La red utiliza USDC para pagar las comisiones, ofrece liquidación determinista en menos de un segundo y es compatible con Ethereum

Arc habilita transacciones para agentes de IA y su economía programable con billeteras y micropagos en USDC.

BlackRock, Visa y 9 instituciones son validadores fundadores de Arc, conectando finanzas tradicionales y blockchain.

Circle lanzó Arc, su blockchain de capa 1 para pagos y finanzas programables, usando USDC para el gas.

Circle puso en marcha el mainnet público de Arc, una blockchain de capa 1 diseñada específicamente para pagos, mercados financieros, stablecoins y aplicaciones de finanzas programables.

La red tiene una particularidad central con USDC, la stablecoin emitida por Circle, es el activo utilizado para pagar las comisiones de transacción.

Arc también ofrece finalidad determinista en menos de un segundo y compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine (EVM), por lo que los desarrolladores pueden utilizar Solidity y buena parte de las herramientas habituales del ecosistema Ethereum.

El lanzamiento representa un paso más en la estrategia de Circle para ampliar su negocio más allá de la emisión de stablecoins y convertirse en proveedor de infraestructura para operaciones financieras sobre blockchain.

Según la compañía, más de 100 aplicaciones están disponibles en el lanzamiento y más de 100 instituciones y participantes del ecosistema forman parte de la red, entre ellos figuran bancos, administradores de activos, compañías de pagos, exchanges, custodios y protocolos de finanzas descentralizadas.

Una de las decisiones de diseño más importantes de Arc es utilizar USDC para pagar el gas, ya que de esta manera, los usuarios no necesitan adquirir un token volátil específico para pagar las operaciones habituales de la blockchain.

Cómo USDC se transforma en el combustible de la red

Circle sostiene que este esquema permite ofrecer costos denominados en dólares y más previsibles para aplicaciones financieras que realizan grandes cantidades de operaciones.

La compañía ya posiciona USDC como una infraestructura de dinero programable y, al momento del lanzamiento de Arc, reportó más de u$s74.000 millones de USDC en circulación.

La red también fue diseñada para alcanzar una finalidad determinista inferior a un segundo, lo que significa que, una vez finalizada una operación, no depende de un período prolongado de confirmaciones probabilísticas.

La característica corresponde al diseño del protocolo y no constituye, por sí sola, una garantía sobre el rendimiento de las aplicaciones que funcionen sobre Arc.

Arc utiliza inicialmente un esquema de validación con permisos y un grupo definido de operadores institucionales.

El diseño contempla –sin embargo- una posible evolución hacia Proof of Stake o una variante delegada en el futuro.

BlackRock y Visa aparecen como validadores

Por otro lado, Arc comienza sus operaciones con Circle y un grupo fundador de 11 validadores institucionales como BlackRock, DTCC, Galaxy, Global Payments, ICE, Mastercard, MoneyGram, SBI Group, Standard Chartered, Sumitomo Corporation y Visa.

La composición es significativa porque reúne participantes de distintas áreas del sistema financiero tradicional en relación a administración de activos, mercados de capitales, bancos, redes de pagos, infraestructura financiera y servicios vinculados con activos digitales.

BlackRock, por ejemplo, prevé utilizar Arc para operaciones relacionadas con BUIDL, su fondo de liquidez institucional tokenizado.

Otras instituciones, en tanto, trabajan en áreas como:

custodia

pagos

liquidación de activos

mercados de divisas

Robert Mitchnick, responsable global de activos digitales de BlackRock, señaló que las redes diseñadas específicamente para determinados usos pueden facilitar una liquidación más rápida y una mayor movilidad del colateral.

La participación como validador tampoco implica necesariamente que cada institución vaya a canalizar un determinado volumen de operaciones a través de la red.

Una blockchain también pensada para agentes de IA

Otro componente diferencial de Arc es su apuesta por las transacciones realizadas por agentes de software, ya que Circle presentó Circle Agent Stack, una infraestructura que incluye billeteras controladas mediante políticas y micropagos en USDC.

La idea es permitir que programas y agentes de inteligencia artificial realicen determinadas operaciones financieras dentro de límites preestablecidos.

Arc Portal permite crear billeteras para agentes, establecer límites de gasto y definir autorizaciones, y Circle también desarrolló herramientas para que los desarrolladores puedan generar componentes de aplicaciones y contratos inteligentes mediante instrucciones en lenguaje natural.

La compañía asegura que el objetivo es crear una infraestructura para una economía en la que agentes de software puedan pagar, cobrar y ejecutar operaciones de manera autónoma.

Circle citó –en este punto- datos de Dune según los cuales USDC representaba el 98,8% del volumen de transacciones impulsadas por agentes dentro del conjunto de datos utilizado como referencia.

Esa cifra corresponde al universo de actividad analizado y no debe interpretarse como una participación de USDC sobre todos los pagos autónomos realizados por software a nivel mundial.

Interoperabilidad y expansión del ecosistema

Arc también se integra con la infraestructura de Circle para conectar la nueva blockchain con otras redes, ya que entre las herramientas centrales se encuentran Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) y Circle Gateway, que permiten mover activos y facilitar el acceso a liquidez entre distintas cadenas compatibles.

La estrategia evita que Arc quede aislada como una red cerrada, mientras que Circle busca utilizarla como uno de los componentes de una infraestructura más amplia alrededor de USDC, donde los activos puedan circular entre diferentes blockchains.

La empresa ya había definido esta estrategia durante la etapa de pruebas, ya que Arc fue diseñada para casos de uso vinculados con pagos, préstamos, mercados de capitales y operaciones de divisas, con integración directa con el resto de la plataforma de Circle.