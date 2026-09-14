La entidad se convirtió así en uno de los primeros bancos estadounidenses en desplegar un activo digital respaldado en dólares sobre una blockchain pública

U.S. Bank, una de las instituciones financieras y bancarias más grandes de los Estados Unidos, lanzó su propia stablecoin denominada USDBC y completó una transacción piloto en la red Stellar.

La entidad se convirtió así en uno de los primeros bancos estadounidenses en desplegar un activo digital respaldado en dólares sobre una blockchain pública.

U.S. Bank lanzó USDBC, su propia stablecoin, y la probó sobre la red Stellar

El anuncio se realizó en Minneapolis, donde U.S. Bank confirmó la emisión de USDBC, su criptomoneda estable respaldada 1:1 en dólares estadounidenses.

La primera operación se trató de un pago transfronterizo en tiempo real entre entidades del banco en Norteamérica y Europa, ejecutado sobre la blockchain Stellar.

La iniciativa tuvo el objetivo de demostrar que las stablecoins pueden integrarse en la infraestructura bancaria tradicional sin perder controles de riesgo, cumplimiento y trazabilidad.

El piloto validó la Plataforma de Activos Digitales desarrollada internamente por U.S. Bank, que permite:

Emisión y redención de tokens USDBC

Congelamiento y recuperación (clawback) en caso de fraude o incumplimiento

Integración con sistemas de finanzas, riesgo y operaciones del banco

U.S. Bank lanzó USDBC, su stablecoin propia respaldada en dólares. (Imagen creada con IA)

Estas funciones garantizan que la stablecoin pueda operar bajo estándares regulatorios, diferenciándose de emisores privados que no cuentan con respaldo bancario directo.

La elección de la red Stellar se dio al tratarse de una blockchain institucional con alcance global, liquidación casi instantánea y costos de transacción inferiores al centavo.

U.S. Bank mantiene una relación estratégica con la Stellar Development Foundation, lo que le permite explorar casos de uso en pagos internacionales, remesas y movilidad de colateral.

El banco adelantó que planea expandir el uso de USDBC hacia gestión de liquidez, operaciones de tesorería y movilidad de garantías, además de explorar aplicaciones en comercio internacional.

Según Gunjan Kedia, CEO de U.S. Bank, "este piloto demuestra nuestra capacidad para acelerar la gestión global de efectivo y aprovechar el poder de una nueva tecnología dentro del sistema bancario".

La banca tradicional entra al negocio de stablecoins: el megaproyecto que llegará en 2027

Los bancos más grandes del mundo ya avanzaron en el lanzamiento de sus propias stablecoins, con un consorcio de 21 entidades internacionales que prepara una emisión regulada en dólares para 2027.

En septiembre de 2026 se confirmó la creación de una empresa conjunta integrada por instituciones financieras globales que emitirán una stablecoin respaldada en dólares estadounidenses.

El proyecto, que se formalizará en el segundo semestre de este año, prevé lanzar su primer activo digital en la primera mitad de 2027. Posteriormente, se sumará una segunda criptomoneda vinculada al euro, en línea con las monedas del G7.

El grupo incluye entidades de Norteamérica, Europa, Asia y África:

Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo, Capital One, Fidelity, PNC, TD Bank y Scotiabank .

Santander, BBVA, Deutsche Bank, Commerzbank, Crédit Agricole, Lloyds, Rabobank y UBS .

MUFG Bank (Japón), Sirius International Holding (Medio Oriente) y Standard Bank (Sudáfrica).

La decisión busca competir directamente con emisores privados como Tether (USDT) y Circle (USDC), que hoy dominan el mercado de stablecoins con una capitalización superior a los u$s300.000 millones.

La diferencia clave es que esta nueva stablecoin estará respaldada por bancos regulados, con infraestructura alineada a la Ley GENIUS de Estados Unidos y la normativa MiCA de la Unión Europea, lo que le dará mayor legitimidad institucional.