La firma de Cathie Wood concretó ventas por más de u$s61 millones en activos vinculados al ecosistema cripto durante la jornada del lunes

La desinversión ocurrió un día antes del rechazo a la CLARITY Act en el Senado de EE.UU. por 49-50 votos.

La firma de Cathie Wood redujo posiciones en Coinbase, Bullish, Circle y su propio ETF de Bitcoin (ARKB).

ARK Invest vendió más de u$s61 millones en activos vinculados al mercado cripto en un solo día.

ARK Invest, la firma de inversión encabezada por Cathie Wood, realizó una fuerte reducción de posiciones vinculadas al mercado cripto, con ventas que superaron los u$s61 millones durante el lunes.

El movimiento incluyó acciones de Coinbase, Bullish y Circle, además de participaciones en un ETF de bitcoin, antes del rechazo de una moción sobre el CLARITY Act en Washington.

Qué acciones vinculadas a criptomonedas vendió ARK Invest

ARK Innovation ETF vendió 36.628 acciones de Coinbase por más de u$s7 millones, considerando el precio de cierre de u$s191,45 registrado durante la jornada del lunes.

La posición de ARK en Bullish volvió a reducirse el lunes, con una operación que involucró 18.280 acciones por unos u$s687.693, calculados sobre un cierre de u$s37,62, luego de vender otras 121.217 acciones de la compañía el viernes anterior.

Las operaciones sobre Circle involucraron al ARK Innovation ETF y al ARK Next Generation Internet ETF, que vendieron conjuntamente 142.350 acciones por aproximadamente u$s13,86 millones durante el lunes.

Estos movimientos ampliaron la reducción de posiciones de ARK sobre compañías relacionadas con el ecosistema cripto, aunque las operaciones incluyeron activos con características y vehículos de inversión diferentes.

Cuánto vendió ARK Invest de su ETF de bitcoin

El mayor movimiento estuvo relacionado con su propio ETF de Bitcoin, el ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), ya que ARK vendió cerca de 1,53 millones de acciones de ARKB mediante sus fondos ARKW y ARKF durante el lunes.

Con ARKB cerrando en u$s26,19, esa operación representó más de u$s40 millones y concentró la mayor parte del volumen de ventas realizadas por ARK Invest. En conjunto, las transacciones sobre los cuatro activos superaron los u$s61 millones.

Las ventas se produjeron un día antes de que el Senado de Estados Unidos rechazara una moción para avanzar con el CLARITY Act, que no alcanzó los 60 votos necesarios.

La votación terminó con 49 votos a favor y 50 en contra, mientras las operaciones de ARK ya habían sido concretadas durante la jornada previa en esos cuatro activos vinculados al mercado cripto.