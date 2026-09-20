La Clarity Act quedó frenada en el Senado de Estados Unidos, mientras una firma especializada destaca el rol de los reguladores federales

El revés legislativo desplaza el foco a medidas administrativas directas de CFTC y SEC para la regulación cripto, según Galaxy Research.

Senadores demócratas y republicanos rechazaron la iniciativa por falta de salvaguardas éticas y diferencias en stablecoins.

El Senado de EE. UU. frenó la Clarity Act con 49 votos a favor y 50 en contra, sin los 60 necesarios para avanzar.

El Senado de Estados Unidos frenó el avance de la Clarity Act tras una votación de procedimiento que dejó al proyecto sin los votos necesarios para continuar su tratamiento legislativo en Washington.

La firma de análisis Galaxy Research sostiene que el ecosistema cripto todavía puede avanzar mediante medidas administrativas directas de los reguladores federales, pese al revés legislativo registrado esta semana en el Senado.

Por qué el Senado frenó la Clarity Act

La votación ocurrió el martes 15 de septiembre y terminó con 49 votos a favor y 50 en contra, cuando eran necesarios 60 sufragios para cerrar el debate de procedimiento correspondiente.

La totalidad de los senadores demócratas rechazó la iniciativa, mientras los senadores republicanos Josh Hawley y Jerry Moran también votaron negativamente por diferencias sobre rendimientos de las stablecoins durante la negociación.

El senador republicano Thom Tillis cambió su voto a negativo durante el tramo final para conservar la posibilidad parlamentaria de reintroducir la moción en el futuro inmediato dentro del Congreso.

El resultado legislativo se ubicó dentro de las expectativas del mercado, según Alex Thorn, jefe de investigación de Galaxy Research, después de meses de negociaciones interpartidistas sobre la iniciativa legislativa.

Qué probabilidades tenía la Clarity Act antes de votarse

Galaxy Research había registrado una fuerte caída en las probabilidades estimadas de aprobación durante el receso legislativo de agosto de 2026, cuando llegaron hasta 10% según cálculos de la firma.

Las chances posteriormente repuntaron hasta 25% después de las concesiones de última hora presentadas por el bloque republicano durante las negociaciones para acercar posiciones entre los legisladores sobre el proyecto.

La senadora republicana Cynthia Lummis, copromotora de la iniciativa, criticó la postura del bloque opositor después de la sesión plenaria celebrada en el Senado estadounidense tras conocerse el resultado parlamentario.

Los demócratas, encabezados por la senadora Angela Alsobrooks, justificaron su rechazo por la falta de salvaguardas éticas suficientes para las inversiones en criptoactivos realizadas por funcionarios de la administración federal.

La discusión deja pendiente el tratamiento legislativo de la iniciativa, mientras las diferencias entre ambos bloques condicionan las posibilidades de alcanzar un acuerdo antes del próximo receso parlamentario de octubre.

Qué harán ahora los reguladores cripto estadounidenses

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) otorgó un alivio regulatorio de no-acción, "no-action relief", para desarrolladores de interfaces de usuario vinculadas con finanzas descentralizadas (DeFi).

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también publicó una exención de innovación con vigencia de cinco años, destinada a la negociación y custodia de acciones tokenizadas dentro del mercado estadounidense.

Según el documento de Galaxy Research, el foco del sector se desplaza ahora hacia la vía regulatoria directa ante las bajas probabilidades de retomar el debate legislativo próximamente en Washington.

La firma considera poco probable que el Congreso vuelva sobre la Clarity Act antes del receso de octubre de 2026, previsto antes de los comicios legislativos estadounidenses de ese año.

Galaxy Research advierte que algunas modificaciones estructurales de la política financiera continúan dependiendo del Congreso, mientras las elecciones definirán el control de ambas cámaras del poder legislativo estadounidense durante el ciclo electoral.