La propuesta incorporó a las redes de cripto y la tokenización de valores dentro de las reglas que rigen el registro de titulares de acciones

Modifica formularios TA-1/TA-2 para incluir registros de tenedores en **redes de criptomonedas**; se reciben comentarios hasta el 3 de noviembre.

La normativa, obsoleta hace 40 años, se actualiza para la digitalización del mercado y la **tokenización de valores**.

Propone la SEC modernizar normas para **agentes de transferencia**, validando el registro de valores tokenizados en redes de criptomonedas.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) busca actualizar el marco regulatorio que rige a los agentes de transferencia, entidades que cumplen una función central en el mercado de valores al mantener los registros oficiales de los propietarios de acciones y procesar operaciones como emisiones, cancelaciones y transferencias de títulos.

La propuesta –publicada el 4 de septiembre pasado– permanecerá abierta a comentarios hasta el próximo 3 de noviembre.

Según datos de la agencia, hasta al 30 de junio pasado existían 327 agentes de transferencia registrados ante la SEC.

Uno de los principales cambios planteados consiste en reconocer expresamente que el registro de la titularidad de determinados valores puede mantenerse mediante una red de criptomonedas.

En estos casos, la infraestructura tecnológica puede funcionar como el libro contable en el que queda asentado quién posee los títulos tokenizados.

La cuestión central es determinar hasta qué punto las redes de criptomonedas pueden asumir funciones que históricamente estuvieron vinculadas con sistemas tradicionales de registro, custodia y transferencia de valores, y bajo qué condiciones esas infraestructuras podrán integrarse plenamente al mercado regulado.

¿Cuál es la búsqueda de la SEC con esta postura?

Mark Uyeda, comisionado de la SEC, resaltó la necesidad de actualizar una normativa que quedó rezagada frente a la transformación tecnológica del mercado.

"Transcurrieron 40 años desde que la Comisión actualizó significativamente sus normas sobre agentes de transferencia", apuntó.

Recordó que en 2015, los entonces comisionados Luis Aguilar y Dan Gallagher advirtieron que las reglas eran "anacrónicas" y que "no se ajustaban a las prácticas del sector".

Según Uyeda, las redes de criptomonedas y la tokenización "eran desarrollos todavía incipientes cuando se planteó aquella discusión". Sin embargo –deslizó–, actualmente modifican la manera en que los agentes de transferencia cumplen sus funciones.

"En los años transcurridos, el ritmo de la innovación tecnológica no ha hecho más que acelerarse. Tecnologías como las redes de criptomonedas y la tokenización transforman la forma en que los agentes de transferencia desempeñan sus funciones principales", manifestó.

La SEC también vincula la reforma con la creciente digitalización de los mercados y la reducción de los tiempos de liquidación.

"Dado que las transacciones se realizan cada vez más electrónicamente y los tiempos de liquidación se vuelven aún más rápidos, actualizar el marco regulatorio es urgente", agregó.

Cómo la tokenización entró en los formularios regulatorios

La SEC plantea cambios concretos en los formularios que utilizan los agentes de transferencia para informar sus actividades.

De este modo, la modernización propuesta no se limita a una modificación conceptual de las normas: el Formulario TA-1, empleado para la inscripción inicial de estos agentes, y el Formulario TA-2, utilizado para sus informes anuales, incorporarían nuevos requisitos de información.

Entre otros datos, los agentes deberán:

detallar su estructura corporativa

especificar las emisiones en las que el registro de los tenedores se encuentre alojado en una red de criptomonedas

identificar el modelo utilizado para la tokenización de esos valores

La SEC busca así que el marco de supervisión pueda contemplar las nuevas infraestructuras digitales sin depender de una tecnología específica.

La propuesta también modifica las Reglas 17ad-1 y 17ad-9, que establecen definiciones y requisitos operativos para los agentes de transferencia, además de regular aspectos vinculados con los archivos maestros de tenedores.

El cambio incorporaría un lenguaje tecnológicamente neutral, con el objetivo de que las reglas puedan abarcar de forma explícita los registros digitales y las nuevas formas de mantener información sobre la titularidad de los valores.

Cuáles son los otros diferenciales de la propuesta de la SEC

El enfoque resulta relevante para la tokenización porque busca adaptar la regulación a una situación en la que el registro de propiedad ya no necesariamente depende de una base de datos tradicional administrada por una única infraestructura tecnológica.

En paralelo, la SEC propone derogar la Regla 17ad-4 –vigente desde 1977– que establecía determinadas exenciones para pequeños agentes de transferencia, ya que la agencia considera que esas excepciones ya no resultan adecuadas para el funcionamiento actual del mercado.

La iniciativa se encuadra además en una estrategia regulatoria más amplia de la SEC respecto de los activos tokenizados y las infraestructuras financieras basadas en tecnología blockchain.

El 18 de marzo de 2026, la agencia fijó una directriz orientada a explorar una denominada "exención por innovación", con el objetivo de facilitar determinados desarrollos vinculados con la negociación de valores tokenizados en entornos descentralizados.

En ese contexto, la actualización de las reglas para agentes de transferencia representa otro paso hacia la incorporación de infraestructuras digitales dentro del funcionamiento formal del mercado de valores estadounidense.

Por ahora, se trata de una propuesta y no de una norma definitiva. Por tal motivo, la SEC recibirá comentarios hasta el 3 de noviembre de 2026, período durante el cual participantes del mercado, empresas tecnológicas y otros actores podrán plantear observaciones sobre el nuevo marco.