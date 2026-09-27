Donald Trump evalúa expandir las stablecoins en mercados extranjeros para fortalecer el papel del dólar mediante nuevas redes de pagos digitales

Washington busca apoyar proyectos privados de stablecoins mediante el Tesoro y la DFC para competir contra iniciativas estatales como el yuan digital.

La Ley GENIUS exige que los emisores respalden estos activos con deuda del Tesoro, lo que vincula la expansión digital con la demanda de bonos.

El gobierno de Trump analiza usar las stablecoins vinculadas al dólar en su estrategia económica exterior para fortalecer la hegemonía de la moneda.

El gobierno de Donald Trump analiza convertir a las stablecoins vinculadas al dólar en una pieza de su estrategia económica exterior, buscando ampliar el uso internacional de la moneda estadounidense.

La propuesta contempla una participación más activa de Washington en proyectos privados desarrollados fuera del país, con posibles efectos sobre la deuda pública y los sistemas de pagos.

La Ley GENIUS es la base del plan

La relación entre estos activos digitales y la deuda estadounidense parte de la Ley GENIUS (Ley de Guía y Establecimiento de Innovación Nacional para las Stablecoins de EE. UU.), firmada por Trump en julio de 2025.

La legislación estableció reglas federales para las stablecoins de pago y exige que sus emisores mantengan reservas compuestas por dólares estadounidenses y valores del Tesoro de vencimiento corto, vinculando ambos mercados.

Por eso, una expansión internacional podría traducirse en mayores tenencias de deuda pública, ya que los emisores necesitarían adquirir activos elegibles para sostener el respaldo correspondiente, según la normativa vigente.

Los emisores de stablecoins ya acumulan cerca de u$s200.000 millones en letras del Tesoro y figuran entre los veinte mayores tenedores de deuda soberana estadounidense, mientras Scott Bessent destacó el potencial internacional de GENIUS.

En agosto de 2026, el secretario del Tesoro sostuvo que implementar la norma ayudaría a consolidar la posición mundial del dólar y describió estos activos como una herramienta que "consolida la supremacía del dólar".

Qué estrategia analiza Washington para llevarlas al exterior

El modelo también permitiría que Washington acompañe la expansión del dólar sin asumir directamente la emisión de una moneda digital propia, mediante herramientas financieras, alianzas empresariales y proyectos internacionales concretos.

Washington estudia respaldar proyectos desarrollados junto con compañías privadas en otros países, en lugar de crear directamente una moneda digital emitida por el gobierno estadounidense, según las alternativas actualmente consideradas.

En ese esquema podrían intervenir el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (DFC), que puede coinvertir con empresas privadas para objetivos de política exterior.

El sector privado asumiría la expansión de estos instrumentos, mientras los organismos estadounidenses aportarían respaldo institucional, financiamiento o participación como socios potenciales en mercados estratégicos para Washington.

El mercado presenta una fuerte concentración en el dólar: las stablecoins respaldadas por esa moneda suman aproximadamente u$s305.000 millones, frente a u$s805 millones de tokens respaldados por euros y u$s81 millones vinculados al real brasileño.

USDT, de Tether, y USDC, de Circle, mantienen una relación uno a uno con el dólar y concentran casi 90% del mercado, cuyo valor total se estima en unos u$s292.000 millones, según los datos disponibles.

Qué lugar ocupan las stablecoins en la competencia por pagos digitales

La escala también aparece en el volumen operativo: Visa Onchain Analytics registró u$s6,4 billones movilizados durante 30 días mediante 1.700 millones de transacciones con stablecoins, reflejando su creciente uso como infraestructura de pagos.

El crecimiento ocurre mientras otras potencias desarrollan alternativas para ganar presencia en los pagos internacionales, con China utilizando su yuan digital dentro del Proyecto mBridge y Europa avanzando con su propio euro digital.

La competencia se desarrolla alrededor de una infraestructura financiera cada vez más digital, donde las stablecoins ya conectan monedas, emisores privados y usuarios mediante redes blockchain de alcance internacional creciente.

El proyecto chino funciona como una red de pagos transfronterizos con participación de distintos bancos centrales, mientras el enfoque estadounidense se apoya en empresas privadas y organismos públicos para ampliar el alcance internacional del dólar.

Qué riesgos podría generar una expansión internacional de stablecoins

El Fondo Monetario Internacional advirtió que una adopción mayor podría acelerar la salida de capitales, debilitar las monedas nacionales y reducir el margen de acción de los bancos centrales en los países receptores y emisores.

Las transferencias mediante blockchain pueden evitar canales bancarios tradicionales, dificultando a las autoridades el seguimiento de movimientos financieros, especialmente en economías emergentes con menor capacidad de supervisión.

El Banco de Pagos Internacionales también advirtió sobre los riesgos para economías emergentes, especialmente si las stablecoins en dólares alcanzan una adopción generalizada en las transacciones cotidianas y presionan sus monedas nacionales.

Un documento de trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER) señala que la fortaleza del dólar dependerá de la confianza institucional, capacidad fiscal, credibilidad monetaria y Estado de derecho.

El estudio identifica además cinco pilares para un dinero privado escalable: convertibilidad creíble, respaldo de calidad, regulación uniforme, compensación a la par y gestión confiable de crisis.

La iniciativa continúa en evaluación y todavía no fue anunciada formalmente por el Tesoro, el Departamento de Estado ni la DFC, aunque su orientación apunta a integrar política exterior, deuda pública y pagos digitales.

Si avanza, Washington buscaría utilizar las stablecoins respaldadas por dólares como una vía adicional para sostener la presencia internacional del dólar, especialmente en mercados con monedas de menor credibilidad monetaria.