Menos de 24 horas después de la asunción de Donald Trump, ya se produjo una baja en su nuevo gobierno: Vivek Ramaswamy, el ex co-líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (D.O.G.E).

D.O.G.E. es una iniciativa polémica encabezada por Elon Musk, que ha sido defendida públicamente por el presidente Trump.

La renuncia que desplomó el precio de Dogecoin

La salida de Ramaswamy ocurrió a menos de un día de la asunción de Trump, en medio de rumores que lo posicionan como candidato a gobernador de Ohio.

"Fue un honor para mí ayudar en la creación de D.O.G.E. Estoy seguro de que Elon y su equipo tendrán éxito en la simplificación del gobierno. Pronto compartiré más detalles sobre mis planes futuros en Ohio", expresó Ramaswamy en sus redes sociales.

Tras su renuncia, Dogecoin (DOGE), la criptomoneda preferida de Musk, cayó un 7% en su cotización. Sin embargo, al momento de redactar esta nota, según datos de Binance, el activo se encuentra nuevamente al alza, cotizando a u$s0.3886 por unidad.

Según trascendió, la salida de Ramaswamy estaría relacionada con sus aspiraciones políticas, específicamente su interés en postularse como gobernador de Ohio.

Por otro lado, algunos medios estadounidenses sugirieron que su renuncia no fue completamente voluntaria. Se especula que existieron tensiones entre el ex co-líder del organismo y Musk. Ramaswamy no ha desmentido esta versión, lo que alimenta los rumores sobre un posible conflicto interno.

En una publicación reciente, Ramaswamy criticó la cultura laboral estadounidense, señalando que las empresas tecnológicas prefieren contratar trabajadores extranjeros debido a una cultura que "venera la mediocridad sobre la excelencia". Estas declaraciones, junto con sus aspiraciones políticas, habrían generado fricciones que llevaron a Musk a presionar por su salida.

La polémica en torno a D.O.G.E.

Durante su discurso de asunción, Trump mencionó a D.O.G.E. en varias ocasiones, destacándolo también durante la ceremonia de inauguración. Por su parte, Musk declaró que planea "llevar D.O.G.E. a Marte", generando especulación sobre el impacto en la cotización de Dogecoin.

D.O.G.E. fue diseñada para reducir el gasto federal mediante recortes presupuestarios y despidos masivos. La iniciativa ha contado con apoyo de figuras destacadas del ecosistema cripto, como Brian Armstrong, CEO de Coinbase, y Cameron Winklevoss, cofundador de Gemini.

No obstante, también enfrentó una oposición significativa. Según el Washington Post, grupos como Public Citizen y el bufete de abogados National Security Counselors presentaron demandas contra D.O.G.E. minutos después de que Trump asumiera el poder.