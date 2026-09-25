La propuesta busca resolver problemas históricos de pagos transfronterizos, acceso a tasas competitivas y la integración de activos en la blockchain

Integración con Belo (3.5M usuarios) permite pagos rápidos con monedas tokenizadas, reduciendo costos y habilitando el "carry trade".

Mateo Moragues (Twin) lidera la emisión de stablecoins ancladas a monedas de LATAM (peso, real, boliviano) para la región.

La tokenización y el desarrollo de stablecoins locales en América Latina se volvieron dos ejes centrales para la adopción de soluciones cripto a lo largo y ancho de la región.

Mateo Moragues, Head of Ops & Finance de Twin, empresa que permite emitir y operar criptomonedas estables, presentó la estrategia de la compañía durante la conferencia Nuevo Dinero 2026 para expandir este modelo regionalmente.

La propuesta busca resolver problemas históricos de pagos transfronterizos, acceso a tasas competitivas en distintos países y la integración de activos financieros en blockchain.

Twin busca tokenizar el peso, el real y otras monedas para facilitar pagos regionales

Moragues explicó que el modelo de Twin se inspira en iniciativas pioneras como Tether y Circle, pero con un enfoque regional.

La firma emite stablecoins respaldadas por monedas locales —como el peso argentino, el real brasileño, el peso chileno, boliviano, mexicano, colombiano y peruano— y ya trabaja en sumar tres países más con condiciones regulatorias más complejas.

El objetivo es crear una infraestructura que permita operar con monedas tokenizadas en toda Latinoamérica, facilitando pagos, remesas y operaciones B2B de manera más rápida y eficiente.

Mateo Moragues, ejecutivo de Twin, explica cómo evolucionaron las stablecoins regionales

Uno de los primeros casos de uso concretos es la integración con Belo, plataforma con más de 3,5 millones de usuarios que ya permite realizar pagos transfronterizos utilizando estas stablecoins.

Según Moragues, la propuesta elimina las demoras habituales en transferencias internacionales y reduce significativamente los costos, ofreciendo a las empresas una alternativa más competitiva frente al sistema bancario tradicional.

El ejecutivo también destacó el potencial de las monedas tokenizadas para abrir nuevas oportunidades de inversión. Con un real digitalizado, por ejemplo, un usuario argentino puede acceder a tasas brasileñas sin necesidad de abrir una cuenta en ese país, algo que antes era imposible.

Este mecanismo habilita estrategias de "carry trade" dentro de mercados descentralizados, ampliando el acceso a instrumentos financieros regionales.

Tokenización y finanzas agénticas: el futuro del ecosistema Web3

Además de los pagos y las inversiones, Twin trabaja en aplicaciones vinculadas a las finanzas agénticas, un modelo que apunta a la automatización de compras y pagos realizados por agentes digitales en nombre de los usuarios.

Moragues anticipó que este tipo de soluciones requerirá monedas locales tokenizadas para funcionar de manera eficiente, lo que refuerza la necesidad de expandir la infraestructura blockchain en la región.

El impacto también se proyecta hacia los mercados de capitales. En Estados Unidos, Nasdaq, entre otros actores institucionales, ya avanza en la tokenización de activos financieros.

Moragues considera "inevitable" que esta tendencia llegue a América Latina: "Cuando los mercados locales comiencen a tokenizar operaciones, será imprescindible contar con monedas locales corriendo sobre blockchain para poder liquidarlas".

El ejecutivo recordó la semejanza de su modelo de negocio con el de Num Finance en 2021, aunque consideró que el contexto actual es diferente: "El mercado y la regulación acompañan más que en aquel momento, lo que abre la puerta a una adopción acelerada".