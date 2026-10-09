La cifra se acercó a la barrera de los u$s1000 millones después de que ambos grupos de fondos registraran retiros por u$s316,6 millones en una sola jornada

Este flujo negativo contrasta con los ETF de XRP, que sumaron u$s314M desde julio, pese a que su precio no reacciona.

Los ETF de Bitcoin y Ethereum acumularon u$s986,3 millones en salidas netas hasta el 8 de octubre, con u$s316,6M en un solo día.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) que cotizan en Estados Unidos acumularon u$s986,3 millones en salidas netas durante octubre, hasta el cierre del jueves 8.

La cifra se acercó a la barrera de los u$s1.000 millones después de que ambos grupos de fondos registraran retiros por u$s316,6 millones en una sola jornada.

Los ETF spot de Bitcoin registraron salidas netas por u$s244,1 millones el jueves 8 de octubre, tras perder u$s484,9 millones el día anterior. Con esos movimientos, los retiros acumulados de octubre llegaron a u$s407,4 millones.

Los fondos de Ethereum, por su parte, anotaron salidas por u$s72,5 millones el jueves, con lo que extendieron a ocho sesiones consecutivas su racha de retiros. Las salidas acumuladas del mes alcanzaron u$s578,9 millones, más que las de los ETF de Bitcoin durante el mismo período.

El retiro de u$s484,9 millones de los ETF de Bitcoin registrado el miércoles 7 fue el mayor desde el 25 de junio. La jornada revirtió el ingreso neto de u$s118,8 millones observado el martes y borró las entradas acumuladas durante las primeras cuatro sesiones bursátiles del mes.

La salida no se limitó a Bitcoin. Los ETF de Ethereum perdieron u$s160,9 millones ese mismo miércoles, su séptima jornada seguida de retiros. Al sumar los movimientos del miércoles y el jueves, las salidas combinadas de ambas categorías rondaron los u$s963 millones en dos sesiones, según los datos diarios disponibles.

Más detalles sobre la partida de los fondos

En la jornada del jueves, el ETF de Fidelity, FBTC, concentró la mayor parte de las salidas de los fondos de Bitcoin, con u$s197,1 millones. También registraron retiros ARKB, de ARK Invest y 21Shares, con u$s20,3 millones; BITB, de Bitwise, con u$s17,7 millones; y GBTC, de Grayscale, con u$s8,2 millones.

En Ethereum, el fondo ETHA de BlackRock tuvo salidas por u$s$71,1 millones. Fidelity registró una entrada de u$s5,5 millones en FETH, pero no alcanzó para compensar los retiros del conjunto de fondos.

El flujo de octubre había comenzado con señales mixtas. El 1 de octubre, los ETF de Bitcoin captaron u$s102,7 millones, mientras los fondos de Ethereum anotaron salidas por u$s55,4 millones. Luego, Bitcoin llegó a registrar una entrada de u$s118,9 millones el 6 de octubre, pero los retiros de las dos jornadas siguientes cambiaron el balance mensual.

La tendencia contrasta con el desempeño de septiembre, cuando los ETF spot de Bitcoin recibieron aproximadamente u$s2.650 millones, después de una etapa de fuertes entradas institucionales. Durante la última semana de septiembre, sin embargo, los fondos de Ethereum ya habían mostrado una demanda más débil y cerraron el período con salidas netas.

Las entradas y salidas de los ETF son un indicador del apetito de los inversores por obtener exposición a Bitcoin y Ethereum a través de productos regulados. Los retiros no equivalen necesariamente a una venta directa de todos los activos de los fondos, pero sí reflejan una reducción neta de capital en esos vehículos durante las sesiones analizadas.

Los ETF de XRP logran 13 semanas seguidas de entradas de capital

En contraparte, los fondos cotizados en bolsa basados en XRP registraron su decimotercera semana consecutiva de entradas de capital en octubre de 2026: acumularon más de u$s314 millones desde julio, aunque el precio del activo se mantiene presionado en torno a los u$s1,42.

Los ETF de XRP acumulan más de u$s300 millones tras 13 semanas seguidas de entradas de capital

Los ETF de XRP que cotizan en Wall Street mostraron un flujo constante de dinero institucional, consolidando una tendencia positiva que contrasta con la volatilidad del mercado cripto.

El Bitwise XRP ETF lidera la categoría con un acumulado histórico de u$s687 millones en entradas netas y activos bajo gestión por u$s629 millones, mientras que otros emisores como Franklin Templeton, Canary Capital, 21Shares y Grayscale completan la oferta, administrando en conjunto unos u$s1.700 millones.

A pesar de este respaldo, el precio de XRP enfrenta dificultades para superar la resistencia de u$s1,50, un nivel técnico que actuó como barrera durante gran parte del año.

El contraste entre la entrada de capital y la falta de reacción en el precio se explica por varios factores: la presión de venta en exchanges, el aumento de transferencias on-chain y la debilidad general del mercado cripto en las últimas semanas.

De hecho, las entradas de los ETF se redujeron a apenas u$s4 millones en octubre, frente a los u$s121 millones captados en septiembre, algo que refleja un enfriamiento en la demanda.