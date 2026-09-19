Estados Unidos avanza con una nueva iniciativa para regular las criptomonedas, mientras el Congreso mantiene frenada la ley que buscaba ordenar al sector

La falta de consenso legislativo impulsa a agencias federales como la CFTC a definir regulaciones que guíen el sector hasta 2030.

Esto ocurre tras el rechazo en el Senado de la Ley Clarity el 15 de septiembre, que buscaba un marco integral para criptoactivos.

La CFTC presentó a la Casa Blanca una iniciativa para normar transacciones y mercados de criptomonedas en Estados Unidos.

La regulación de las criptomonedas en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo luego de que una agencia federal presentara una iniciativa ante la Casa Blanca con nuevas normativas para las operaciones y mercados del ecosistema.

La iniciativa aparece mientras el Congreso mantiene detenida la Ley Clarity, destinada a distribuir las competencias regulatorias entre los principales organismos estadounidenses y establecer un marco federal para los activos digitales.

Cómo avanza la nueva regulación cripto de Estados Unidos

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó ante la Casa Blanca un expediente destinado a desarrollar posibles normas para las transacciones y los mercados de criptomonedas.

El trámite fue recibido el 17 de septiembre de 2026 por la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), donde figura identificado con el código RIN 3038-AF80 y permanece actualmente en etapa de prerregla.

La propuesta aparece registrada bajo el título "Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets", aunque la CFTC todavía no difundió públicamente su contenido ni explicó sus disposiciones específicas.

Por ahora, la existencia del expediente está confirmada directamente mediante la base de datos gubernamental, mientras permanece pendiente la publicación de un texto que permita conocer el alcance concreto de futuras normas.

La presentación adquiere relevancia porque abre una vía regulatoria desde el ámbito de una agencia federal, mientras el Congreso continúa sin alcanzar un acuerdo sobre una legislación integral para el sector.

Qué pasó con la Ley Clarity en el Senado de Estados Unidos

El movimiento de la CFTC llegó dos días después del rechazo en el Senado estadounidense a debatir la Ley Clarity, proyecto que pretendía definir las competencias federales sobre las criptomonedas.

La iniciativa requería 60 votos para avanzar formalmente y el 15 de septiembre terminó con 49 respaldos frente a 50 votos negativos, interrumpiendo así su recorrido legislativo dentro del Congreso.

El borrador final había sumado 126 modificaciones reclamadas por legisladores demócratas, cuyos planteos se concentraban principalmente en incorporar restricciones éticas para funcionarios públicos vinculados con estas actividades.

El proyecto también recibió cuestionamientos técnicos de asociaciones bancarias tradicionales, mientras organizaciones de la industria criticaron la ausencia de protecciones penales destinadas a desarrolladores de software que no custodian fondos.

El escenario deja a la CFTC y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) con un papel relevante durante esta transición, mientras las agencias federales continúan definiendo criterios aplicables al ecosistema.

Cynthia Lummis, senadora y principal impulsora del proyecto, estimó que la falta de consenso podría postergar una reforma legal integral hasta 2030, manteniendo a plataformas e intermediarios bajo directrices administrativas.

Durante ese período de transición, las reglas que eventualmente consolide la CFTC podrían convertirse en una referencia para el funcionamiento del mercado, aunque todavía no existen disposiciones públicas suficientes para determinar su alcance.