

Lee consideró que este movimiento puede aportar una fuente adicional de demanda para el mercado digital. A diferencia de otros ciclos, en los que la evolución de los precios estuvo asociada en buena medida con la especulación minorista, el próximo período alcista podría combinar nuevos inversores con una mayor participación institucional.

La cifra representa una estimación de riqueza transferida, no una proyección de inversiones efectivas. Pero la idea se apoya en la idea de que el cambio generacional puede modificar gradualmente la demanda de activos financieros.

Por qué Tom Lee cree que comenzó el mayor mercado alcista cripto

El presidente de BitMine sostuvo que el mercado puede estar entrando en un ciclo alcista de dimensiones históricas. Su argumento no depende exclusivamente de la herencia de riqueza, sino de la convergencia de varias tendencias que, según su visión, están transformando la industria.

Una de ellas es la tokenización de activos, que permite representar instrumentos financieros tradicionales mediante la blockchain. La tecnología abre la posibilidad de desarrollar nuevas formas de emisión, negociación y liquidación de activos, con Ethereum entre las infraestructuras utilizadas por empresas financieras.

Para Lee, la diferencia respecto de ciclos anteriores es el avance de Wall Street sobre esta tecnología. Mientras otras etapas estuvieron marcadas por las ofertas iniciales de monedas (ICO) o los tokens no fungibles (NFT), la próxima expansión podría apoyarse en aplicaciones financieras con participación de grandes instituciones.

El analista también identifica una segunda fuerza: las compañías que incorporan criptomonedas a sus tesorerías. Estas firmas pueden acumular activos digitales durante períodos prolongados y reducir la cantidad disponible para negociar en el mercado, siempre que mantengan esas posiciones en lugar de venderlas.

El tercer componente es la inteligencia artificial. Lee considera que la expansión de agentes de IA y de aplicaciones capaces de operar con dinero digital puede abrir nuevas oportunidades para las redes blockchain. En ese escenario, las criptomonedas funcionarían no solo como instrumentos de inversión, sino también como parte de una infraestructura para transacciones y servicios automatizados.

La combinación de estos factores explica su visión optimista. No obstante, para que la expectativa se concrete será necesario que la tokenización gane escala, que las empresas mantengan sus posiciones y que la demanda de activos digitales se sostenga frente a eventuales cambios en las tasas de interés y el apetito global por el riesgo.

BitMine compra otros 12.532 ETH y se acerca al 5% de Ethereum

La estrategia de Lee tiene un correlato concreto en BitMine Immersion Technologies, la compañía que preside y que convirtió a Ethereum en el eje de su tesorería. La firma informó que compró otros 12.532 ETH durante la última semana, una operación valuada en aproximadamente u$s32 millones a los precios de referencia difundidos el 12 de octubre de 2026.

Con esa adquisición, BitMine elevó sus tenencias a 6.028.946 ETH, equivalentes a cerca de 4,9% de una oferta circulante estimada en 122,1 millones de unidades. El valor de esa posición rondaba los u$s15.300 millones, mientras que el conjunto de sus activos digitales, efectivo, valores negociables e inversiones adicionales alcanzaba u$s16.200 millones.

El objetivo declarado de la compañía es llegar al 5% del suministro de Ethereum. Para conseguirlo, todavía necesita incorporar decenas de miles de unidades, aunque la cantidad exacta varía con las actualizaciones de las tenencias y de la oferta circulante.

Lee afirmó que la empresa dejará de comprar ETH una vez que alcance ese límite. Se trata de un techo autoimpuesto para su estrategia de acumulación, no de una restricción de la red Ethereum ni de una regla que obligue a otras compañías a actuar de la misma manera.

Según el ritmo reciente de adquisiciones, BitMine puede alcanzar su objetivo en unas seis semanas, aunque esa estimación depende de que mantenga una velocidad de compra similar. La decisión de detener las adquisiciones introduce un elemento adicional para los inversores: la compañía seguirá concentrando una posición significativa de ETH, pero dejaría de sumar demanda mediante nuevas compras.

La estrategia también incluye el staking, un mecanismo mediante el cual los tenedores bloquean sus ETH para participar en la validación de operaciones y recibir recompensas. BitMine informó que tenía aproximadamente 5,07 millones de ETH en staking, alrededor del 84% de sus tenencias, y proyectó ingresos anualizados cercanos a u$s336 millones bajo las condiciones de rendimiento utilizadas en su cálculo.

Esas cifras son estimaciones y no garantizan ingresos futuros. Los rendimientos del staking pueden variar y deben evaluarse junto con los riesgos operativos, financieros y de mercado de la compañía.