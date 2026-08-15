La Casa Blanca prepara un encuentro con ejecutivos de la industria cripto y de los mercados de predicción para el 19 de agosto de 2026. El encuentro todavía no fue confirmado oficialmente. Tampoco está definido si participará el presidente Donald Trump ni cuál será la agenda concreta.

Según Político, también se evalúa invitar a ejecutivos de las finanzas tradicionales. Washington no respondió de inmediato al pedido de comentarios de ese medio.

El encuentro se realizaría un día antes de la primera reunión del nuevo comité de innovación de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), prevista para el 20 de agosto de 2026.

Ese comité reúne a ejecutivos de Coinbase, Ripple, Polymarket, Kalshi, Gemini, Nasdaq y CME para abordar temas de innovación, activos digitales, inteligencia artificial y mercados de predicción.

La proximidad entre ambas fechas concentra en 48 horas a los principales actores de tres industrias que hasta hace poco no compartían mesa: cripto, mercados de predicción y finanzas tradicionales.

Mariano Alcaraz, consultor en regulación de mercados digitales, interpreta la señal detrás del calendario: "Cuando la Casa Blanca convoca el día previo a la reunión de un comité regulatorio, no está organizando una charla protocolar. Está fijando posición antes de que el organismo delibere".

Los puntos importantes de la cumbre cripto que prepara Washington

¿Por qué los mercados de predicción están en la mesa?

El crecimiento de las plataformas de predicción explica su salto a la agenda de Washington. El volumen mensual combinado de Polymarket y Kalshi pasó de menos de u$s5.000 millones a fines de 2025 a más de u$s45.000 millones en junio de 2026, lo que representa una multiplicación por nueve en seis meses.

Ese crecimiento trajo un conflicto jurisdiccional que sigue sin resolverse. La CFTC sostiene que estos mercados están bajo su jurisdicción federal, un planteo que genera tensión con las leyes estatales de juegos de azar. Varios estados consideran que operar contratos sobre resultados electorales o deportivos constituye apuesta y debe regularse localmente.

Cecilia Arrieta, abogada especializada en mercados financieros digitales, explica por qué esa disputa importa más de lo que parece: "El conflicto entre jurisdicción federal y leyes estatales de juego es exactamente el tipo de zona gris que frena inversión institucional. Ningún fondo grande entra a un mercado donde puede recibir una demanda estatal por operar algo que el regulador federal considera legítimo."

¿Qué pasa con la ley Clarity y por qué esto importa ahora?

La reunión llega mientras el Senado se prepara para retomar en septiembre la Digital Asset Market Clarity Act, el proyecto que busca delimitar las competencias de la SEC y de la CFTC sobre los activos digitales.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes en 2025 y avanzó lentamente en el Senado, donde volvió a quedar sin votarse antes del receso de agosto de 2026.

La administración Trump mantiene desde su regreso una postura favorable al sector, con medidas concretas como la ley GENIUS (que estableció un marco para las stablecoins) y la creación de una reserva estratégica de Bitcoin.

Pero el respaldo político no se tradujo todavía en reglas permanentes. Y esa es la brecha que define el momento, la industria tiene apoyo del Ejecutivo pero opera sin el marco legislativo que reclama desde hace años.

¿Qué puede salir concretamente de este encuentro?

Por ahora no hay indicios de que la reunión vaya a producir acuerdos concretos ni se conoce su agenda definitiva.

Su relevancia está en la composición de la mesa. Colocar en el mismo espacio a representantes de cripto, mercados de predicción y finanzas tradicionales sugiere que Washington está pensando la regulación de estos sectores de forma conjunta y no en compartimentos separados.

Hay dos escenarios posibles según lo que ocurra en septiembre. Si la ley Clarity avanza, este acercamiento habrá sido el preludio de una nueva etapa de definición regulatoria. Si vuelve a retrasarse, la reunión quedará como otra señal de la creciente presencia de la industria en la agenda de la Casa Blanca y también de la distancia que persiste entre el respaldo político y las reglas efectivas.