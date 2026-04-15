En marzo, los dólares cripto alcanzaron un nuevo máximo histórico y confirmaron que ya no son un instrumento secundario, sino el corazón del sistema. Un cambio silencioso, pero profundo.

Según el último informe de CoinDesk sobre stablecoins y activos tokenizados de marzo de 2026, la capitalización total del sector trepó a u$s317.000 millones, marcando el segundo mes consecutivo de crecimiento incluso en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y falta de tendencia en los precios. El dato más relevante no es solo el crecimiento, sino el comportamiento del capital.

En un mercado lateral, los inversores no abandonaron el ecosistema, sino que migraron hacia stablecoins: se consideran una especie de "cash digital" dentro del mercado cripto, que permite mantener exposición al mercado sin asumir volatilidad.

El volumen también lo refleja. Las operaciones con pares de stablecoins rozaron los u$s792.000 millones en marzo, aunque con menor dinamismo que el mes anterior. Esto deja una señal clara: liquidez hay, pero falta apetito por riesgo.

Tether domina, pero el mercado empieza a moverse

En este esquema, Tether (USDT) se mantiene como el actor dominante. Mantiene la mayor participación del mercado tanto en capitalización como en volumen operado, consolidando su rol como principal fuente de liquidez del ecosistema.

Sin embargo, empiezan a aparecer nuevas dinámicas. Stablecoins más vinculadas al universo DeFi, como USDS, muestran crecimientos acelerados, impulsados por incentivos de rendimiento y una mayor integración con billeteras y aplicaciones.

Ramiro Rodríguez, CFO de Fiwind, señala que "las stablecoins siguen ganando terreno y crecieron casi de manera ininterrumpida desde principios de 2024, cuando su capitalización rondaba los u$s130.000 millones". En ese sentido, destaca que en marzo alcanzaron un récord histórico de u$s317.000 millones, lo que, según explica, refleja "una creciente adopción de estas monedas estables como refugio de valor".

Además, subraya que su expansión no responde solo a la demanda defensiva. "Están cada vez más presentes tanto en servicios financieros tradicionales como en protocolos DeFi, préstamos e inversiones, lo que amplía sus casos de uso y sostiene su crecimiento". A esto se suma, agrega Rodríguez, "un marco regulatorio más claro y la adopción por parte de instituciones y empresas".

En cuanto a la dinámica competitiva, Rodríguez indicó que "Tether (USDT) sigue siendo la más grande, aunque su dominancia ha disminuido", lo que abre espacio a otros jugadores. En particular, remarca el avance de USD Coin, que "registró un crecimiento significativo en marzo".

También menciona el desarrollo de nuevos actores como USYC y USDS, cuyas capitalizaciones vienen en aumento, en un proceso que, según definió, refleja una mayor diversificación del mercado. Con todo, concluyó que "la competencia está en alza, pero las stablecoins seguirán siendo un pilar clave".

Mariquena Otermin, CMO de Bitwage, agregua que "el crecimiento sostenido de las stablecoins muestra que el ecosistema cripto está entrando en una etapa mucho más madura". En esa línea, explica que "ya no hablamos solo de capital especulativo, sino de dólares digitales".

En cuanto a la dinámica del mercado, analiza que el hecho de que "Tether siga creciendo pero pierda dominancia también es una señal de evolución". Según esa mirada, "el avance de USD Coin refleja un proceso de sofisticación del mercado". Y remata: "Ya no importa solo el tamaño, sino también la confianza, la regulación y la integración".

Denise Cinelli, COO Global de Notbank, sostiene que el crecimiento sostenido de la capitalización de las stablecoins no responde a un fenómeno coyuntural, sino a una tendencia estructural. Según su visión, estos activos se están consolidando como la principal infraestructura monetaria del ecosistema digital.

Ya no se limitan a ser una herramienta para operar criptomonedas, sino que funcionan como una capa base para pagos, ahorro y liquidaciones internacionales, especialmente en economías con alta volatilidad monetaria.

En ese sentido, el hecho de que la capitalización total haya alcanzado máximos históricos refleja una demanda creciente y sostenida por dólares digitales. Detrás de esta dinámica aparecen factores como una mayor adopción institucional y el crecimiento del comercio transfronterizo.

Qué pasa con USDT

Respecto a la evolución de Tether, Cinelli señala que, si bien continúa creciendo en términos absolutos, la pérdida de participación relativa no debe interpretarse como una señal de debilidad. Por el contrario, lo que se observa es un proceso de maduración del mercado.

En esta línea, explica que la caída en la dominancia de USDT responde principalmente al avance de alternativas con mayor foco regulatorio, institucional o con especialización en determinados segmentos. Así, el mercado de stablecoins comienza a transitar desde un esquema de fuerte concentración hacia uno más segmentado.

El crecimiento de USDC refuerza esta lectura. Para Cinelli, su avance confirma que existe una demanda creciente por stablecoins alineadas con estándares regulatorios, especialmente entre empresas y fondos.

Stablecoins en cifras (crédito: Coindesk/DeFiLlama)

También destaca que el crecimiento de activos como USYC y USDS marca el inicio de una nueva etapa en el ecosistema. Las stablecoins comienzan a dejar de ser un producto homogéneo para evolucionar hacia instrumentos más especializados y diferenciados.

Más allá de las stablecoins, el informe deja una conclusión aún más relevante: el crecimiento más dinámico del ecosistema se está dando en los activos tokenizados.

El mercado de real world assets (RWA), que incluye bonos del Tesoro, acciones y commodities, ya alcanzó los u$s16.200 millones y mantiene una expansión sostenida. Dentro de este segmento, los bonos estadounidenses tokenizados lideran con claridad, consolidándose como el principal puente entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales.

En paralelo, plataformas de trading empiezan a reflejar este cambio: los activos no cripto ganan cada vez más peso en el volumen total operado.

El avance de las stablecoins y la tokenización está redefiniendo el ecosistema. El mercado cripto empieza a dejar atrás su etapa puramente especulativa para transformarse en una infraestructura financiera paralela, donde conviven dólares digitales, bonos y acciones tokenizadas operando de forma continua.