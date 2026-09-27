El ataque contra Bitget fue atribuido preliminarmente a hackers norcoreanos y elevó a más de u$s1.000 millones el botín del régimen este año

Bitget suspendió los retiros temporalmente y cubrirá el monto sustraído con un fondo de protección superior a u$s464 millones.

Corea del Norte acumuló unos u$s1.200 millones robados en 2026, según Elliptic, en más de 50 ataques.

Bitget sufrió un robo de hasta u$s387,5 millones y las pistas apuntan a hackers vinculados con Corea del Norte.

Un ataque contra Bitget terminó con el robo de cientos de millones de dólares y volvió a encender las alertas sobre la seguridad de las plataformas de criptomonedas, cada vez más expuestas.

La investigación inicial apunta a piratas informáticos vinculados con Corea del Norte, mientras el episodio se convirtió en el mayor robo cripto registrado este año y elevó el botín atribuido al régimen.

¿Cuánto dinero robaron de Bitget y cómo ocurrió el ataque?

Bitget detectó transferencias no autorizadas desde billeteras de clientes a las 18.31 GMT del jueves, con una primera estimación de u$s351,6 millones sustraídos durante el incidente detectado inicialmente por Bitget.

Gracy Chen, directora ejecutiva del exchange con sede en Seychelles, informó después que el monto ascendió a u$s387,5 millones tras "una contabilidad más completa de las transferencias" realizada por la empresa tras revisar los movimientos.

Según explicó Chen, los atacantes "comprometieron un sistema crítico de back-end dentro de nuestra infraestructura de billeteras, lo usaron para falsificar datos de transacciones y activaron nuestro proceso de autorización para sacar los fondos".

Tras drenar las billeteras, los responsables convirtieron rápidamente los tokens sustraídos y movieron los activos entre Ethereum, XRP Ledger y Base, incluidos ether, XRP y las stablecoins USDT y USDC.

¿Bitget perdió fondos de sus clientes por el hackeo?

Bitget suspendió temporalmente los retiros como medida preventiva, mientras Chen aclaró que la decisión no obedeció a ningún faltante de fondos ni a problemas para cubrir los activos afectados directamente.

Chen explicó que "los retiros permanecen suspendidos temporalmente como precaución de seguridad, no por ningún faltante en los fondos".

El dinero sustraído está cubierto por el fondo de protección de usuarios de Bitget, que supera los u$s464 millones, y los retiros volverán cuando confirme oficialmente que sea seguro para sus clientes.

Fundado en 2018, Bitget es el quinto exchange mundial por volumen de operaciones spot, y asegura contar actualmente con más de 120 millones de usuarios.

Los equipos responsables de algunas blockchains afectadas ya identificaron y congelaron billeteras vinculadas con los atacantes, mientras Bitget coordina la investigación con las entidades involucradas.

¿Por qué vinculan el hackeo de Bitget con Corea del Norte?

La firma de análisis blockchain Elliptic Enterprises encontró similitudes con ataques atribuidos a la República Popular Democrática de Corea, tanto en el movimiento posterior de fondos como en los métodos de lavado, además de conexiones anteriores.

En una publicación de su blog, Elliptic señaló que "los indicios iniciales en los patrones de lavado y las superposiciones detectadas en cadena sugieren que el grupo conocido comúnmente como ‘TraderTraitor’ sería el responsable del hackeo a Bitget".

Parte de los fondos estaría vinculada con hackeos anteriores, incluido el robo de u$s1.500 millones sufrido por Bybit el año pasado, según los análisis realizados sobre las operaciones registradas.

Chen sostuvo que "con base en los patrones de comportamiento de IP y el análisis en cadena, el método de ataque en este incidente es altamente consistente con patrones conocidos de organizaciones de piratas informáticos norcoreanas".

Elliptic rastreó más de 50 incidentes vinculados con Corea del Norte durante 2026, por aproximadamente u$s1.200 millones robados, y señala que desde 2017 sustrajeron miles de millones destinados al régimen.

TRM Labs describió esas operaciones financieras como "dirigidas por el Estado que involucran compromisos sofisticados de infraestructura".

Corea del Norte niega haber participado en hackeos o robos de criptomonedas y rechaza de manera reiterada las acusaciones sobre su presunta intervención.

¿Cuáles fueron los mayores hackeos cripto recientes?

TRM Labs indicó que Bitget sufrió el mayor robo cripto de 2026, después de contabilizar 333 incidentes que ya habían provocado u$s1.730 millones en pérdidas contra empresas cripto durante el año.

A comienzos de septiembre fueron robados u$s319 millones en bitcoin de la blockchain Liquid Network, mientras que otro ataque en abril provocó el robo de u$s292 millones de la infraestructura del protocolo KelpDAO.

En febrero de 2025, piratas informáticos norcoreanos drenaron u$s1.500 millones de Bybit, en el mayor hackeo individual registrado hasta ese momento en el sector.

En ese momento, el FBI advirtió que "se espera que estos activos sean lavados aún más y eventualmente convertidos en moneda fiduciaria".

Las autoridades advierten que los delincuentes pueden mover criptomonedas robadas entre países sin utilizar bancos tradicionales, mientras la inteligencia artificial facilita nuevos exploits y las empresas cripto siguen siendo blancos atractivos.

El robo de datos personales también abrió un negocio paralelo, porque los atacantes pueden vender información o exigir rescates para evitar publicaciones, como ocurrió recientemente con clientes de servicios financieros.

La semana pasada, un grupo que aseguró estar detrás de una filtración de Revolut amenazó con vender datos confidenciales de cientos de clientes a otros criminales si el banco no pagaba u$s3 millones.