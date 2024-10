Tesla transfiere más de 11.500 BTC a monederos de direcciones desconocidas y generó todo tipo de rumores dentro de la comunidad cripto.

¿Por qué Tesla transfirió casi todos sus Bitcoins?

Aunque el motivo de esta transferencia sigue siendo un misterio, tras dos años de movimientos limitados, no hay indicios de que Tesla planee liquidar sus activos en Bitcoin. Según la plataforma de análisis Arkham, los monederos que recibieron los BTC fueron creados recientemente y no están asociados con ningún exchange de criptomonedas.

Los BTC transferidos tienen un valor aproximado de 760 millones de dólares, lo que ha dejado las reservas cripto de Tesla prácticamente vacías, con solo unos 8 dólares en sus billeteras originales.

Este movimiento ha generado especulaciones sobre un posible acuerdo extrabursátil (OTC) por parte de Tesla. Sin embargo, algunos analistas creen que esto no necesariamente refleja una tendencia bajista.

"No hay pruebas de que sea un acuerdo OTC. Incluso si lo fuera, significaría que alguien más compró los BTC, lo que no es completamente bajista. Quién sabe," comentó Sir Doge of the Coin.

A pesar de la inquietud en el mercado por esta transacción, el precio del Bitcoin se ha mantenido estable, rondando los u$s67.000, impulsado en gran parte por la entrada de 371 millones de dólares en ETF spot de Bitcoin.

Bitcoin y Elon Musk: una relación con altibajos

La relación entre Tesla y Bitcoin ha pasado por diversas etapas. Después de adquirir 1.500 millones de dólares en BTC en 2020, la compañía de Elon Musk vendió alrededor del 10% a principios de 2021.

En julio de 2022, Tesla liquidó cerca del 75% de sus BTC restantes, en un contexto de caída de precios tras el máximo histórico de noviembre de 2021.

Además de sus operaciones de compra y venta, Tesla incursionó brevemente en la aceptación de pagos en Bitcoin para sus vehículos en 2021, pero luego revirtió esa decisión argumentando que la minería de Bitcoin es perjudicial para el medio ambiente.