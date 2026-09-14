La operación, valuada en unos u$s68 millones, impulsó a la organización a controlar el 4,9% del suministro circulante de la criptomoneda

Lee anticipa un mercado cripto "alcista" en 12 meses, impulsado por tokenización y el rol de ETH en Wall Street.

La operación, valorada en u$s68M, precede la votación clave de la Ley Clarity en el Senado de EE.UU.

Tom Lee, presidente de Bitmine, adquirió Ethereum; su firma controla ya el 4,9% del suministro circulante de ETH.

Tom Lee, presidente de Bitmine Immersion Technologies, adquirió 27.180 unidades de Ethereum (ETH) en la antesala de la votación de la Ley Clarity en el Senado de los Estados Unidos.

La estrategia de acumulación de la compañía impulsó a la organización a controlar el 4,9% del suministro circulante de la criptomoneda.

La operación, valuada en unos u$s68 millones, se interpreta como una apuesta directa al impacto que podría tener la regulación sobre el mercado cripto.

Tom Lee compra Ethereum y ya controla casi 5% de todo el suministro

Bitmine informó el 14 de septiembre de 2026 que sus reservas alcanzaron 5.956.378 ETH, quedando a menos de 150.000 tokens de su objetivo de controlar el 5% del suministro total de Ethereum, estimado en 122 millones de unidades.

La compra se produce en vísperas de la votación en el Senado estadounidense sobre la Ley Clarity, que requiere 60 votos para abrir el debate formal.

El proyecto busca establecer un marco regulatorio definitivo para los activos digitales, dividiendo la supervisión entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Tom Lee, estratega de Wall Street y presidente de BitMine Immersion Technologies

El ejecutivo justificó la operación señalando que existen "múltiples catalizadores positivos" para ETH en los últimos meses de 2026, entre ellos la votación de la Ley Clarity y el fortalecimiento de la relación ETH-BTC, que estaría rompiendo una tendencia bajista de cuatro años.

Para Lee, Ethereum se consolida como la infraestructura de liquidación para la tokenización en Wall Street y podría desempeñar un papel central en la gestión de agentes de IA.

Bitmine mantiene un historial único: compra ETH todas las semanas desde junio de 2025, cuando inició su Estrategia de Tesorería de Ethereum.

La compañía cotiza en bolsa bajo el ticker BMNR y convirtió la acumulación de ether en su política institucional, mientras que ninguna otra empresa pública en el mundo sostuvo un ritmo similar.

Actualmente, más de 5 millones de ETH están en staking, lo que representa cerca de u$s13.000 millones al precio actual.

Tom Lee predice qué pasará con el mercado cripto en los próximos 12 meses

En este contexto, Lee anticipó que los próximos 12 meses serán "realmente alcistas" para el mercado cripto, apoyado en la idea de que lo peor del ciclo ya pasó y en el potencial de la tokenización de activos financieros.

En una entrevista con Wealthion, el estratega de Wall Street sostuvo que el peor momento del actual ciclo de ajuste ya habría quedado atrás y anticipó que el mercado cripto ingresaría en una etapa "realmente alcista" durante el próximo año.

Su argumento se apoya, en buena medida, en el fuerte proceso de desapalancamiento que atravesó el sector y en la posibilidad de que el ciclo de cuatro años esté próximo a encontrar un piso.

Uno de los acontecimientos que Lee considera determinantes ocurrió en octubre de 2025, cuando el mercado sufrió una liquidación masiva de posiciones apalancadas luego de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Por aquel entonces, más de u$s19.000 millones en apuestas con apalancamiento fueron liquidados en apenas una jornada

Para Lee, esa limpieza del exceso de posiciones especulativas es precisamente uno de los factores que permite pensar en un escenario más constructivo.

Su lectura es que buena parte del capital excesivamente apalancado ya fue expulsado del mercado y que el próximo paso podría ser la reconstrucción de posiciones a medida que mejore el apetito por riesgo.

El estratega también vincula su visión con el tradicional ciclo de cuatro años de Bitcoin. Según su interpretación, el mercado se acerca al piso de ese ciclo, una señal que, de confirmarse, abriría la puerta a una nueva etapa de expansión.

La recuperación, además, todavía enfrenta obstáculos macroeconómicos. Bitcoin viene reaccionando a las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses, los rendimientos de los bonos del Tesoro y la inflación.

Aunque el mercado de opciones comenzó a mostrar una postura más optimista y algunos operadores apuestan por una recuperación hacia los u$s80.000 o más antes de diciembre, el panorama continúa condicionado por las decisiones de la Reserva Federal.

El analista considera que detrás del próximo ciclo existe una transformación estructural de las finanzas tradicionales, impulsada por la tokenización y la utilización de blockchain como infraestructura para los mercados financieros.

Uno de los principales argumentos alcistas de Lee está relacionado con la tokenización de activos. Según su visión, la oportunidad potencial de convertir activos financieros tradicionales en instrumentos digitales alcanzaría unos u$s20 billones.