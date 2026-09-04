Bitcoin volvió a acelerar este jueves y superó los u$s81.000, un movimiento que cambia el mapa de corto plazo para la principal criptomoneda. Después de varias ruedas en las que los u$s80.000 funcionaron como una barrera difícil de quebrar, el mercado vuelve a mirar hacia arriba.

Pero los analistas advierten que todavía falta una confirmación clave para considerar que comenzó una nueva fase alcista. El avance se produce después de un agosto de fuerte recuperación, pero también en un escenario marcado por señales contradictorias:

Mejoró la estructura técnica, continúa la demanda institucional a través de los fondos cotizados (ETF) y las expectativas sobre la Reserva Federal se volvieron algo menos restrictivas

y las Bitcoin acumuló una suba considerable en poco tiempo; septiembre suele ser un mes adverso para la criptomoneda y todavía queda por delante una zona de fuerte resistencia

Así, después de recuperar los u$s80.000, el foco se desplaza ahora hacia tres factores:

La ruptura de los u$s83.000

La evolución de la demanda institucional

Lo que ocurra con las expectativas de tasas en Estados Unidos

Las tres claves que potencian el rally de Bitcoin

Para Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, el movimiento de este jueves representa una mejora importante, aunque todavía no alcanza para confirmar definitivamente el breakout.

"Bitcoin venía atrapado en un rango alrededor de los u$s80.000, pero hoy está mostrando nuevamente fortaleza dentro de esa misma zona, con una suba cercana al 4,5%. Es un movimiento positivo, aunque todavía necesitamos una ruptura clara del rango para tener una nueva confirmación", explica.

La analista destaca que las estructuras de corto y mediano plazo ya cambiaron de signo. "Las estructuras intradía, diaria y semanal ya son alcistas; la confirmación que todavía falta es la mensual, y para eso Bitcoin necesita superar la zona de los u$s83.000. Si lo consigue, aumentaría considerablemente la probabilidad de proyectarse nuevamente hacia máximos históricos", sostiene.

Las claves que desatarán el nuevo rally de Bitcoin

El nivel resulta especialmente relevante porque Glassnode detectó previamente una importante concentración de oferta entre aproximadamente u$s81.000 y u$s86.000. En esa zona aparecen inversores que pueden aprovechar la recuperación para realizar ganancias. Por eso, superar u$s80.000 es una primera señal favorable, pero la verdadera prueba está algunos escalones más arriba.

Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, también pone el foco en la necesidad de confirmar el movimiento. Según dice, el rebote de agosto, cercano al 25% desde los u$s63.000, tuvo "nafta real" proveniente de los flujos spot y ETF, la liquidación de posiciones bajistas y la demanda institucional, aunque hasta ahora no había conseguido confirmar un breakout sostenible.

La recuperación de este jueves mejora ese escenario, pero no elimina los riesgos que habían provocado los rechazos anteriores, asegura.

Cómo influyen las tasas de interés de la Fed en el precio de Bitcoin

El segundo gran factor está fuera del ecosistema cripto. Y es que las expectativas sobre la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) cambiaron con fuerza en las últimas horas.

Chaves destaca que el mercado pasó de descontar aproximadamente un 65% de probabilidades de una suba de 25 puntos básicos a prácticamente un escenario 50/50, especialmente después de las declaraciones del gobernador de la Fed, Christopher Waller.

"Esto muestra un mercado con muchas dudas frente a la próxima reunión y, al mismo tiempo, una Fed que por ahora no está comunicando una postura tan restrictiva como la que venía descontando el mercado", señala la estratega.

El cambio resulta favorable para Bitcoin: si disminuye la posibilidad de nuevas subas de tasas, también puede reducirse la presión sobre los rendimientos reales estadounidenses y mejorar el apetito por activos de riesgo.

Es justamente allí donde aparece uno de los principales puntos de coincidencia entre los especialistas. Apezteguia había identificado el endurecimiento de las expectativas monetarias después del discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole como uno de los principales riesgos para Bitcoin. Chaves, en cambio, observa ahora una moderación de esas expectativas después de las últimas señales provenientes de la propia Fed.

