La empresa que tomó el control de la plataforma presentó un plan para cambiar su propuesta y ampliar el acceso a los servicios financieros en el país

Se busca beneficiar a más de 4,5M de salvadoreños y replicar el modelo de inclusión financiera en Latam.

Linguard Labs, con exejecutivos de Visa y JPMorgan, busca inclusión financiera ampliando servicios en El Salvador.

La billetera Chivo de El Salvador inicia nueva etapa con Linguard Labs, sumando créditos, remesas gratis y pagos.

La billetera Chivo, creada por el Gobierno salvadoreño en 2021, inicia una nueva etapa bajo la dirección de Linguard Labs, compañía liderada por exejecutivos de Visa y JPMorgan que busca ampliar los servicios financieros disponibles en el país.

La plataforma sumará opciones de crédito, remesas gratuitas y nuevas formas de pago, en un intento por llegar a los salvadoreños que hoy tienen dificultades para acceder a los servicios bancarios tradicionales.

Qué cambia con la llegada de Linguard Labs a Chivo

El jueves, Linguard Labs anunció una alianza público-privada para relanzar Chivo, luego de que el Gobierno salvadoreño transfiriera la participación mayoritaria de la billetera bajo la orientación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La compañía, especializada en infraestructura financiera y con sede en California, tiene al frente a Drew Weinstein, exresponsable de innovación móvil de Visa, y cuenta con John Davies, antiguo arquitecto jefe global de JPMorgan, como director técnico.

Con este equipo, la empresa busca darle un nuevo rumbo a Chivo y ampliar su utilidad más allá de las operaciones con criptomonedas, para que los usuarios también puedan conseguir financiación y realizar pagos cotidianos.

El plan, además, no se limita al mercado salvadoreño. Linguard Labs apunta a convertir la plataforma en una referencia de inclusión financiera que pueda replicarse en otros países de América Latina.

Cómo serán los créditos y las remesas gratuitas de Chivo

Una de las principales novedades será el acceso a microcréditos y anticipos en efectivo, cuyas condiciones se determinarán considerando los ingresos, los pagos y los gastos registrados por cada usuario dentro de la aplicación.

Los comerciantes también podrán solicitar adelantos para hacer crecer sus negocios, una alternativa que busca facilitar el acceso a financiación para quienes no cuentan con crédito bancario y ampliar la inclusión financiera.

Otro compromiso de Linguard Labs es mantener gratuitas las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia El Salvador, para que los usuarios puedan transferir dinero sin pagar comisiones por esas operaciones.

La propuesta recupera una de las ventajas que Chivo promocionaba desde su lanzamiento, aunque las remesas realizadas mediante criptomonedas todavía representan menos del 1 % del total que recibe El Salvador, sin desplazar a los proveedores tradicionales.

Qué otras funciones incorporará la billetera Chivo

La empresa también adelantó que evalúa ofrecer devoluciones de dinero por compras en comercios de todo el país y sumar tarjetas de débito para pagar en establecimientos que todavía no aceptan criptomonedas.

Aunque todavía no se anunciaron fechas ni condiciones para estas prestaciones, las nuevas opciones podrían beneficiar a más de 4,5 millones de salvadoreños registrados en la plataforma.

Cuando Chivo debutó en 2021, el Gobierno entregó un incentivo de 30 dólares a los ciudadanos para impulsar su uso, una estrategia que ahora busca complementar con servicios financieros cotidianos.

"Es un honor que el Gobierno de El Salvador haya elegido a Linguard Labs como socio para reinventar Chivo. No nos hemos embarcado en esto para conseguir pequeños logros. Unas comisiones de remesas más baratas no son un logro. Lo es que sean gratuitas", afirmó Weinstein.

"Poner el crédito al alcance de los salvadoreños, tengan o no cuenta bancaria, sí es un logro. Hoy comienza una nueva era de inclusión financiera en El Salvador que se extenderá por toda América Latina", finalizó el ejecutivo.