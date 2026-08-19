Saylor dijo que la clave para ganar dinero con inteligencia artificial no es invertir en ella sino aprender a usarla para resolver problemas reales

Saylor: la IA reduce el costo de desarrollo y análisis, liberando capital que podría dirigirse a Bitcoin.

La IA facilita análisis financieros, regulatorios y creación de instrumentos como STRK/STRF para captar capital en MicroStrategy.

Michael Saylor, de MicroStrategy, usa IA para potenciar su estrategia de inversión en Bitcoin y acelerar análisis financieros.

Michael Saylor, cofundador y presidente ejecutivo de Strategy, el mayor holder institucional de Bitcoin (BTC), aseguró que la inteligencia artificial ganó protagonismo dentro de la estrategia de su compañía.

Para Saylor, la IA no es solamente una herramienta destinada a automatizar tareas, sino que también puede convertirse en un mecanismo para multiplicar la productividad, analizar grandes cantidades de información y, eventualmente, crear nuevos negocios y productos financieros.

La compañía usó herramientas de IA en el desarrollo de instrumentos financieros como STRK y STRF, dos acciones preferentes creadas para captar capital y financiar, entre otras cosas, la adquisición de BTC.

Saylor explicó que la IA le permitió analizar rápidamente información financiera, legal y regulatoria que habría requerido mucho más tiempo mediante los métodos tradicionales.

Cómo usa Saylor la inteligencia artificial en sus decisiones

Una de las claves del planteo de Saylor es que la inteligencia artificial no necesariamente reemplaza al empresario o al inversor, sino que puede funcionar como un acelerador de su capacidad de análisis.

El ejecutivo explicó que utiliza herramientas de IA para investigar distintas fuentes y obtener rápidamente una primera estructura sobre un problema complejo.

Según su descripción, una investigación profunda puede procesar decenas de fuentes en pocos minutos y proporcionar una parte sustancial de la información necesaria para tomar una decisión.

Para Saylor no se trata simplemente de pedirle a un chatbot que diga dónde invertir dinero, sino que el planteo consiste en usar la tecnología para reducir el tiempo necesario para investigar, comparar escenarios, detectar oportunidades y diseñar productos.

En otras palabras, el potencial económico de la IA no estaría únicamente en generar contenido o automatizar empleos, sino en reducir drásticamente el costo de pensar y desarrollar determinadas soluciones.

Strategy: de empresa de software a vehículo financiero de Bitcoin

Strategy pasó de ser una compañía de software empresarial a convertirse en una especie de vehículo financiero vinculado a Bitcoin.

Para sostener esa transformación, la empresa desarrolló distintos mecanismos para captar capital a través de acciones, deuda y acciones preferentes.

En 2026, la compañía continuó ampliando esta estrategia y en junio de este año informó la compra de 1.550 Bitcoin por unos u$s101 millones.

Esta compra llevó sus tenencias a 845.256 BTC y la mantiene como el mayor tenedor corporativo de la criptomoneda.

Para Saylor, Bitcoin y la IA no son dos tendencias independientes: según su tesis, la inteligencia artificial puede provocar un enorme salto de productividad.

Si las empresas producen más con menos recursos, necesitarán encontrar nuevos destinos para ese capital, y para Saylor, Bitcoin puede convertirse en uno de esos destinos.

La ecuación que propuso se basa en la combinación de inteligencia digital, trabajo digital, propiedad digital y capital digital.

Por qué Saylor cree que la IA cambia la forma de ganar dinero

Durante décadas, construir una empresa exigía equipos numerosos, grandes presupuestos y años de desarrollo, pero con la inteligencia artificial se están reduciendo algunas de esas barreras.

Una persona o un pequeño equipo puede hoy investigar mercados, programar prototipos, analizar información, crear campañas de marketing, generar contenidos y automatizar procesos utilizando herramientas que hace pocos años hubieran requerido departamentos completos.

La oportunidad económica, según explicó Saylor, podría estar menos en "invertir en IA" y más en aprender a utilizarla para producir algo que tenga valor para otras personas.

Los riesgos financieros detrás de la apuesta de Strategy por Bitcoin

Actualmente Strategy usa distintos mecanismos financieros para ampliar su exposición a Bitcoin, lo que implica riesgos adicionales respecto de simplemente comprar y mantener BTC.

La compañía también tiene que afrontar dividendos, obligaciones financieras y potenciales efectos de dilución para sus accionistas.

De hecho, en mayo de 2026 vendió por primera vez desde 2022 una pequeña cantidad de Bitcoin, 32 BTC, para financiar distribuciones vinculadas a sus acciones preferentes, aunque después volvió a comprar grandes cantidades de BTC.

Esto les demostró a los mercados que detrás del discurso sobre Bitcoin existe una estructura financiera compleja que debe administrar permanentemente.

Es por eso que la postura de Saylor sobre inteligencia artificial no debería interpretarse como una fórmula para ganar dinero rápido.

Cabe recordar que recientemente se conoció que el ejecutivo confirmó que usó ChatGPT para diseñar su instrumento estrella para comprar Bitcoin.

Para Saylor, la transformación podría ser mucho más profunda, ya que la IA está reduciendo el costo de acceder a capacidades que antes estaban reservadas a grandes compañías.

De esta forma, la investigación, programación, análisis financiero, diseño, marketing y atención al cliente pueden ser parcialmente automatizados o potenciados por sistemas de IA.

Saylor llevó esa lógica a un extremo y usó la IA para analizar información, diseñar instrumentos financieros y construir una estrategia corporativa alrededor de Bitcoin, y Strategy incluso desarrolló productos de software utilizando IA generativa.