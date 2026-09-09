Vitalik Buterin es la cara visible de Ethereum, pero el ingeniero Gavin Wood jugó un rol vital en el desarrollo de la segunda divisa más capitalizada y su mayor innovación, los contratos inteligentes. En 2021, creó Polkadot, con otra visión: interconectar las blockchains.

Su token nativo, DOT, abrió el miércoles en torno a u$s1,20, tras una suba intradía de aproximadamente 16%. El movimiento no es aislado, es el tercero consecutivo de una racha alcista que empezó el fin de semana, según la siguiente secuencia:

El 6 de septiembre DOT subió 8,74% hasta u$s0,963

El 7 de septiembre avanzó 10,38% hasta u$s0,978, con un máximo intradía de u$s1,02

El 8 de septiembre rompió definitivamente la barrera psicológica del dólar

El retorno acumulado de los últimos siete días llega al 35%, el mejor tramo del token en 90 días. La capitalización de mercado subió a aproximadamente u$s2.100 millones, un 11% más en la misma ventana, según datos de CoinMarketCap.

Qué hace distinto a este rally de los rebotes anteriores

En este momento hay que estar atento al volumen, tanto de minoristas como de los fondos cotizados de Polkadot, que se lanzaron este año. Es el dato que separa un movimiento con respaldo de uno que se agota solo.

La actividad comercial del 8 de septiembre alcanzó los u$s364 millones, un 294% superior al promedio de los últimos 30 días. CoinMarketCap reportó cifras cercanas y apuntó a los u$s374,56 millones con un incremento del 88%.

Más revelador todavía es el ratio volumen sobre capitalización de mercado, que mide cuánto se opera un activo en relación a su tamaño. Ese indicador saltó del 5,04% promedio al 19,86% en la jornada.

El fuerte avance de Polkadot y el análisis de los expertos (generado con IA)

Ese tipo de expansión suele preceder movimientos sostenidos porque indica entrada de capital nuevo y no simple rotación interna entre los mismos participantes.

Lorena Batista, analista de mercados de criptoactivos, explica por qué el dato importa más que el porcentaje de suba: "Un token de baja capitalización puede moverse 15% con muy poco dinero si el libro de órdenes está fino".

La experta considera que "lo que hay que mirar es si ese movimiento vino con volumen genuino. Cuando el ratio volumen/capitalización se cuadruplica en un día, no estás viendo a los mismos operadores pasándose la pelota, hay plata nueva entrando. Ahora, que entre plata nueva no garantiza que se quede."

Los factores que explican la suba de Polkadot

Los analistas exponen diferentes factores que explican la suba y cambian la lectura del rally.

El análisis del experto cripto Pedro Martínez sostiene que no existe evidencia de noticias propias del protocolo que expliquen el salto, y atribuye el movimiento "principalmente a beta de mercado y dinámica de derivados, en un contexto donde Bitcoin opera cerca de los u$s80.000 y el apetito por riesgo mejoró en todo el ecosistema".

Sin embargo, la cuenta BSCN reportó en X el 7 de septiembre de 2026 que la actividad de precio de DOT está vinculada a un aumento del uso de la red. Ese posteo citó una expansión del 150% en el volumen diario de transacciones y señaló que los protocolos de mensajería entre cadenas de Polkadot alcanzaron nuevos máximos trimestrales de throughput (o tasa de transferencia efectiva ).

Si ese dato se confirma, cambia la naturaleza del rally: pasaría de ser un movimiento puramente especulativo a uno con al menos un componente de adopción real de la red.

Federico Ansaldi, especialista en infraestructura blockchain, contextualiza por qué la mensajería entre cadenas es relevante en el caso puntual de Polkadot: "No compite por transacciones simples como una capa 1 tradicional. Su propuesta es la interoperabilidad entre parachains, y su métrica de salud más honesta es cuánto tráfico cruzado mueve".

"Si el throughput de mensajería tocó máximos trimestrales, eso es una señal de uso, no de precio. El problema para el inversor es que esas dos cosas llevan años desconectadas en este activo", concluye.

El nivel de Polkadot que define si el rebote continúa

Los inversores apuestan a u$s1,10, donde se ubica la media móvil simple de 200 días. El precio de DOT superó las medias móviles de 7, 15, 30 y 50 días, lo que configura el patrón clásico de tendencia alcista emergente: precio por encima de SMA-7, que a su vez está por encima de SMA-15, SMA-30 y SMA-50.

Pero la SMA-200 es otra categoría de obstáculo. Es el indicador que los analistas técnicos usan para distinguir una tendencia de largo plazo alcista de una bajista. El máximo intradía del 8 de septiembre tocó exactamente ese nivel y no lo superó.

El escenario alcista requiere un cierre diario confirmado por encima de u$s1,10 con volumen sostenido. Sin esa confirmación, el movimiento queda catalogado como rebote técnico dentro de una tendencia bajista de largo plazo.

A la baja, la zona de u$s0,90 aparece como referencia de soporte.

Qué riesgo asume quien compra DOT en estos niveles

El dato que ordena cualquier evaluación de riesgo es la distancia al máximo histórico. DOT cotiza un 98,04% por debajo de su ATH de u$s54,99.

Ese número se puede leer de dos formas opuestas y ambas son válidas:

La lectura optimista: hay un margen de recuperación enorme y el activo está en niveles que históricamente nunca visitó, salvo en su etapa fundacional

hay un margen de recuperación enorme y el activo está en niveles que históricamente nunca visitó, salvo en su etapa fundacional La lectura realista: una caída del 98% implica que, para volver al máximo, el token necesitaría multiplicarse por 50. Y que el mercado le asignó ese descuento durante años por razones que no desaparecen con tres jornadas alcistas

El valor totalmente diluido de DOT se ubica en aproximadamente u$s2.280 millones, con un suministro total de 1.700 millones de tokens y una oferta circulante que se acerca bastante a esa cifra.

Batista plantea la asimetría de este tipo de entradas: "Después de tres días consecutivos de suba y un 26% semanal acumulado, el escenario positivo ya está parcialmente en el precio. Quien entra ahora paga la certeza de que el movimiento existe".

"Quien hubiera entrado el viernes pagaba la incertidumbre y capturaba todo el recorrido. Eso no significa que no pueda seguir, pero la relación riesgo-beneficio empeoró bastante en 72 horas", concluye.