Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, analiza el avance de la criptodivisa más importante en las últimas horas
03.09.2026 • 14:23hs • Columna
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Bitcoin recuperó los u$s80.000 y esta señal puede anticipar el próximo movimiento
Bitcoin recuperó el nivel de los u$s80.000, en un contexto de mejora del apetito por el riesgo.
La pausa en la reciente escalada de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con la tasa a 10 años retrocediendo al 4,77%, ayudó a aliviar parte de la presión sobre los activos de riesgo.
El sentimiento también se mantiene positivo, con el Fear and Greed Index avanzando a 65, mientras que los ETF spot de Bitcoin en los Estados Unidos volvieron a registrar entradas netas de u$s 101,15 millones el miércoles.
Desde el punto de vista técnico, BTC continúa cotizando dentro de un canal descendente y enfrenta una resistencia importante entre los u$s79.500 y los u$s80.000.
Un cierre confirmado por encima de este nivel podría reforzar el escenario alcista, abriendo espacio para un movimiento hacia los u$s81.000 y u$s82.000.
Por otro lado, la pérdida del soporte entre los u$s76.000 y u$s76.500 podría provocar una nueva corrección, con los u$s75.000 y u$s74.000 como los próximos niveles a observar.
*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina