La.gestora detrás del ETF líder de Bitcoin subrayó que ve a las monedas estables como medio de pago para los agentes de inteligencia artificial

La infraestructura blockchain y agentes autónomos facilitan pagos entre máquinas, con iniciativas como x402 de Coinbase.

Estudio de 2026 con 36 IA indica que el 79,1% elige Bitcoin para ahorro y el 53,2% prefiere stablecoins para pagos.

BlackRock proyecta las criptomonedas como "dinero nativo de máquinas" para la economía IA y pagos automáticos.

La expansión de los agentes autónomos de inteligencia artificial (IA) planteó un problema que excede la capacidad de los modelos para razonar, buscar información o ejecutar tareas, debido a que cómo puede una máquina pagarle a otra sin depender de una persona en cada operación.

Para BlackRock, el desarrollo de esta economía puede favorecer sistemas de dinero programable y activos que funcionen sobre infraestructura blockchain, ya que en un análisis publicado por la gestora, la firma expresó que las criptomonedas pueden actuar como una forma de "dinero nativo de las máquinas".

Además, las redes blockchain ofrecen una disponibilidad permanente y liquidación cercana al tiempo real, por lo que BlackRock apuntó que las stablecoins combinan la referencia de valor de monedas tradicionales con la programabilidad de las redes blockchain, algo que permite pagos potencialmente más rápidos y automatizados.

Una investigación publicada en febrero de 2026 por el Bitcoin Policy Institute evidenció un dato que BlackRock usó para ejemplificar esta posible división donde las stablecoins son un instrumento para gastar en la diaria mientras que Bitcoin serviría como moneda de ahorro.

El estudio sometió a 36 modelos de inteligencia artificial de Anthropic, DeepSeek, Google, MiniMax, OpenAI y xAI a 9.072 escenarios monetarios.

Cuando la pregunta apuntó adónde conservar valor durante períodos prolongados, Bitcoin fue elegido en el 79,1% de las respuestas, mientras que en las situaciones vinculadas con pagos y micropagos, las stablecoins alcanzaron el 53,2%, frente al 36% de Bitcoin.

Por qué observan a Bitcoin como refugio de ahorro

Sebastiá CAO, analista del Research & Forecast Econométrica, expresó a iProUP que BTC puede considerarse una reserva de valor de largo plazo, pero hay que tener en cuenta que no es un refugio de valor estable, ya que tiene oferta limitada, es global y no depende de un emisor, pero su precio es muy volátil.

"Por eso sirve si aceptás esa volatilidad y tenés horizonte largo, para preservar un monto determinado en el corto o mediano plazo, no necesariamente", hizo hincapié el especialista.

Desde Dcrypto sumaron que BTC puede considerarse una alternativa de ahorro de largo plazo porque, en sus 18 años de funcionamiento ininterrumpido, demostró haber preservado valor a lo largo del tiempo mejor que muchos activos que cotizan públicamente.

Sin embargo, en sintonía con el especialista, desde la exchange advirtieron que la volatilidad de la criptomoneda hace que no sea adecuado para quien necesita estabilidad en el corto plazo.

Puede existir una pelea entre stablecoins y Bitcoin

En relación al rol de las stablecoins frente a Bitcoin, para CAO, las monedas estables, según cuales, permiten tener exposición al dólar en formato digital, con mucha más estabilidad de precio que BTC y mayor facilidad para transferirlo.

"Para alguien que busca preservar patrimonio en dólares y tener liquidez, son más adecuadas que BTC; pero agregan riesgo de emisor, por eso ante una pérdida esperada de valor del dólar es esperable que BTC se aprecie respecto de las stablecoins", puntualizó el especialista.

Desde la exchange, sumaron que las stablecoins pueden ofrecer en cambio más previsibilidad y liquidez, aunque también implican riesgos ligados a quien las emite, sus reservas, la infraestructura y el marco regulatorio.

Por eso, no se trata de que una opción sea siempre mejor que la otra, según subrayaron desde Decrypto, ya que pueden cumplir funciones distintas y complementarias, según el plazo, la tolerancia a la volatilidad y el propósito de cada parte del patrimonio.

La carrera por los pagos entre máquinas

Por otro lado, el desarrollo de infraestructura específica ya comenzó de la mano de Coinbase que presentó en 2025 x402, un protocolo basado en el código HTTP "402 Payment Required" que permite que una aplicación o agente reciba una solicitud de pago, efectúe una transacción en stablecoins y continúe con el acceso al recurso digital.

Este esquema apuntó a operaciones como pagar por una consulta de una API, adquirir datos o contratar capacidad de procesamiento sin que un usuario tenga que aprobar manualmente cada compra que hace.

Además, BlackRock también contempló una convergencia entre IA, tokenización y sistemas financieros tradicionales.

En su actualización temática de 2026, la gestora describió un escenario en el que un agente podría organizar un viaje, consultar precios y disponibilidad y realizar micropagos mediante infraestructura blockchain.

De esta forma, el mercado de stablecoins ya ofrece una infraestructura de escala considerable y BlackRock sitúa actualmente su capitalización global por arriba de los u$s300.000 millones y destaca su disponibilidad permanente y capacidad de liquidación casi inmediata.

Además, la propia gestora también profundiza su participación en este rubro, ya que en agosto de 2026 lanzó dos productos de mercado monetario tokenizados, incluido uno destinado a los inversores institucionales digitales y con usos vinculados a la gestión de reservas de stablecoins.