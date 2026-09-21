Una nueva resolución del Banco Central de Brasil veta las stablecoins como medio de liquidación internacional a partir del mes de octubre

La medida, bajo Resolución BCB 561, afecta a fintechs como Nomad y Wise que usaban cripto para remesas internacionales.

El Banco Central de Brasil prohíbe el uso de stablecoins (USDT, USDC) para liquidar pagos internacionales desde el 1 de octubre.

El Banco Central de Brasil prohibirá desde el 1 de octubre el uso de stablecoins como USDT y USDC para liquidar pagos internacionales a través de su sistema regulado de transferencias.

La Resolución BCB 561 cambia las reglas del eFX, el canal oficial que Brasil utiliza para procesar pagos y transferencias internacionales en formato digital.

A partir de octubre, las operaciones entre los proveedores de cambio autorizados y sus socios en el exterior solo podrán realizarse por las vías tradicionales: operaciones de cambio con licencia o cuentas en reales de no residentes. Las criptomonedas quedan expresamente fuera como medio de pago o compensación.

La norma no prohíbe las stablecoins en general: los usuarios individuales podrán seguir comprando, vendiendo y operando con esos activos a través de prestadores autorizados.

Lo que se cierra es el camino que fintechs como Nomad, Wise y Braza Bank habían adoptado para abaratar y acelerar las remesas internacionales usando redes blockchain.

Cuánto pesan las stablecoins en el mercado cripto de Brasil

El volumen que mueven las stablecoins en Brasil dimensiona el alcance de la restricción. Según datos de la Receita Federal, el organismo recaudador del país, entre agosto de 2019 y diciembre de 2025 se declararon aproximadamente 1,58 billones de reales en operaciones con criptoactivos.

De ese total, unos 1,13 billones de reales correspondieron a stablecoins, con una participación que en los meses más recientes superó el 80% del volumen mensual.

USDT, la stablecoin de Tether, concentra el 88,7% de ese segmento. El mercado cripto brasileño mueve entre u$s6.000 millones y u$s8.000 millones por mes, lo que convierte a estas monedas estables en una pieza central de los flujos de dinero del país.

Qué plataformas cripto ya cerraron o se fueron de Brasil

La Resolución 561 forma parte de un paquete regulatorio más amplio que incluye la exigencia de licencias formales para operar con criptoactivos antes de fin de octubre, bajo la Ley de Criptoactivos vigente desde 2023.

Las consecuencias ya se sienten en varias plataformas:

Digitra decidió no pedir la autorización, cerró el trading el 8 de septiembre y convierte automáticamente los saldos no retirados a reales o USDT según la residencia del usuario

decidió no pedir la autorización, cerró el trading el y convierte automáticamente los saldos no retirados a reales o USDT según la residencia del usuario Coinext no alcanzó el capital mínimo exigido y anunció un cierre ordenado, con trading habilitado hasta el 15 de octubre

no alcanzó el capital mínimo exigido y anunció un cierre ordenado, con Bitso derivó su negocio minorista a Mercado Bitcoin mediante un acuerdo comercial y conservó solo la operación institucional

derivó su negocio minorista a mediante un acuerdo comercial y conservó solo la operación institucional Lemon, la plataforma argentina de criptomonedas, anunció el cierre de sus operaciones en Brasil y concentrará recursos en Argentina, Perú y Colombia

"La exigencia normativa terminó expulsando a jugadores que buscaban invertir, innovar y ampliar la oferta de servicios en el país", señaló Lemon en un comunicado sobre su salida, mientras destacó el marco regulatorio argentino por generar "reglas claras y un entorno de seguridad" para el ecosistema local.

Alertas y retención de pagos cripto superiores a u$s10.000 en Brasil

El cerco regulatorio brasileño también sumó herramientas de control. El Banco Central puso en marcha un sistema de alertas tempranas desarrollado con Hypernative, una firma especializada en seguridad para activos digitales.

La iniciativa tomó impulso tras un ciberataque de julio de 2025 que comprometió unos u$s180 millones del sistema financiero, con parte de los fondos convertidos a Bitcoin y USDT.

El esquema contempla además la retención preventiva de hasta 24 horas para transferencias cripto superiores a u$s10.000, incluyendo operaciones que alcancen ese monto acumulado en el mismo día.