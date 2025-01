Dean Norris, actor del éxito Breaking Bad, tuvo su cuenta de X hackeada para promocionar una memecoin como parte de un esquema de pump and dump

La cuenta oficial de X del actor Dean Norris fue hackeada para promocionar una memecoin que usó la imagen de la estrella como parte de un esquema de pump and dump.

Según un video que trascendió del artista, conocido por su papel de Hank Schrader en Breaking Bad, comentó que fue hackeado, y que la memecoin DEAN era una "estafa total".

Además, en su descargo, arremetió contra los usuarios de Reddit que, según lo que comentó en el video, "me llamaron de todo por algo que no hice. Váyanse al diablo".

El actor y su vinculación falsa con la memecoin

El actor ya eliminó el posteo en X que promocionaba la memecoin, aunque muchos usuarios hicieron capturas de pantalla del post original y de publicaciones posteriores de los hackers.

Las mismas incluían una aparente foto manipulada de la estrella de Breaking Bad sosteniendo un papel con DEAN y su fecha de lanzamiento.

En cuestión, el posteo en X realizado por los hackers en la cuenta de Norris, contó con un video que decías: "Hola, soy yo, Dean, y el 25 de enero declaro que es real", en referencia a la legitimidad de la memecoin.

Por otro lado, en relación al video, para algunos usuarios en Reddit el mismo podría haber sido un deepfake creado con inteligencia artificial o un video pagado sacado de contexto.

Esta segunda hipótesis se tomó debido a que Norris está activo en Cameo, la plataforma donde los usuarios pueden pagar a celebridades por videos personalizados.

Un esquema de pump and dump

Según trascendió con los datos del rastreador de blockchain DexScreener, DEAN alcanzó una capitalización de mercado de unos u$s8.43 millones, el pasado 25 de enero, aunque luego bajó a menos de u$s60.000.

Pero no solo eso, sino que actualmente el valor de la memecoin también se derrumbó a más del 96%, por lo cual se cree que esta estafa tenía de fondo un posible esquema de pump and dump.

Se debe recordar que esta modalidad se basa en inflar en redes en la previa al lanzamiento de un activo así ni bien sale los usuarios inexpertos lo compran, los creadores venden sus activos para depreciar su precio y llevarse todas las ganancias.

Por último. Norris expresó: "No sabía que me habían hackeado hasta que empecé a recibir mensajes de texto de amigos diciendo que está ahí afuera", en relación al poco uso de su cuenta en X y confirmó que no tiene Telegram.