El resultado es un escenario abierto que probablemente empiece a resolverse con los próximos datos macroeconómicos.

"Ahora tenemos dos catalizadores fundamentales: el empleo y la inflación. Si estos datos continúan reduciendo las expectativas de nuevas subidas, Bitcoin puede encontrar un entorno más favorable por la perspectiva de condiciones financieras menos restrictivas. Si ocurre lo contrario y vuelven a aumentar con fuerza las probabilidades de una suba, tendríamos uno de los principales riesgos para el rally", indica Chaves.

Apezteguia coincide en el diagnóstico. Un dato de empleo o inflación más firme puede volver a elevar las probabilidades de una suba de tasas y presionar tanto a las acciones como a Bitcoin.

El especialista remarca que, en este escenario, la criptomoneda líder continúa comportándose como un activo de riesgo de alta beta y no como un refugio. Por eso, un nuevo sell-off en Wall Street podría rápidamente trasladarse al mercado cripto.

El impacto de los ETF spot y la demanda institucional en la cotización

La tercera variable será la capacidad del mercado de encontrar compradores suficientes para sostener precios superiores a u$s80.000.

Durante agosto, los ETF spot estadounidenses volvieron a registrar entradas importantes de capital. Según Glassnode, durante el rally el promedio móvil de siete días de inflows llegó a aproximadamente u$s290 millones diarios. Pero las compras fueron irregulares y la actividad se mantuvo por debajo de anteriores períodos alcistas.

A eso se suma otra particularidad: una parte del rally estuvo impulsada por un short squeeze. La aceleración del precio obligó a operadores que habían apostado por una caída a cerrar sus posiciones y recomprar Bitcoin, generando una fuente adicional de demanda.

El mecanismo puede potenciar una suba rápidamente, pero tiene un límite: una vez que los shorts fueron liquidados, el mercado necesita compradores genuinos para continuar avanzando.

Para Apezteguia, los drivers alcistas siguen presentes: continuidad de los inflows en los ETF spot, acumulación de holders de largo plazo y la posibilidad de que datos económicos más débiles reduzcan las chances de una suba de tasas de la Fed.

Chaves también incorpora a la demanda institucional entre los principales argumentos para mantener una perspectiva positiva. Pero ambos especialistas introducen una advertencia: después de semejante recuperación, una corrección no sería incompatible con una tendencia alcista de mayor plazo.

Qué pasa si Bitcoin cae: soportes clave y zonas de liquidación

El salto por encima de u$s81.000 aleja por ahora los escenarios más negativos, pero no los elimina. "Bitcoin avanzó mucho en muy poco tiempo y un retroceso sería completamente normal incluso dentro de una estructura alcista", advierte Chaves.

Si la criptomoneda no consigue consolidarse sobre los u$s83.000, la analista considera que podría volver a buscar niveles inferiores, con u$s70.000 como una referencia importante.

Apezteguia también identifica riesgos hacia abajo. Ante un nuevo endurecimiento de las expectativas sobre la Fed o una corrección fuerte de las acciones estadounidenses, Bitcoin puede retroceder primero hacia u$s76.000-u$s75.000 y, si pierde esa zona, buscar nuevamente los u$s70.000-u$s68.000.

A esto agrega un factor histórico: septiembre suele ser un mes difícil para Bitcoin, con un rendimiento promedio negativo cercano al 3%. El escenario, entonces, queda dividido por un nivel bastante claro.

Después de superar los u$s81.000, los u$s83.000 aparecen como la próxima frontera del mercado. Una ruptura convincente, acompañada por entradas sostenidas hacia los ETF y menores expectativas de subas de tasas, reforzaría la posibilidad de un movimiento hacia máximos históricos.

Un nuevo rechazo, en cambio, dejaría abierta la puerta a una toma de ganancias después del fuerte avance acumulado desde agosto.

"Bitcoin tiene fuerza y sus principales estructuras ya son alcistas, pero todavía falta la confirmación mensual", resume Chaves. Para la analista, superar u$s83.000 elevaría considerablemente la probabilidad de buscar máximos históricos; no conseguirlo mantendría abierta la posibilidad de una corrección antes de continuar.