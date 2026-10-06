Aunque la volatilidad fue mayor, el rendimiento ajustado por riesgo y la recuperación en tramos específicos del año ubicaron a BMNR por encima del activo

Su estrategia de staking en ETH genera u$s363M anuales, diversificando inversiones hacia IA y mitigando riesgos.

La firma de Tom Lee posee el 4.9% del suministro de ETH, con u$s16.400M en activos, rumbo a ser 1° tenedor.

BitMine (BMNR) supera a Ethereum (ETH) en métricas de rendimiento ajustado por riesgo y acumula 6M de ETH.

Las acciones de BitMine Immersion Technologies (BMNR) mostraron un desempeño que, en determinados períodos, superó al de Ethereum.

Así, la principal tenedora institucional de Ether se consolida como una alternativa atractiva para inversores que buscan exposición indirecta al mercado cripto.

Aunque la volatilidad fue mayor, el rendimiento ajustado por riesgo y la recuperación en tramos específicos del año posicionaron a BMNR por encima del token nativo de la red Ethereum.

BitMine apuesta fuerte por Ethereum y su acción BMNR superó al propio token ETH

Durante el último año, los datos comparativos reflejan que Ethereum acumuló una caída cercana a 43%, mientras que BitMine retrocedió alrededor de 58%.

Sin embargo, en términos de ratio de Sharpe —una métrica que ajusta el retorno por el nivel de riesgo asumido— BMNR obtuvo un resultado superior al de ETH.

Esto indica que, pese a la mayor volatilidad, la acción ofreció un perfil de riesgo-retorno más favorable para quienes mantuvieron posiciones.

Tom Lee, presidente del consejo de administración de Bitmine

En el análisis de períodos más cortos, BitMine logró superar a Ethereum en el rendimiento acumulado de seis meses, con un alza cercana a 37,7%, frente a 28,8% de ETH.

Incluso en el año en curso, tomando como referencia los primeros 9 meses del año, BMNR mostró un retroceso menor que Ethereum en términos de rendimiento (-3% frente a -10%).

La correlación entre ambos activos se mantuvo en torno al 0,6, lo que implica que comparten ciertos factores de movimiento, pero no de manera idéntica.

Esto permitió que BitMine se despegara en determinados tramos, beneficiándose de su estrategia de acumulación de Ethereum y de la estrategia institucional que rodea a la compañía.

BitMine, presidida por Tom Lee, ejecuta una política agresiva de staking y recompras de ETH, con el objetivo de controlar hasta 5% del suministro total del token.

Además, su estrategia de diversificación hacia infraestructura y servicios vinculados a la IA le permitió amortiguar parte de la caída generalizada de los activos digitales.

BitMine compra 15.112 ETH por u$s41 millones y se acerca a controlar el 5% del suministro

BitMine anunció la compra de 15.112 ETH por un valor aproximado de u$s41 millones, como parte de su estrategia de acumulación semanal de Ethereum.

Con esta operación, la compañía presidida por Tom Lee ya posee 6.016.414 ETH, equivalentes a 4,9% de la oferta circulante.

La adquisición, realizada durante la primera semana de octubre de 2026, prolonga una racha ininterrumpida de compras que comenzó en junio de 2025.

BitMine mantuvo un ritmo constante de acumulación, aunque en las últimas semanas redujo ligeramente el volumen de compras respecto a períodos anteriores.

Aun así, la compañía se encuentra al 99% de su meta estratégica denominada "Alchemy of 5%", que busca consolidar a BitMine como el mayor tenedor corporativo de Ethereum del mundo.

Al precio de referencia de u$s2.726 por token, la posición total de Ethereum de BitMine está valuada en aproximadamente u$s16.400 millones.

Esta cifra convierte a la empresa en la mayor tesorería corporativa de ETH divulgada públicamente y la segunda mayor de criptomonedas en general, solo detrás de Strategy, que concentra sus tenencias en Bitcoin.

Más allá de Ethereum, BitMine reportó un portafolio diversificado que incluye 214 BTC, u$s643 millones en efectivo y valores negociables, además de inversiones estratégicas como u$s180 millones en Beast Industries y u$s117 millones en Eightco Holdings, compañía vinculada indirectamente a OpenAI.

En conjunto, sus activos cripto, liquidez e inversiones "moonshot" alcanzan los u$s17.400 millones.

Tom Lee, presidente del consejo de adminitración de BitMine, destacó que la estrategia de acumulación semanal refleja la convicción de la compañía en el potencial de Ethereum como activo de largo plazo. Según el ejecutivo, el mercado cripto atraviesa un ciclo alcista que refuerza la decisión de BitMine de mantener una política agresiva de compras y staking.

Actualmente, más de 80% de sus tenencias de ETH están en staking, un factor que le genera ingresos anualizados cercanos a u$s363 millones.