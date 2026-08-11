El complejo de 60.000 metros cuadrados en Estación Juárez Celman será el primero de la compañía fuera del AMBA y comenzará a operar a finales de 2027

Vendedores cordobeses reducirán tiempos de entrega al evitar envíos a Buenos Aires, almacenando productos directamente en la nueva planta de 60.000 m².

El complejo generará 2.000 empleos directos y 700 indirectos, operando como nodo logístico para abastecer las regiones Centro, NOA y NEA del país.

Mercado Libre construirá un centro de almacenamiento en Estación Juárez Celman, Córdoba, con una inversión de u$s91 millones y apertura para fines de 2027.

Mercado Libre generará hasta 2.000 puestos de trabajo directos y otros 700 indirectos con la puesta en marcha de su nuevo centro de almacenamiento en Estación Juárez Celman, Córdoba, el primero que la compañía construye fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El proyecto, con una inversión de u$s91 millones, tendrá 60.000 metros cuadrados, capacidad para almacenar 6 millones de productos y comenzará a operar a fines de 2027.

El anuncio fue confirmado por Adrián Ecker, country manager de Mercado Libre para Argentina y Uruguay. "Con este centro de almacenamiento que estamos abriendo en Juárez Celman, buscamos poner un pie logístico dentro de la provincia de Córdoba", aseguró en diálogo con Cadena 3.

La obra quedará a cargo de Plaza Logística, desarrolladora que ya construyó cuatro centros para la compañía en la Argentina. El complejo será el quinto del país y el segundo que se anuncia durante 2026, en el marco del plan de inversión de u$s3.400 millones previsto para este año.

Qué cambia para vendedores y compradores de Córdoba con el nuevo centro de Mercado Libre

El centro de almacenamiento en Córdoba funcionará como nodo de abastecimiento para los depósitos de última milla de las regiones Centro, NOA y NEA.

En la práctica, los vendedores cordobeses ya no deberán enviar su mercadería hasta Buenos Aires para incorporarla a la red logística: podrán almacenarla directamente en Estación Juárez Celman.

"Esto reduce tiempos de entrega y amplía la oferta de productos", destacó Ecker. En la provincia operan actualmente unos 700.000 compradores activos en la plataforma y 7.000 comercios que venden a través de Mercado Libre.

Los nuevos empleos se suman a una dotación que la compañía ya tiene en Córdoba: entre 3.500 y 4.000 trabajadores distribuidos en cinco centros logísticos de última milla con capacidad para procesar hasta 75.000 paquetes diarios.

También se suman las oficinas que se inaugurarán en Villa Allende en enero de 2027, con una inversión de u$s3 millones, tras el cierre de la sede en la ciudad de Córdoba en julio de 2025 por la carga de tasas municipales.

Mercado Libre acelera su expansión logística y la creación de empleo en la Argentina

La generación de empleo en Estación Juárez Celman se inscribe en un despliegue logístico sin precedentes de Mercado Libre en el país. El proyecto más grande está en Escobar, donde construye su mayor centro de almacenamiento: más de 100.000 metros cuadrados, u$s115 millones de inversión, 1.300 empleos directos y capacidad para 2 millones de productos voluminosos. Su inauguración está prevista para fines de este año.

A eso se suma el centro en Tres de Febrero, con u$s65 millones y 58.000 metros cuadrados, donde la compañía fue la primera en adherir al régimen de incentivos fiscales del municipio. También inauguró este año un depósito de última milla en Don Torcuato y un centro logístico en Gualeguaychú.

Según datos de la propia empresa, cuando los centros de Escobar, Tres de Febrero y Córdoba estén operativos, la capacidad total alcanzará los 11 millones de productos almacenados y el 50% de las entregas se realizará en menos de 24 horas.

El gobernador Martín Llaryora recibió a representantes de la compañía y destacó el impacto en el empleo: "Son 91 millones de dólares de inversión y 2.000 nuevos puestos de trabajo directos que significan más desarrollo y oportunidades para los cordobeses".

El anuncio llega días después de que Mercado Libre presentara su balance del segundo trimestre con ingresos récord por u$s10.169 millones, un crecimiento del 50% interanual.

Pese a los números, la acción acumuló una baja cercana al 6% en Wall Street, en una señal de que el mercado sigue evaluando con cautela el impacto de las inversiones agresivas sobre los márgenes de rentabilidad. Con más de 18.600 empleados directos en la Argentina, la compañía apuesta a que esa ecuación se revierta a mediano plazo.