Un ejecutivo de la gestora advirtió que la criptomoneda mostró un comportamiento típico de momentos en los que se forma un piso en ciclos bajistas

La gestora confirmó un recorte del 14% de su plantilla ante la caída de ingresos por comisiones, pese a mantener su visión alcista a largo plazo.

El CIO Matt Hougan destacó el retorno del capital institucional, con BlackRock liderando el 81% de los flujos netos registrados a inicios de agosto.

Bitwise estima que el precio de Bitcoin está cerca de tocar fondo tras mostrar resiliencia ante eventos negativos y captar u$s853 millones en ETFs.

Bitwise, una de las principales gestoras de activos, confirmó que Bitcoin (BTC) estaría "muy cerca de tocar fondo".

Matt Hougan, CIO de la empresa, remarcó que la criptomoneda mostró una resiliencia inusual frente a malas noticias recientes y que los grandes flujos institucionales comienzan a regresar al mercado y advirtió que este comportamiento es típico de momentos en los que se forma un piso en ciclos bajistas.

Bitwise cree que Bitcoin está "cerca de tocar fondo"

Hougan explicó que Bitcoin dejó de reaccionar de manera negativa ante eventos que en otros ciclos hubieran provocado fuertes caídas.

Entre ellos, la venta de reservas de BTC por parte de Strategy, el hackeo de u$s116 millones a la hardware wallet Coldcard y la caída en las probabilidades de aprobación de la CLARITY Act, que pasó del 40% al 10%.

A pesar de estos hechos, el precio se mantuvo estable, lo que para Bitwise es una señal de que el mercado bajista podría estar llegando a su fin.

El análisis de Bitwise también destacó el regreso del dinero institucional. Entre el 3 y el 7 de agosto, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron entradas netas por u$s853 millones, la mejor semana desde abril.

Matt Hougan, CIO de Bitwise, cree que Bitcoin está cerca de tocar fondo en este criptoinvierno

BlackRock acaparó el 81% de esos flujos con su fondo IBIT, mientras Bitwise reafirmó su tesis de que Bitcoin podría alcanzar u$s1,3 millones hacia 2035 si las instituciones asignan apenas un 1% de los u$s100-200 billones que gestionan globalmente.

En su informe semanal, Bitwise subrayó que Bitcoin mostró un rendimiento superior al de activos tradicionales en un contexto de endurecimiento financiero global.

Mientras el S&P 500 retrocedió un 0,6% en la última semana de julio, Bitcoin avanzó un 1% en el mismo período.

Bitwise recorta personal y se suma a la ola de despidos en la industria cripto

En paralelo al análisis, Bitwise confirmó un recorte del 14% de su plantilla, equivalente a unos 25 empleados.

La firma redujo su equipo de 180 a 155 personas y definió la medida como un "ajuste a corto plazo", sin alterar su visión de crecimiento a largo plazo.

El CEO de Bitwise, Hunter Horsley, explicó que la decisión responde a la caída de ingresos por comisiones de gestión, directamente vinculadas al desempeño de los activos bajo administración.

El Bitwise 10 Crypto Index Fund, que replica las diez criptomonedas de mayor capitalización, perdió más del 30% desde enero de 2026, lo que impactó en la rentabilidad de la gestora.

Horsley insistió en que el ajuste no implica un retroceso estratégico, sino una reestructuración para sostener la eficiencia operativa en un entorno adverso. La compañía no especificó qué áreas fueron alcanzadas ni si incluyó a equipos de dirección o ingeniería.

El recorte se produce apenas meses después de la adquisición de Chorus One, proveedor de servicios de staking con más de u$s2.200 millones en activos delegados, que había ampliado significativamente la capacidad técnica de Bitwise.

Tras esa expansión, la plantilla había llegado a 200 personas, por lo que el ajuste actual representa una contracción de casi un cuarto respecto a ese pico.

Horsley sostuvo que la visión de largo plazo de Bitwise no cambia: la firma espera que los criptoactivos se integren cada vez más en la economía global y que la demanda por productos regulados como ETF y fondos indexados continúe creciendo.

El ejecutivo subrayó que, incluso después de los despidos, la cantidad de empleados aún se mantiene elevada para una compañía con apenas ocho años de trayectoria.

El recorte de Bitwise se suma a una ola de despidos en el sector cripto durante 2026. Coinbase redujo un 14% de su personal en mayo, Gemini recortó cerca del 30% a comienzos de año y Polygon Labs realizó una segunda ronda de ajustes en julio.