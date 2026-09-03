Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, analiza el avance de la criptodivisa más importante en las últimas horas

La pausa en rendimientos del Tesoro de EE.UU. (4,77%) y entradas de u$s101M en ETF Bitcoin spot impulsaron el alza.

Bitcoin recuperó el nivel de u$s80.000 impulsado por un mayor apetito de riesgo y entradas en ETF spot.

Bitcoin recuperó el nivel de los u$s80.000, en un contexto de mejora del apetito por el riesgo.

La pausa en la reciente escalada de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con la tasa a 10 años retrocediendo al 4,77%, ayudó a aliviar parte de la presión sobre los activos de riesgo.

El sentimiento también se mantiene positivo, con el Fear and Greed Index avanzando a 65, mientras que los ETF spot de Bitcoin en los Estados Unidos volvieron a registrar entradas netas de u$s 101,15 millones el miércoles.

Desde el punto de vista técnico, BTC continúa cotizando dentro de un canal descendente y enfrenta una resistencia importante entre los u$s79.500 y los u$s80.000.

Un cierre confirmado por encima de este nivel podría reforzar el escenario alcista, abriendo espacio para un movimiento hacia los u$s81.000 y u$s82.000.

Por otro lado, la pérdida del soporte entre los u$s76.000 y u$s76.500 podría provocar una nueva corrección, con los u$s75.000 y u$s74.000 como los próximos niveles a observar.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina