XRP terminó el jueves a u$s1,45, anotando una suba del 8,86% en las últimas 24 horas y un valor circulante mayor a u$s91.535 millones, gracias a récord de inversiones a través de fondos cotizados (ETF). El panorama semanal es distinto al diario.

Según TradingView, el token acumula una baja del 4,26% en los últimos siete días, con un volumen de negociación de 24 horas de u$s2.530 millones. Ampliando el horizonte, la foto vuelve a cambiar: +26,72% en el último mes y -49,63% en el último año.

Esas tres lecturas simultáneas (suba fuerte diaria, baja semanal, alza mensual y desplome anual) describen exactamente el tipo de activo que es XRP en este momento. Es decir, un token con volatilidad extrema donde el marco temporal que se elija determina la conclusión.

Precio de XRP: del rally de agosto a la corrección

El movimiento que originó todo ocurrió entre el 18 y el 22 de agosto. XRP pasó de aproximadamente u$s0,9888 a u$s1,70 en cuatro días, una ganancia del 71,9% que lo llevó a su nivel más alto en varios meses y le dio su mejor avance semanal desde fines de 2024.

Lo que siguió fue igualmente rápido en dirección contraria. El token cayó más del 20% desde ese pico y llegó a operar en torno a los u$s1,37 a fines de agosto.

CoinMarketCap atribuyó esa corrección a consolidación técnica y toma de ganancias tras el rally del 71,8%, y describió el panorama inmediato como neutral a bajista, con el próximo movimiento dependiendo de si los compradores logran defender la zona de u$s1,35.

El momento actual de XRP y el análisis del mercado sobre el precio (generado con IA)

Con el precio actual de u$s1,46, XRP sigue aproximadamente un 14% por debajo del pico de agosto y un 60% por debajo de su máximo histórico de u$s3,65, alcanzado el 17 de julio de 2025.

Divergencia histórica: los ETF de XRP explotan mientras el token baja

Acá está el dato que ordena el análisis de este momento y que explica por qué varios analistas mantienen postura constructiva pese a la corrección, gracias al reciente interés en los fondos cotizados de la divisa de Ripple.

Los ETF spot de XRP en Estados Unidos captaron u$s110,49 millones en entradas netas durante la semana terminada el 28 de agosto, el mayor volumen semanal de 2026 según datos de SoSoValue.

Ese número más que duplicó el récord anterior del año (unos u$s60,5 millones registrados en mayo), aunque quedó por debajo del máximo histórico semanal de u$s243,95 millones de noviembre de 2025.

El acumulado histórico de estos fondos alcanzó los u$s1.660 millones, un récord para una categoría que recién se lanzó en noviembre de 2025. La progresión semanal muestra la aceleración con claridad:

u$s2,25 millones

u$s39,78 millones

u$s110,49 millones en tres semanas consecutivas

Bitwise lidera con cerca de u$s602,63 millones en entradas acumuladas y superó los u$s500 millones en activos bajo gestión apenas nueve meses después de su lanzamiento. Le siguen Canary Capital con u$s483 millones y Franklin Templeton con u$s462,86 millones.

En agosto completo, los ETF de XRP sumaron más de u$s150 millones, su mejor mes del año, superando los u$s131,94 millones de mayo.

Ignacio Bertoldi, analista de flujos institucionales en activos digitales, explica por qué esa divergencia importa: "Cuando el precio cae y las entradas de ETF suben, estás viendo dos tipos de participantes distintos operando en direcciones opuestas. El retail que compró en el rally toma ganancias; el capital institucional entra en la corrección porque su horizonte es otro".

Cómo impacta la salida de 500 millones de XRP de Binance

Los datos más recientes muestran que unos 500 millones de XRP salieron de Binance, llevando las reservas del exchange a niveles que no se veían desde hacía años.

En el análisis on-chain, ese movimiento suele leerse como acumulación: cuando los tokens salen de un exchange hacia billeteras propias, dejan de estar inmediatamente disponibles para la venta.

Es la lectura opuesta a la que se aplica cuando las ballenas depositan en exchanges, que se interpreta como preparación para vender.

El analista Rodrigo Mansilla señala que esa combinación (salidas de exchange más compras de ETF) "refuerza el escenario alcista, con un objetivo de u$s2,19 y u$s1,86 como resistencia clave antes de una ruptura al alza."

El nivel a defender en el escenario contrario es u$s1,35, que el mismo analista identificó como "una de las zonas de demanda más relevantes del gráfico."

El rol clave de Goldman Sachs en el ecosistema XRP

Los registros regulatorios permiten identificar qué actores tradicionales tomaron posición.

Según la revisión de las presentaciones 13F del segundo trimestre realizada por el analista de ETF de Bloomberg James Seyffart, Goldman Sachs aparece como el mayor tenedor entre las firmas que reportan, con aproximadamente u$s87,45 millones en exposición a ETF de XRP, tras sumar más de 83 millones de tokens durante el trimestre.

Jane Street Group y Millennium Management siguen con posiciones menores, pero también en crecimiento.

Hay sin embargo un matiz que conviene tener presente: el 84% de las entradas a estos ETF proviene de inversores minoristas, no institucionales. El capital institucional grande todavía está mayormente afuera.

Y hay un dato fundamental que los gestores están usando como argumento de venta ante clientes institucionales: las direcciones activas del XRP Ledger crecieron un 35% en agosto, lo que ofrece una métrica de adopción independiente del precio.

Rocío Villanueva, especialista en análisis de mercados cripto, plantea el punto que separa este ciclo de los anteriores: "El argumento de adopción real es el que le falta a la mayoría de las altcoins para sostener una tesis institucional".

"Que las direcciones activas crezcan 35% en un mes le da al gestor de un fondo algo que decir en una reunión de comité más allá de que el precio subió. Es la diferencia entre vender un trade y vender una asignación estratégica", completa.

Septiembre trae una fecha bisagra que puede definir el año

Hay una fecha marcada en el calendario que puede definir el mes: el voto de cloture sobre la Clarity Act en el Senado estadounidense, previsto para el 15 de septiembre de 2026.

Esa instancia procedimental determinaría si el proyecto que establece el marco regulatorio para los activos digitales puede avanzar en el cuerpo. Si prospera, el capital institucional que hoy se mantiene al margen tendría el marco de certeza que reclama para entrar.

El historial estacional de septiembre para XRP es engañoso y conviene leerlo con cuidado. El retorno promedio del mes es de +12,7%, pero la mediana es levemente negativa: -0,28%. Esa brecha se explica por un puñado de rallies masivos (+94,4% en septiembre de 2013 y +73,2% en septiembre de 2018) que inflan el promedio sin reflejar un mes típico.

Los niveles técnicos que ordenan el corto plazo: recuperar u$s1,60 y luego u$s1,68 habilitaría el objetivo de u$s1,86 (+25%) que señala Ali Charts. Perder u$s1,35 confirmaría que la corrección tiene más recorrido.