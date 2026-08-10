El INDEC confirma este jueves 13 el IPC de julio y la inflación acumulada en lo que va del año. Cuánto subieron los precios en el séptimo mes del 2026

La variación acumulada de precios en 2026 alcanzó el 16,8%, manteniendo la interanual en 33,5% hasta el pasado mes de junio.

Consultoras como EcoGo y Analytica estiman un IPC de julio cercano al 2%, peleando por no superar el 1,9% de junio.

El INDEC publicará el 13 de agosto la inflación de julio 2026; consultoras prevén un IPC entre 1,9% y 2,1%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer, este jueves 13 de agosto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, que se ubicaría entre el 1,9% y el 2,1%, según las proyecciones de las principales consultoras privadas.

Cabe recordar que los últimos datos de la inflación en Argentina son:

Último dato confirmado: junio 2026, 1,9%

Variación acumulada en 2026 hasta la fecha: 16,8%

Variación porcentual interanual, en los últimos 12 meses: 33,5%

Cuál será el IPC de julio, según las consultoras privadas

En la previa del dato oficial, las proyecciones de las consultoras privadas anticipan que el IPC "se movería" dentro del 2%, peleando para estar nuevamente 'con un 1 adelante' en el número, como ocurrió en junio pasado por primera vez en casi un año (la anterior había sido en agosto del 2025).

EcoGo dio la proyección más elevada y estimó un aumento del 2,1%, al igual que la Fundación Libertad y Progreso, que relacionó la aceleración de precios con el "aumento estacional de la demanda en los bienes vinculados a las vacaciones de invierno", tal como resaltó el economista Julián Neufeld.

Por su parte, EconViews calculó una variación de 2% hasta la cuarta semana del mes, mientras que Analytica arrojó el registro más bajo, con un 1,9%.

Se trata del mismo valor que midió la consultora LCG, que releva semanalmente unos 8.000 productos en cinco grandes cadenas de supermercados y detectó un incremento de 1,9% en las últimas cuatro semanas.

1,9% es, también, el dato que dió el relevamiento de precios minoristas de C&T para el Gran Buenos Aires (GBA). "Con este dato, la variación de doce meses del IPC nacional del INDEC arrojaría 33,5%, la misma que en junio", indicó el informe de la entidad.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza mensualmente el Banco Central (BCRA) entre las consultoras de la City predice, por su parte, un 2% de suba para julio en su consenso, mientras que el Top 10 también coincide en ese análisis y proyecta el mismo porcentaje.

Cuándo se publicará la inflación de julio 2026

El Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio será oficializado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos este jueves 13 de agosto a las 16:00.

Respecto al calendario para 2026, los IPC posteriores serán publicados por el organismo en las siguientes fechas:

IPC de agosto: jueves 10 de septiembre

jueves 10 de septiembre IPC de septiembre: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre IPC de octubre: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre IPC de noviembre: martes 15 de diciembre

martes 15 de diciembre IPC de diciembre: jueves 14 de enero del 2027

jueves 14 de enero del 2027 IPC de enero 2027: viernes 12 de febrero del 2027

Cuánto subió la inflación en 2026 y en los últimos 12 meses

En lo que va del 2026, estas son las variaciones mensuales del nivel general del Índice de Precios al Consumidor registradas y oficializadas por el INDEC:

Enero: 2,9%

Febrero: 2,9%

Marzo: 3,4%

Abril: 2,6%

Mayo: 2,1%

Junio: 1,9%

El acumulado en lo que va de 2026 alcanza el 16,8%. En cuanto a la evolución interanual, el índice mostró valores en torno al 32-33% durante los primeros seis meses del año y actualmente se ubica en el 33,5%.

Mientras que la evolución interanual registró estos valores: